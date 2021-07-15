https://uz.sputniknews.ru/20210715/19700109.html

РФ и страны ЦА проведут масштабные военные учения вдоль границы с Афганистаном

РФ и страны ЦА проведут масштабные военные учения вдоль границы с Афганистаном

Это будет серия совместных военных учений, которая продлится с августа по сентябрь. Затем войска поучаствуют в совместных маневрах "Мирная миссия - 2021". 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T19:57+0500

2021-07-15T19:57+0500

2021-07-15T19:57+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

военные учения

афганистан

кыргызстан

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. На границе с Афганистаном пройдут совместные военные учения России, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, сообщают "Известия".По данным издания, инициатором выступило Министерство обороны Российской Федерации. Это будет серия совместных военных учений, которая продлится с августа по сентябрь. Затем войска поучаствуют в совместных маневрах "Мирная миссия - 2021".Войска стран отработают боевые действия на случай пересечения границ участниками движения "Талибан"* и других террористических группировок. Главным образом будет отрабатываться ликвидация незаконных вооруженных формирований, а также противодействие дестабилизации обстановки в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. После серии учений пройдут совместные маневры "Мирная миссия – 2021".С российской стороны в маневрах примут участие мотострелковые и горные части, аэромобильные подразделения, отряды специального назначения, авиация и артиллерия, а также силы противовоздушной обороны. Будут привлечены авиагруппы российских баз в Кыргызстане и Таджикистане и системы противовоздушной обороны С-300 в составе 201-й военной базы в Таджикистане.В начале августа учения будут проходить в Сурхандарьинской области Узбекистана, на полигоне в Термезе, граничащим с Афганистаном. Подразделения армий России и Узбекистана будут "сражаться" с условными незаконными формированиями, а также отрабатывать разведывательные мероприятия и засады в условиях высокогорья.В сентябре в Кыргызстане на базе учебного центра "Эдельвейс" пройдут специальные учения "Рубеж-2021" Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона, созданных в 2001 году государствами — членами ОДКБ.Ситуация в Афганистане обострилась сразу же после начала вывода американских войск. Экстремисты развернули наступление на крупные города и уже контролируют более 80 процентов территории.Ранее Узбекистан заявил о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

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военные учения, афганистан, кыргызстан, таджикистан, узбекистан