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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210720/turtsiya-gotova-vzyat-na-sebya-upravlenie-aeroportom-kabula-19750455.html
Турция готова взять на себя управление аэропортом Кабула
Турция готова взять на себя управление аэропортом Кабула
Радикалисты предупредили, что турецким военным будет оказано сопротивление и ответственность за последствия будет на плечах "тех, кто вмешивается во внутренние... 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T12:57+0500
2021-07-20T13:06+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
управление
кабул
турция
аэропорт
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Президент Турции заявил, что его страна готова взять на себя управление аэропортом Кабула. Однако выдвинул ряд условий, передает РИА Новости.Во-первых, Эрдоган требует, чтобы США поддержали его в дипломатических переговорах. Во-вторых, по возможностям логистики они должны будут мобилизоваться для Турции. Ранее министр обороны Турции заявил, что Анкара готова обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда условий. Позже стало известно, что окончательное решение не принято, ведутся переговоры с США и Афганистаном. В то же время представитель правительственных сил безопасности и обороны Афганистана генерал Аджмал Шинвари заявил, что отвечать за этот объект будут афганские силы, иностранцы займутся только технической работой.При этом талибы* выступили против размещения турецких военных на территории Афганистана, так как это, на их взгляд, нарушает суверенитет страны.Радикалисты предупредили, что турецким военным будет оказано сопротивление и ответственность за последствия будет на плечах "тех, кто вмешивается во внутренние дела".В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США из Афганистана. По его словам, об этом говорили президенты двух стран Джо Байден и Тайип Эрдоган. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что соответствующие планы Турции нарушают договоренности с талибами.Напомним, последние недели в Афганистане происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.Ранее Узбекистан заявил о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
https://uz.sputniknews.ru/20210719/taliby-i-pravitelstvo-afganistana-ne-dogovorilis-o-peremirii-19733942.html
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управление, кабул, турция, аэропорт

Турция готова взять на себя управление аэропортом Кабула

12:57 20.07.2021 (обновлено: 13:06 20.07.2021)
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© AP Photo / Rafiq MaqboolВооруженные люди в Афганистане
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Радикалисты предупредили, что турецким военным будет оказано сопротивление и ответственность за последствия будет на плечах "тех, кто вмешивается во внутренние дела".
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Президент Турции заявил, что его страна готова взять на себя управление аэропортом Кабула. Однако выдвинул ряд условий, передает РИА Новости.
Во-первых, Эрдоган требует, чтобы США поддержали его в дипломатических переговорах. Во-вторых, по возможностям логистики они должны будут мобилизоваться для Турции.

"Ресурсы, которые там находятся, должны быть переданы Турции. Кроме этого, есть проблемы финансовые, административные. США должны поддержать Турцию и в этих вопросах. Если наши условия будут соблюдены, то мы подумаем о том, чтобы взять на себя управление аэропортом в Кабуле".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - Sputnik Узбекистан
Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции
Ранее министр обороны Турции заявил, что Анкара готова обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда условий. Позже стало известно, что окончательное решение не принято, ведутся переговоры с США и Афганистаном. В то же время представитель правительственных сил безопасности и обороны Афганистана генерал Аджмал Шинвари заявил, что отвечать за этот объект будут афганские силы, иностранцы займутся только технической работой.
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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При этом талибы* выступили против размещения турецких военных на территории Афганистана, так как это, на их взгляд, нарушает суверенитет страны.
Радикалисты предупредили, что турецким военным будет оказано сопротивление и ответственность за последствия будет на плечах "тех, кто вмешивается во внутренние дела".
В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США из Афганистана. По его словам, об этом говорили президенты двух стран Джо Байден и Тайип Эрдоган. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что соответствующие планы Турции нарушают договоренности с талибами.
Напомним, последние недели в Афганистане происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.
Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.
Ранее Узбекистан заявил о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.
* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
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