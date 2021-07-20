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https://uz.sputniknews.ru/20210720/kakie-telesnye-povrejdeniya-poluchili-izbitye-samarkandtsem-vrach-i-feldsher--otvet-minzdrava-19755149.html
Какие телесные повреждения получили избитые самаркандцем врач и фельдшер — ответ Минздрава
Какие телесные повреждения получили избитые самаркандцем врач и фельдшер — ответ Минздрава
В настоящее время сотрудникам медперсонала оказывают необходимую медицинскую помощь в стационарных условиях. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T16:07+0500
2021-07-20T16:07+0500
общество
избиение
министерство здравоохранения узбекистана
врачи
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Самаркандской области мужчина избил дежурного врача и фельдшера. Произошедшее прокомментировали в Минздраве. По информации министерства, во время медицинского осмотра у врача диагностировали сотрясение мозга, ушиб внутренней поверхности нижней губы и мягких тканей грудной клетки. У дежурного фельдшера также зафиксировано телесное повреждение - он получил закрытый перелом носовой кости.В настоящее время представителям медперсонала оказывают необходимую медицинскую помощь в стационарных условиях.Злоумышленник, избивший сотрудников медпункта, задержан. Ведется доследственная проверка. Напомним, инцидент случился 15 июля в сельском врачебном пункте, расположенном в махалле "Кушкудук" Пастдаргомского района. В медпункт с претензией обратился местный житель. Он учинил конфликт с дежурным врачом и фельдшером из-за того, что никто не пришел лечить его больного ребенка.
https://uz.sputniknews.ru/20210325/pyanyy-patsient-izbil-vracha-v-bolnitse-za-otkaz-prinyat-ego-bez-ocheredi-17966143.html
https://uz.sputniknews.ru/20200708/V-Samarkande-26-letniy-muzhchina-izbil-okhrannika-i-vracha-bolnitsy-14500808.html
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избиение, министерство здравоохранения узбекистана, врачи

Какие телесные повреждения получили избитые самаркандцем врач и фельдшер — ответ Минздрава

16:07 20.07.2021
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© Sputnik / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкСнимки, полученные с помощью портативного рентгена
Снимки, полученные с помощью портативного рентгена - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2021
© Sputnik / Варвара Гертье
/
Перейти в фотобанк
В настоящее время сотрудникам медперсонала оказывают необходимую медицинскую помощь в стационарных условиях.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Самаркандской области мужчина избил дежурного врача и фельдшера. Произошедшее прокомментировали в Минздраве.

По информации министерства, во время медицинского осмотра у врача диагностировали сотрясение мозга, ушиб внутренней поверхности нижней губы и мягких тканей грудной клетки.
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У дежурного фельдшера также зафиксировано телесное повреждение - он получил закрытый перелом носовой кости.
В настоящее время представителям медперсонала оказывают необходимую медицинскую помощь в стационарных условиях.
Злоумышленник, избивший сотрудников медпункта, задержан. Ведется доследственная проверка.
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В Самарканде 26-летний мужчина избил охранника и врача больницы
8 июля 2020, 20:21
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Напомним, инцидент случился 15 июля в сельском врачебном пункте, расположенном в махалле "Кушкудук" Пастдаргомского района. В медпункт с претензией обратился местный житель. Он учинил конфликт с дежурным врачом и фельдшером из-за того, что никто не пришел лечить его больного ребенка.
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