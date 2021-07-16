https://uz.sputniknews.ru/20210716/tseli-i-sredstva-zachem-rf-voennye-ucheniya-na-granitse-s-afganistanom-19717764.html

Цели и средства: зачем РФ военные учения на границе с Афганистаном

Цели и средства: зачем РФ военные учения на границе с Афганистаном

Москва держит руку на пульсе региона и предупреждает талибов о значительных потерях в случае экспансии в союзные РФ страны ЦА, организовывая при этом... 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T20:58+0500

2021-07-16T20:58+0500

2021-07-16T20:57+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

военные учения

нато

одкб

центральная азия

афганистан

узбекистан

сша

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Специальные и миротворческие соединения Вооруженных Сил России в августе и сентябре проведут девять совместных контртеррористических учений с войсками Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Впечатляющая серия, сопоставимая по масштабу с переброской нескольких российских дивизий и бригад к украинской границе в апреле 2021 года, завершится стратегическими маневрами "Мирная миссия – 2021" вооруженных сил стран Шанхайской организации сотрудничества (Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) – с участием более 4000 военнослужащих. Если афганская реальность не внесет свои коррективы.На Центрально-Азиатском направлении сможет осмотреться и потренироваться практически вся элита специальных войск России. В списке участников маневров — подразделения спецназа общевойсковых армий, 2-я и 24-я отдельные бригады специального назначения (Псковская и Новосибирская локации), 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада (Ульяновск), 55-я горная бригада (Кызыл), 15-я миротворческая бригада (Самарская область), специалисты которой выполняют задачи в Нагорном Карабахе. Кроме того, будут привлечены авиагруппы российских военных баз в Кыргызстане и Таджикистане, зенитные ракетные системы С-300 из состава 201-й военной базы. Вероятно, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан также будут представлены подразделениями, специально подготовленными для действий в труднодоступной высокогорной местности.Несмотря на полученные от представителей "Талибана"* гарантии безопасности, России и ее союзникам в Центральной Азии стоит подготовиться к самым худшим сценариям развития вооруженного противостояния в Афганистане. Порох лучше держать сухим, а войска — готовыми к эффективному уничтожению незаконных вооруженных формирований. Сложной обстановкой, хаосом боевых действий в соседней Исламской республике могут воспользоваться боевики трех десятков террористических группировок.Легенды, близкие к реальностиНа первом этапе в начале августа объединенная войсковая группировка РФ и РУз отработает боевые действия в Сурхандарьинской области Узбекистана – в непосредственной близости от границы с Афганистаном. Россию представят разведывательные группы 24-й отдельной бригады специального назначения Центрального военного округа и подразделения 15-й отдельной миротворческой бригады. Специализация и высокий профессиональный уровень войск отвечают задачам уничтожения боевиков и стабилизации обстановки в регионе в формате короткой миротворческой операции. При этом поддержку с воздуха обеспечит пилотируемая и беспилотная ударная авиация.На узбекском полигоне Термез российский спецназ тренируется регулярно. Как правило, здесь разыгрывается сценарий оперативной нейтрализации террористической группировки после ее перехода через границу и захвата одного из населенных пунктов Узбекистана.Действия совместной группировки войск на втором этапе развернутся в учебном центре "Эдельвейс" в Кыргызстане. В формате специальных учений "Рубеж-2021" Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (ОДКБ) отработают блокирование и уничтожение вторгшихся с юга террористических отрядов. Войска РФ будут представлены 55-й отдельной мотострелковой горной бригадой и экипажами штурмовиков Су-25СМ из состава российской военной базы в Канте. Собственно, эти самолеты уже в июле начали поиск замаскированных баз "террористов" в горной местности Кыргызстана.Горячим станет завершение лета и начало осени для 201-й российской военной базы (РВБ) в Таджикистане – около 100 военнослужащих уже прошли высокогорную подготовку в учебном центре "Ергаки" в Красноярском крае – на высотах до 3000 метров. В составе РВБ – несколько мотострелковых батальонов, артиллерийский дивизион, авиагруппа и подразделения обеспечения.На Центрально-Азиатском стратегическом направлении необходимо учитывать весь потенциал российского Центрального военного округа (ЦВО), которому подчинена 201-я база. К примеру, в 2021 году округ в два раза увеличил количество летчиков оперативно-тактической авиации, подготовленных к применению управляемого оружия. Артиллеристы ЦВО автоматизировали систему управления огнем при помощи средств радиосвязи. Боевая техника компьютеризована, и координаты в базе данных значительно сокращают время нанесения артиллерийских ударов. И только в июне "прифронтовой" округ получил 180 единиц нового вооружения.Планированием возможных ответов на военные угрозы из Афганистана непосредственно в Таджикистане занимается оперативная группа Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Оперативная обстановкаВ северных провинциях Афганистана тысячи людей вынужденно оставили свои дома после захвата их талибами. Наступление боевиков подкреплено американским вооружением, оставленным после вывода войск США и НАТО (таким образом "эмират" получил около 10 тысяч единиц оружия, техники). Дальнейшее развитие событий непредсказуемо, всю афганскую границу наглухо закрыть невозможно.Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан решили создать новую четырехстороннюю площадку для консультаций, с целью поддержки афганского мирного процесса. После того, как США завершили операции в Афганистане, на 95% вывели войска, и в начале июля оставили авиабазу Баграм, все переговорные площадки с участием американцев выглядят малоубедительно.Пакистан объявил о планах проведения 17 июля мирной конференции по Афганистану. Но при этом официальный Кабул сообщил, что получил предупреждение о том, что пакистанские военно-воздушные силы готовы применить силу, если афганцы предпримут попытки вытеснить талибов из района Спин-Болдак (на границе с Пакистаном).Издание Project Syndicate справедливо замечает: "США бросают афганцев на милость мародерствующей исламистской силе, которая ведет долгую историю зверств и жестокости. Уже сейчас наступление талибов привело к перемещению десятков тысяч мирных жителей".На фоне успехов "Талибана"* турецкое информагентство Anadolu Ajansı прогнозирует неизбежное расширение военного сотрудничества РФ с республиками Центральной Азии и даже открытие новых российских баз в странах региона, "прежде всего, в Узбекистане", который вообще-то не входит в ОДКБ. При этом ранее в Ташкенте уже заявили, что национальным законодательством запрещено создание военных баз иностранных государств на территории республики, а предложений по членству от ОДКБ не поступало. Поживем – увидим.* – террористическая организация, запрещенная в РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210714/taliby-vydvoryayut-turetskix-voennyx-iz-afganistana-i-rasstrelivayut-plennyx-chto-dalshe-19684304.html

https://uz.sputniknews.ru/20210716/covid-19-i-afganistan-tsa-i-rf-sverili-pozitsii-po-vajnym-voprosam-19716640.html

https://uz.sputniknews.ru/20210716/kto-budet-raznimat-turtsiyu-i-talibov-v-afganistane-esli-oni-sxlestnutsya-za-kabul-19702698.html

https://uz.sputniknews.ru/20210715/taliby-ozvuchili-usloviya-peremiriya-19691224.html

https://uz.sputniknews.ru/20210716/gani-afganistan-gotov-litsom-k-litsu-stolknutsya-s-talibanom-19705969.html

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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военные учения, нато, одкб, центральная азия, афганистан, узбекистан, сша