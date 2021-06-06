https://uz.sputniknews.ru/20210606/v-tashkente-startoval-chempionat-azii-po-sambo-19111683.html

В Ташкенте стартовал чемпионат Азии по самбо

В Ташкенте стартовал чемпионат Азии по самбо

В соревнованиях принимают участие около 400 спортсменов из 16 стран мира. В первом дне состязаний 22 узбекистанских самбиста заняли призовые места в разных... 06.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-06T14:09+0500

2021-06-06T14:09+0500

2021-06-06T14:14+0500

спорт

спорстмены

чемпионат азии

национальный олимпийский комитет узбекистана

узбекистанцы

самбо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/06/19111653_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_46fc5472476a85188b620144a506284a.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В столице состоялся первый день чемпионата Азии по самбо, в ходе которого узбекистанцы заняли призовые места, сообщает пресс-служба НОК республики.Соревнования проходят среди юниоров, молодежи и взрослых. За звание лучших борются самбисты со всего континента.По информации комитета, в чемпионате принимают участие около 400 спортсменов из 16 стран мира.В первом дне соревнований 22 узбекистанских спортсмена заняли призовые места в разных весовых категориях, среди них абсолютными победителями стали девять самбистов. В настоящее время в Ташкенте стартовал второй день чемпионата Азии по самбо, в котором также принимают участие борцы из Узбекистана.Напомним: с 12 по 14 ноября 2021 года в Ташкенте пройдет Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо. Среди участников состязаний разыграют 21 комплект медалей — 14 в спортивном самбо (по семь среди мужчин и женщин) и семь — в боевом (среди мужчин).

https://uz.sputniknews.ru/20210326/uzbekistantsy-zavoevali-odnu-zolotuyu-i-tri-serebryanye-medali-na-kubke-mira-po-sambo-17972634.html

https://uz.sputniknews.ru/20210318/shestakov-uzbekistantsy-mogut-zavoevat-zolotye-medali-na--kubke-mira-po-sambo-v-moskve-17841867.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорстмены, чемпионат азии, национальный олимпийский комитет узбекистана, узбекистанцы, самбо