https://uz.sputniknews.ru/20210719/press-sekretar-prezidenta-rasskazal-o-planax-mirziyoeva-na-blijayshie-sem-dney-19740641.html

Пресс-секретарь президента рассказал о планах Мирзиёева на ближайшие семь дней

Пресс-секретарь президента рассказал о планах Мирзиёева на ближайшие семь дней

В конце недели президент планирует провести видеоконференцию по вопросам развития семейного бизнеса в регионах и увеличения источников доходов населения. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-19T16:56+0500

2021-07-19T16:56+0500

2021-07-19T17:11+0500

политика

шерзод асадов

президент узбекистана

брифинг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1f/19002319_0:69:1280:790_1920x0_80_0_0_701c3b87f7e617dc41f74eac25780cd0.jpg

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. На этой неделе Шавкат Мирзиёев проведет совещание, на котором будут рассмотрены задачи по модернизации гидротехнических сооружений в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях. О планах главы государства на ближайшие семь дней рассказал журналистам его пресс-секретарь Шерзод Асадов в ходе традиционного брифинга. Кроме того, президенту представят программу по совершенствованию обучения по естественным и точным наукам, информационным технологиям.В конце недели президент планирует провести видеоконференцию по вопросам развития семейного бизнеса в регионах и увеличения источников доходов населения.На прошлой неделе в столице состоялась Международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая проходила в Ташкенте с 15 по 16 июля этого года.В мероприятии приняли участие главы Узбекистана и Афганистана, премьер-министр Пакистана, вице-президент Еврокомиссии и более 20 министров иностранных дел из разных стран.Встреча была посвящена обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.

https://uz.sputniknews.ru/20210716/k-chemu-prishli-po-itogam-tashkentskoy-konferentsii---sovmestnoe-zayavlenie-19717063.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шерзод асадов, президент узбекистана, брифинг