https://uz.sputniknews.ru/20210720/turtsiya-gotova-vzyat-na-sebya-upravlenie-aeroportom-kabula-19750455.html

Турция готова взять на себя управление аэропортом Кабула

Турция готова взять на себя управление аэропортом Кабула

Радикалисты предупредили, что турецким военным будет оказано сопротивление и ответственность за последствия будет на плечах "тех, кто вмешивается во внутренние... 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T12:57+0500

2021-07-20T12:57+0500

2021-07-20T13:06+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

управление

кабул

турция

аэропорт

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Президент Турции заявил, что его страна готова взять на себя управление аэропортом Кабула. Однако выдвинул ряд условий, передает РИА Новости.Во-первых, Эрдоган требует, чтобы США поддержали его в дипломатических переговорах. Во-вторых, по возможностям логистики они должны будут мобилизоваться для Турции. Ранее министр обороны Турции заявил, что Анкара готова обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда условий. Позже стало известно, что окончательное решение не принято, ведутся переговоры с США и Афганистаном. В то же время представитель правительственных сил безопасности и обороны Афганистана генерал Аджмал Шинвари заявил, что отвечать за этот объект будут афганские силы, иностранцы займутся только технической работой.При этом талибы* выступили против размещения турецких военных на территории Афганистана, так как это, на их взгляд, нарушает суверенитет страны.Радикалисты предупредили, что турецким военным будет оказано сопротивление и ответственность за последствия будет на плечах "тех, кто вмешивается во внутренние дела".В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США из Афганистана. По его словам, об этом говорили президенты двух стран Джо Байден и Тайип Эрдоган. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что соответствующие планы Турции нарушают договоренности с талибами.Напомним, последние недели в Афганистане происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.Ранее Узбекистан заявил о невмешательстве республики в происходящие военные столкновения на афганской территории, поскольку это внутреннее дело соседней страны.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

https://uz.sputniknews.ru/20210719/taliby-i-pravitelstvo-afganistana-ne-dogovorilis-o-peremirii-19733942.html

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управление, кабул, турция, аэропорт