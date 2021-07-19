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https://uz.sputniknews.ru/20210719/press-sekretar-prezidenta-rasskazal-o-planax-mirziyoeva-na-blijayshie-sem-dney-19740641.html
Пресс-секретарь президента рассказал о планах Мирзиёева на ближайшие семь дней
Пресс-секретарь президента рассказал о планах Мирзиёева на ближайшие семь дней
В конце недели президент планирует провести видеоконференцию по вопросам развития семейного бизнеса в регионах и увеличения источников доходов населения. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T16:56+0500
2021-07-19T17:11+0500
политика
шерзод асадов
президент узбекистана
брифинг
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. На этой неделе Шавкат Мирзиёев проведет совещание, на котором будут рассмотрены задачи по модернизации гидротехнических сооружений в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях. О планах главы государства на ближайшие семь дней рассказал журналистам его пресс-секретарь Шерзод Асадов в ходе традиционного брифинга. Кроме того, президенту представят программу по совершенствованию обучения по естественным и точным наукам, информационным технологиям.В конце недели президент планирует провести видеоконференцию по вопросам развития семейного бизнеса в регионах и увеличения источников доходов населения.На прошлой неделе в столице состоялась Международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая проходила в Ташкенте с 15 по 16 июля этого года.В мероприятии приняли участие главы Узбекистана и Афганистана, премьер-министр Пакистана, вице-президент Еврокомиссии и более 20 министров иностранных дел из разных стран.Встреча была посвящена обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/k-chemu-prishli-po-itogam-tashkentskoy-konferentsii---sovmestnoe-zayavlenie-19717063.html
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шерзод асадов, президент узбекистана, брифинг

Пресс-секретарь президента рассказал о планах Мирзиёева на ближайшие семь дней

16:56 19.07.2021 (обновлено: 17:11 19.07.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПресс-секретарь президента Узбекистана, замглавы его администрации Шерзод Асадов
Пресс-секретарь президента Узбекистана, замглавы его администрации Шерзод Асадов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
В конце недели президент планирует провести видеоконференцию по вопросам развития семейного бизнеса в регионах и увеличения источников доходов населения.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. На этой неделе Шавкат Мирзиёев проведет совещание, на котором будут рассмотрены задачи по модернизации гидротехнических сооружений в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях. О планах главы государства на ближайшие семь дней рассказал журналистам его пресс-секретарь Шерзод Асадов в ходе традиционного брифинга.
Кроме того, президенту представят программу по совершенствованию обучения по естественным и точным наукам, информационным технологиям.
В конце недели президент планирует провести видеоконференцию по вопросам развития семейного бизнеса в регионах и увеличения источников доходов населения.
Конференция Центральная и Южная Азия в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
К чему пришли по итогам ташкентской конференции - совместное заявление
16 июля, 19:34
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На прошлой неделе в столице состоялась Международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая проходила в Ташкенте с 15 по 16 июля этого года.
В мероприятии приняли участие главы Узбекистана и Афганистана, премьер-министр Пакистана, вице-президент Еврокомиссии и более 20 министров иностранных дел из разных стран.
Встреча была посвящена обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.
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