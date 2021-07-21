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Нам нужнее: в Бухаре работники банка присвоили два млн долларов из кредита АБР
Нам нужнее: в Бухаре работники банка присвоили два млн долларов из кредита АБР
Должностные лица Бухарского областного филиала АО "Асакабанк" сговорились с неназванным ООО, подделали документы и выдали кредиты без обеспечения залогового... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T16:32+0500
2021-07-21T16:32+0500
2021-07-21T16:36+0500
происшествия
кредитная линия
азиатский банк развития
мошенничество
бухара
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Правоохранительные органы Бухарской области расследуют уголовное дело, связанное с присвоением средств международного кредита Азиатского банка развития (АБР), сообщает УВД области.Деньги АБР были выделены на реализацию проекта по развитию плодоовощной отрасли. Их освоение регламентировано постановлением президента "О дополнительных мерах по реализации проекта "Развитие цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства" с участием Азиатского банка развития".Однако подозреваемые распорядились деньгами по-своему, придумав для этого мошенническую схему. По данным правоохранительного ведомства, должностные лица Бухарского областного филиала АО "Асакабанк" сговорились с неназванным обществом с ограниченной ответственностью, подделали документы и выдали кредиты без обеспечения залогового имущества.К схеме также подключились и должностные лица головного офиса банка. Таким образом они выдали в общей сложности два миллиона долларов. Погашать же кредитный займ, по всей видимости, никто не собирался.По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Мошенничество"). Подозреваемым грозит наказание в виде штрафа от 400 до 600 базовых расчетных величин или лишения свободы от восьми до десяти лет.
https://uz.sputniknews.ru/20210428/moshenniki-i-korruptsionery-sgb-raskryla-sxemy-nezakonnoy-prodaji-zemli-18538615.html
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кредитная линия, азиатский банк развития, мошенничество, бухара
Нам нужнее: в Бухаре работники банка присвоили два млн долларов из кредита АБР
16:32 21.07.2021 (обновлено: 16:36 21.07.2021)
Должностные лица Бухарского областного филиала АО "Асакабанк" сговорились с неназванным ООО, подделали документы и выдали кредиты без обеспечения залогового имущества.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Правоохранительные органы Бухарской области расследуют уголовное дело, связанное с присвоением средств международного кредита Азиатского банка развития (АБР), сообщает
УВД области.
Деньги АБР были выделены на реализацию проекта по развитию плодоовощной отрасли. Их освоение регламентировано постановлением
президента "О дополнительных мерах по реализации проекта "Развитие цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства" с участием Азиатского банка развития".
Однако подозреваемые распорядились деньгами по-своему, придумав для этого мошенническую схему. По данным правоохранительного ведомства, должностные лица Бухарского областного филиала АО "Асакабанк" сговорились с неназванным обществом с ограниченной ответственностью, подделали документы и выдали кредиты без обеспечения залогового имущества.
К схеме также подключились и должностные лица головного офиса банка. Таким образом они выдали в общей сложности два миллиона долларов. Погашать же кредитный займ, по всей видимости, никто не собирался.
"Задолженность по данному кредиту на сегодняшний день составляет 1 282 630 долларов (в эквиваленте 13 579 014 062 сума). При этом на данную сумму набежали проценты и пеня в размере 358 084 долларов (или 3 790 986 253 сума)", — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Мошенничество"). Подозреваемым грозит наказание в виде штрафа от 400 до 600 базовых расчетных величин или лишения свободы от восьми до десяти лет.