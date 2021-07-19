https://uz.sputniknews.ru/20210719/vlasti-tadjikistana-vernuli-na-rodinu-afganskix-bejentsev-19736753.html

Власти Таджикистана вернули на родину афганских беженцев

Власти Таджикистана вернули на родину афганских беженцев

Правительство Афганистана обеспечит безопасные условия гражданам, ранее бежавшим из страны от талибов. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-19T14:47+0500

2021-07-19T14:47+0500

2021-07-19T14:54+0500

в мире

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таджикистан

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Около 350 афганских кыргызов, ранее перешедших на территорию Таджикистана, вернулись на родину. Они спасались от талибов и временно были размещены на территории соседней республики, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности республики."Триста сорок пять этнических кыргызов — жителей селения Андемин уезда Вахон провинции Бадахшан Исламской Республики Афганистан вместе с четырьмя тысячами голов домашних животных и транспортными средствами возвращены на свое постоянное место жительства", — заявили в ГКНБ.В Афганистан беженцы вернулись через приграничную зону сельского джамоата Кизил-Работ Мургабского района. Ранее правительство страны пообещало обеспечить им полную безопасность.Бежавшие из республики 91 мужчина, 77 женщин, 64 мальчика и 113 девочек были размещены на участках Чоштеппа и Дуютук. Им предоставили жилье, обеспечили их едой и оказали медицинскую помощь согласно конвенции ООН о статусе беженцев. Отмечается, что во время пересечения границы погибли два младенца. Кроме того, у афганских граждан изъяли свыше 3,5 килограмма наркотиков. Напомним, вывод войск США и НАТО из Афганистана спровоцировал активность талибов, которые начали захватывать территории республики. В настоящее время правительственные войска продолжают вести с ними ожесточенные бои.

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радикальное движение "талибан", афганистан, таджикистан