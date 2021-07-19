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Военные РФ, Узбекистана и Таджикистана отработают уничтожение афганских боевиков
Военные РФ, Узбекистана и Таджикистана отработают уничтожение афганских боевиков
Совместные учения пройдут с 5 по 10 августа этого года на полигоне в Хатлонской области Таджикистана. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T17:23+0500
2021-07-19T17:27+0500
общество
военные учения
военнослужащие
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Российские, узбекистанские и таджикистанские военнослужащие проведут в августе совместные учения на полигоне в Хатлонской области Таджикистана, передает РИА Новости со ссылкой на командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александра Лапина."В начале августа примем участие в совместном учении с участием воинских контингентов вооруженных сил республик Таджикистан и Узбекистан на полигоне "Харб-Майдон", — заявил Лапин журналистам.По его словам, в ходе учений с 5 по 10 августа планируется отработать подготовку военнослужащих к ведению боевых действий по разгрому отрядов боевиков, вторгшихся на территорию союзного государства. В состав российского воинского контингента войдут подразделения 201-й военной базы, в частности, горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы отдельного соединения специального назначения ЦВО. К тому же в учениях намечено задействовать специалистов РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.Отмечается, что дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база является крупным военным объектом России за ее пределами. Она располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре.В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, овладевшими значительными территориями в сельских районах республики. В данный момент они развернули наступление на крупные города страны. Нестабильная ситуация в Афганистане обострилась на фоне обещаний правительства США завершить вывод войск с афганской земли до 11 сентября.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/tseli-i-sredstva-zachem-rf-voennye-ucheniya-na-granitse-s-afganistanom-19717764.html
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военные учения, военнослужащие, таджикистан, узбекистан

Военные РФ, Узбекистана и Таджикистана отработают уничтожение афганских боевиков

17:23 19.07.2021 (обновлено: 17:27 19.07.2021)
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© Министерство обороны Узбекистана Узбекско-турецкие военные учения на полигоне "Термез"
Узбекско-турецкие военные учения на полигоне Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
© Министерство обороны Узбекистана
Совместные учения пройдут с 5 по 10 августа этого года на полигоне в Хатлонской области Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Российские, узбекистанские и таджикистанские военнослужащие проведут в августе совместные учения на полигоне в Хатлонской области Таджикистана, передает РИА Новости со ссылкой на командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александра Лапина.
"В начале августа примем участие в совместном учении с участием воинских контингентов вооруженных сил республик Таджикистан и Узбекистан на полигоне "Харб-Майдон", — заявил Лапин журналистам.
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По его словам, в ходе учений с 5 по 10 августа планируется отработать подготовку военнослужащих к ведению боевых действий по разгрому отрядов боевиков, вторгшихся на территорию союзного государства.
В состав российского воинского контингента войдут подразделения 201-й военной базы, в частности, горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы отдельного соединения специального назначения ЦВО. К тому же в учениях намечено задействовать специалистов РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.
Отмечается, что дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база является крупным военным объектом России за ее пределами. Она располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре.
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