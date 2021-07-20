https://uz.sputniknews.ru/20210720/prezident-provedet-otkrytyy-dialog-s-biznesmenami-19754733.html
Президент проведет открытый диалог с бизнесменами
Президент проведет открытый диалог с бизнесменами
Предприниматели смогут задать свой вопрос президенту через соцсети или онлайн-приемные. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T15:32+0500
2021-07-20T15:32+0500
2021-07-20T15:33+0500
общество
прямой диалог
предприниматели
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Президент Узбекистана планирует провести открытый диалог с местными предпринимателями. Информация об этом появилась в Telegram-каналах ряда министерств и ведомств, которые пригласили к участию представителей бизнеса. В ходе дискуссии глава государства задаст собравшимся вопросы относительно необходимых дополнительных мер поддержки бизнеса. Планируется обсудить актуальные проблемы, возможные пути их решения, предложения и инициативы по совершенствованию бизнес-климата в стране.Объявлено, что обратиться напрямую к Шавкату Мирзиёеву по этим вопросам можно с сегодняшнего дня и до конца месяца через специально созданные для этого приемные, а также через call-центр Штаба по короткому номеру 1100, и по телефонам: (71) 238-52-52, (78) 150-60-06, (71) 202-09-06.Можно также написать в Telegram: t.me/uzchamber, @taklif_bot, на сайт Торгово-промышленной палаты или на электронную почту info@chamber.uz.Вопрос, идею или предложение можно озвучить и в соцсети Facebook и Instagram.
https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-uzbekistane-zapustyat-masshtabnyy-mediaproekt-dlya-podderjki-molodyx-predprinimateley-19598795.html
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прямой диалог, предприниматели, президент узбекистана
Президент проведет открытый диалог с бизнесменами
15:32 20.07.2021 (обновлено: 15:33 20.07.2021)
Предприниматели смогут задать свой вопрос президенту через соцсети или онлайн-приемные.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана планирует провести открытый диалог с местными предпринимателями. Информация об этом появилась
в Telegram-каналах ряда министерств и ведомств, которые пригласили к участию представителей бизнеса.
В ходе дискуссии глава государства задаст собравшимся вопросы относительно необходимых дополнительных мер поддержки бизнеса. Планируется обсудить актуальные проблемы, возможные пути их решения, предложения и инициативы по совершенствованию бизнес-климата в стране.
Объявлено, что обратиться напрямую к Шавкату Мирзиёеву по этим вопросам можно с сегодняшнего дня и до конца месяца через специально созданные для этого приемные, а также через call-центр Штаба по короткому номеру 1100, и по телефонам: (71) 238-52-52, (78) 150-60-06, (71) 202-09-06.
Можно также написать в Telegram: t.me/uzchamber, @taklif_bot, на сайт
Торгово-промышленной палаты или на электронную почту info@chamber.uz.
Вопрос, идею или предложение можно озвучить и в соцсети Facebook
и Instagram
.