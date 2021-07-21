https://uz.sputniknews.ru/20210721/uzbekistan-pomojet-kazaxstanskim-fermeram-oroshat-zemli--podrobnosti-19766153.html

Узбекистан поможет казахстанским фермерам орошать земли — подробности

Узбекистан поможет казахстанским фермерам орошать земли — подробности

До конца этого года Узбекистан и Казахстан согласуют между правительствами проект документа о совместном управлении и использовании трансграничных водных... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-21T14:19+0500

2021-07-21T14:19+0500

2021-07-21T14:23+0500

общество

водные ресурсы

казахстан

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/496/74/4967452_23:0:1065:586_1920x0_80_0_0_b1cf45a865c49caa0a8e704ca3e65dac.png

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Узбекистан поможет Казахстану с подачей воды для орошения земель фермеров. Об этом стало известно в ходе встречи министра водного хозяйства Хамраева с министром экологии, геологии и природных ресурсов соседней республики Мирзагалиевым. Во время мероприятия стороны обсудили совместные меры по улучшению водохозяйственной ситуации в среднем и нижнем течении реки Сырдарьи."Для Казахстана по межгосударственному каналу "Достык" с 80 до 90 м3/с увеличены попуски воды для фермеров Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области", — информируется в релизе.К тому же политики договорились о продолжении совместных мер по увеличению притока к Шардаринскому водохранилищу, пополняющему свои запасы от реки Сырдарья.Кроме того, министры обсудили проект соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов, который должны согласовать до конца этого года.

https://uz.sputniknews.ru/20210604/spikery-senatov-uzbekistana-i-kazaxstana-podpisali-dorojnuyu-kartu-sotrudnichestva-19083163.html

https://uz.sputniknews.ru/20210715/defitsit-vody-v-tsentralnoy-azii-kak-uzbekistanu-i-ego-sosedyam-spastis-ot-zasuxi-19700909.html

казахстан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

водные ресурсы, казахстан, узбекистан