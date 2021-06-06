Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20210606/v-tashkente-startoval-chempionat-azii-po-sambo-19111683.html
В Ташкенте стартовал чемпионат Азии по самбо
В Ташкенте стартовал чемпионат Азии по самбо
В соревнованиях принимают участие около 400 спортсменов из 16 стран мира. В первом дне состязаний 22 узбекистанских самбиста заняли призовые места в разных... 06.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-06T14:09+0500
2021-06-06T14:14+0500
спорт
спорстмены
чемпионат азии
национальный олимпийский комитет узбекистана
узбекистанцы
самбо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/06/19111653_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_46fc5472476a85188b620144a506284a.jpg
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В столице состоялся первый день чемпионата Азии по самбо, в ходе которого узбекистанцы заняли призовые места, сообщает пресс-служба НОК республики.Соревнования проходят среди юниоров, молодежи и взрослых. За звание лучших борются самбисты со всего континента.По информации комитета, в чемпионате принимают участие около 400 спортсменов из 16 стран мира.В первом дне соревнований 22 узбекистанских спортсмена заняли призовые места в разных весовых категориях, среди них абсолютными победителями стали девять самбистов. В настоящее время в Ташкенте стартовал второй день чемпионата Азии по самбо, в котором также принимают участие борцы из Узбекистана.Напомним: с 12 по 14 ноября 2021 года в Ташкенте пройдет Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо. Среди участников состязаний разыграют 21 комплект медалей — 14 в спортивном самбо (по семь среди мужчин и женщин) и семь — в боевом (среди мужчин).
https://uz.sputniknews.ru/20210326/uzbekistantsy-zavoevali-odnu-zolotuyu-i-tri-serebryanye-medali-na-kubke-mira-po-sambo-17972634.html
https://uz.sputniknews.ru/20210318/shestakov-uzbekistantsy-mogut-zavoevat-zolotye-medali-na--kubke-mira-po-sambo-v-moskve-17841867.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/06/19111653_41:0:1178:853_1920x0_80_0_0_1ebdb7949153d5c900bd4191081a0b5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорстмены, чемпионат азии, национальный олимпийский комитет узбекистана, узбекистанцы, самбо

В Ташкенте стартовал чемпионат Азии по самбо

14:09 06.06.2021 (обновлено: 14:14 06.06.2021)
2993
© Пресс-служба НОК УзбекистанаПобедители первого дня чемпионата Азии по самбо в Ташкенте
Победители первого дня чемпионата Азии по самбо в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
В соревнованиях принимают участие около 400 спортсменов из 16 стран мира. В первом дне состязаний 22 узбекистанских самбиста заняли призовые места в разных весовых категориях.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В столице состоялся первый день чемпионата Азии по самбо, в ходе которого узбекистанцы заняли призовые места, сообщает пресс-служба НОК республики.
Соревнования проходят среди юниоров, молодежи и взрослых. За звание лучших борются самбисты со всего континента.
Узбекские спортсмены на Кубке мира по самбо в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
Спорт
Узбекистанцы завоевали одну золотую и три серебряные медали на Кубке мира по самбо
26 марта, 12:42
1342
По информации комитета, в чемпионате принимают участие около 400 спортсменов из 16 стран мира.
В первом дне соревнований 22 узбекистанских спортсмена заняли призовые места в разных весовых категориях, среди них абсолютными победителями стали девять самбистов.
В настоящее время в Ташкенте стартовал второй день чемпионата Азии по самбо, в котором также принимают участие борцы из Узбекистана.
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
Спорт
Шестаков: узбекистанцы — одни из фаворитов на Кубке мира по самбо в Москве
18 марта, 22:21
7739
Напомним: с 12 по 14 ноября 2021 года в Ташкенте пройдет Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо. Среди участников состязаний разыграют 21 комплект медалей — 14 в спортивном самбо (по семь среди мужчин и женщин) и семь — в боевом (среди мужчин).
530031
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:15Кабмин Узбекистана утвердил новый порядок предоставления академотпуска студентам вузов
19:39Съезд лидеров мировых религий в Казахстане перенесли на 2022 год
19:01АГМК в январе-мае экспортировал продукции на $455,7 млн
18:27В компании UzAirways — новые назначения
17:57Сколько узбекистанцев уехали работать в Россию с начала года
17:10Поступление за $10 тысяч: в Ташкенте предотвратили факт мошенничества
16:41В Ташкенте погиб мужчина, попытавшийся перейти дорогу в неположенном месте
16:17ЕС направил 11 млн евро в госбюджет Узбекистана на улучшение агросектора
15:41Эксперт призвал страны ЦА разработать региональную климатическую стратегию
15:27Ученые из РФ примут участие в консультациях по восстановлению экосистемы Аральского моря
14:58Великий и ужасный: кадры покорения Эвереста — высочайшей вершины Земли
14:42Самарканд стал первым "зеленым" городом в Узбекистане по программе ЕБРР
14:02В Ташобласти выявили случаи нарушения правил использования огнестрельного оружия
13:55Насколько вырастут мощности электростанций Узбекистана в 2021 году
13:35Элдор Шомуродов может сменить команду: "Ювентус", "Рома" или "Милан" — видео
13:11Как избавиться от навязчивой рекламы по телефону — лайфхаки
12:52Больше женщин смогут поступить в вуз в Узбекистане - Кабмин
12:39В Ташкенте поймали "скамеечного вандала"
11:46Маленькие партии России рвутся к власти втайне от всех
11:39Минюст упразднит журналы регистрации данных о своих сотрудниках