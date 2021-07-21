https://uz.sputniknews.ru/20210721/sledom-za-shaxrisabzom-v-selevoy-lovushke-okazalsya-namangan--foto-19761716.html
Следом за Шахрисабзом в "селевой ловушке" оказался Наманган — фото
Следом за Шахрисабзом в "селевой ловушке" оказался Наманган — фото
За последние полвека такого явления природы в регионе не наблюдалось, отметили в областной администрации. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T11:35+0500
2021-07-21T11:35+0500
2021-07-21T11:36+0500
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стихийное бедствие
селевые потоки
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Накануне Наманганская область оказалась под ударом стихии: в регионе прошли обильные дожди.Из-за этого образовались мощные селевые потоки, которые разрушили инфраструктуру.Так, со стороны Касансайского района был смыт и поврежден мост, расположенный при въезде в Наманган из Туракургана. Тот факт, что он оказался деформирован только теперь, говорит о том, что стихия подобной мощи впервые накрыла Наманганскую область за последние 50 лет, заявили в хокимияте.Из-за повреждения строения движение транспорта по данной дороге было ограничено. В областной администрации призвали местных жителей быть осторожными.Напомним: накануне грозы, дожди и селевые потоки также обрушились на Кашкадарьинскую область. Город Шахрисабз оказался отрезанным от мира на целых 10 часов.
https://uz.sputniknews.ru/20210714/uzbekistan-v-plenu-u-stixii-grajdan-predupredili-o-novoy-selevoy-opasnosti-19670610.html
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стихия, стихийное бедствие, селевые потоки, наманганская область, наманган, узбекистан
Следом за Шахрисабзом в "селевой ловушке" оказался Наманган — фото 11:35 21.07.2021 (обновлено: 11:36 21.07.2021)
За последние полвека такого явления природы в регионе не наблюдалось, отметили в областной администрации.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Накануне Наманганская область оказалась под ударом стихии: в регионе прошли обильные дожди.
Из-за этого образовались мощные селевые потоки, которые разрушили инфраструктуру.
Так, со стороны Касансайского района был смыт и поврежден мост, расположенный при въезде в Наманган из Туракургана.
Мост был построен в 1970-х годах, и все это время отличался своей прочностью.
Тот факт, что он оказался деформирован только теперь, говорит о том, что стихия подобной мощи впервые накрыла Наманганскую область за последние 50 лет,
заявили
в хокимияте.
Из-за повреждения строения движение транспорта по данной дороге было ограничено.
© Соц.Сети © Соц.Сети
В областной администрации призвали местных жителей быть осторожными.
Напомним: накануне грозы, дожди и селевые потоки также обрушились на Кашкадарьинскую область. Город Шахрисабз
оказался отрезанным
от мира на целых 10 часов.