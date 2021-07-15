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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210715/19700109.html
РФ и страны ЦА проведут масштабные военные учения вдоль границы с Афганистаном
РФ и страны ЦА проведут масштабные военные учения вдоль границы с Афганистаном
Это будет серия совместных военных учений, которая продлится с августа по сентябрь. Затем войска поучаствуют в совместных маневрах "Мирная миссия - 2021". 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T19:57+0500
2021-07-15T19:57+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
военные учения
афганистан
кыргызстан
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. На границе с Афганистаном пройдут совместные военные учения России, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, сообщают "Известия".По данным издания, инициатором выступило Министерство обороны Российской Федерации. Это будет серия совместных военных учений, которая продлится с августа по сентябрь. Затем войска поучаствуют в совместных маневрах "Мирная миссия - 2021".Войска стран отработают боевые действия на случай пересечения границ участниками движения "Талибан"* и других террористических группировок. Главным образом будет отрабатываться ликвидация незаконных вооруженных формирований, а также противодействие дестабилизации обстановки в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. После серии учений пройдут совместные маневры "Мирная миссия – 2021".С российской стороны в маневрах примут участие мотострелковые и горные части, аэромобильные подразделения, отряды специального назначения, авиация и артиллерия, а также силы противовоздушной обороны. Будут привлечены авиагруппы российских баз в Кыргызстане и Таджикистане и системы противовоздушной обороны С-300 в составе 201-й военной базы в Таджикистане.В начале августа учения будут проходить в Сурхандарьинской области Узбекистана, на полигоне в Термезе, граничащим с Афганистаном. Подразделения армий России и Узбекистана будут "сражаться" с условными незаконными формированиями, а также отрабатывать разведывательные мероприятия и засады в условиях высокогорья.В сентябре в Кыргызстане на базе учебного центра "Эдельвейс" пройдут специальные учения "Рубеж-2021" Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона, созданных в 2001 году государствами — членами ОДКБ.Ситуация в Афганистане обострилась сразу же после начала вывода американских войск. Экстремисты развернули наступление на крупные города и уже контролируют более 80 процентов территории.Ранее Узбекистан заявил о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
https://uz.sputniknews.ru/20210715/taliby-ozvuchili-usloviya-peremiriya-19691224.html
https://uz.sputniknews.ru/20210713/vo-chto-taliban-prevratil-afganistan-i-kak-teper-jivut-mirnye-jiteli--video-19653079.html
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военные учения, афганистан, кыргызстан, таджикистан, узбекистан

РФ и страны ЦА проведут масштабные военные учения вдоль границы с Афганистаном

19:57 15.07.2021
260
© © Sputnik / Амир ИсаевВоенные учения, архивное фото
Военные учения, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
© © Sputnik / Амир Исаев
Это будет серия совместных военных учений, которая продлится с августа по сентябрь. Затем войска поучаствуют в совместных маневрах "Мирная миссия - 2021".
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. На границе с Афганистаном пройдут совместные военные учения России, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, сообщают "Известия".
По данным издания, инициатором выступило Министерство обороны Российской Федерации. Это будет серия совместных военных учений, которая продлится с августа по сентябрь. Затем войска поучаствуют в совместных маневрах "Мирная миссия - 2021".
Войска стран отработают боевые действия на случай пересечения границ участниками движения "Талибан"* и других террористических группировок. Главным образом будет отрабатываться ликвидация незаконных вооруженных формирований, а также противодействие дестабилизации обстановки в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. После серии учений пройдут совместные маневры "Мирная миссия – 2021".
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Талибы* озвучили условия ограничения военных операций
12:30
1181
С российской стороны в маневрах примут участие мотострелковые и горные части, аэромобильные подразделения, отряды специального назначения, авиация и артиллерия, а также силы противовоздушной обороны. Будут привлечены авиагруппы российских баз в Кыргызстане и Таджикистане и системы противовоздушной обороны С-300 в составе 201-й военной базы в Таджикистане.
В начале августа учения будут проходить в Сурхандарьинской области Узбекистана, на полигоне в Термезе, граничащим с Афганистаном. Подразделения армий России и Узбекистана будут "сражаться" с условными незаконными формированиями, а также отрабатывать разведывательные мероприятия и засады в условиях высокогорья.
В сентябре в Кыргызстане на базе учебного центра "Эдельвейс" пройдут специальные учения "Рубеж-2021" Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона, созданных в 2001 году государствами — членами ОДКБ.
Во что “Талибан”* превратил Афганистан и как теперь живут мирные жители - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
Видео
Во что "Талибан"* превратил Афганистан и как теперь живут мирные жители — видео
13 июля, 09:24
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Ситуация в Афганистане обострилась сразу же после начала вывода американских войск. Экстремисты развернули наступление на крупные города и уже контролируют более 80 процентов территории.
Ранее Узбекистан заявил о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.
* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
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