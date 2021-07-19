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Власти Таджикистана вернули на родину афганских беженцев
Власти Таджикистана вернули на родину афганских беженцев
Правительство Афганистана обеспечит безопасные условия гражданам, ранее бежавшим из страны от талибов. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T14:47+0500
2021-07-19T14:54+0500
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афганистан
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Около 350 афганских кыргызов, ранее перешедших на территорию Таджикистана, вернулись на родину. Они спасались от талибов и временно были размещены на территории соседней республики, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности республики."Триста сорок пять этнических кыргызов — жителей селения Андемин уезда Вахон провинции Бадахшан Исламской Республики Афганистан вместе с четырьмя тысячами голов домашних животных и транспортными средствами возвращены на свое постоянное место жительства", — заявили в ГКНБ.В Афганистан беженцы вернулись через приграничную зону сельского джамоата Кизил-Работ Мургабского района. Ранее правительство страны пообещало обеспечить им полную безопасность.Бежавшие из республики 91 мужчина, 77 женщин, 64 мальчика и 113 девочек были размещены на участках Чоштеппа и Дуютук. Им предоставили жилье, обеспечили их едой и оказали медицинскую помощь согласно конвенции ООН о статусе беженцев. Отмечается, что во время пересечения границы погибли два младенца. Кроме того, у афганских граждан изъяли свыше 3,5 килограмма наркотиков. Напомним, вывод войск США и НАТО из Афганистана спровоцировал активность талибов, которые начали захватывать территории республики. В настоящее время правительственные войска продолжают вести с ними ожесточенные бои.
https://uz.sputniknews.ru/20210708/tadjikistan-prinyal-400-bejentsev-iz-afganistana-19596601.html
https://uz.sputniknews.ru/20210719/taliby-i-pravitelstvo-afganistana-ne-dogovorilis-o-peremirii-19733942.html
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радикальное движение "талибан", афганистан, таджикистан

Власти Таджикистана вернули на родину афганских беженцев

14:47 19.07.2021 (обновлено: 14:54 19.07.2021)
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© Sputnik / Андрей СоломоновАфганские беженцы
Афганские беженцы - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Андрей Соломонов
Правительство Афганистана обеспечит безопасные условия гражданам, ранее бежавшим из страны от талибов.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Около 350 афганских кыргызов, ранее перешедших на территорию Таджикистана, вернулись на родину. Они спасались от талибов и временно были размещены на территории соседней республики, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности республики.
"Триста сорок пять этнических кыргызов — жителей селения Андемин уезда Вахон провинции Бадахшан Исламской Республики Афганистан вместе с четырьмя тысячами голов домашних животных и транспортными средствами возвращены на свое постоянное место жительства", — заявили в ГКНБ.
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В Афганистан беженцы вернулись через приграничную зону сельского джамоата Кизил-Работ Мургабского района. Ранее правительство страны пообещало обеспечить им полную безопасность.
Бежавшие из республики 91 мужчина, 77 женщин, 64 мальчика и 113 девочек были размещены на участках Чоштеппа и Дуютук. Им предоставили жилье, обеспечили их едой и оказали медицинскую помощь согласно конвенции ООН о статусе беженцев.
Отмечается, что во время пересечения границы погибли два младенца. Кроме того, у афганских граждан изъяли свыше 3,5 килограмма наркотиков.
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