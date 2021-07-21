https://uz.sputniknews.ru/20210721/uzbekistan-pomojet-kazaxstanskim-fermeram-oroshat-zemli--podrobnosti-19766153.html
Узбекистан поможет казахстанским фермерам орошать земли — подробности
Узбекистан поможет казахстанским фермерам орошать земли — подробности
До конца этого года Узбекистан и Казахстан согласуют между правительствами проект документа о совместном управлении и использовании трансграничных водных... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T14:19+0500
2021-07-21T14:19+0500
2021-07-21T14:23+0500
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казахстан
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Узбекистан поможет Казахстану с подачей воды для орошения земель фермеров. Об этом стало известно в ходе встречи министра водного хозяйства Хамраева с министром экологии, геологии и природных ресурсов соседней республики Мирзагалиевым. Во время мероприятия стороны обсудили совместные меры по улучшению водохозяйственной ситуации в среднем и нижнем течении реки Сырдарьи."Для Казахстана по межгосударственному каналу "Достык" с 80 до 90 м3/с увеличены попуски воды для фермеров Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области", — информируется в релизе.К тому же политики договорились о продолжении совместных мер по увеличению притока к Шардаринскому водохранилищу, пополняющему свои запасы от реки Сырдарья.Кроме того, министры обсудили проект соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов, который должны согласовать до конца этого года.
https://uz.sputniknews.ru/20210604/spikery-senatov-uzbekistana-i-kazaxstana-podpisali-dorojnuyu-kartu-sotrudnichestva-19083163.html
https://uz.sputniknews.ru/20210715/defitsit-vody-v-tsentralnoy-azii-kak-uzbekistanu-i-ego-sosedyam-spastis-ot-zasuxi-19700909.html
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водные ресурсы, казахстан, узбекистан
Узбекистан поможет казахстанским фермерам орошать земли — подробности
14:19 21.07.2021 (обновлено: 14:23 21.07.2021)
До конца этого года Узбекистан и Казахстан согласуют между правительствами проект документа о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Узбекистан поможет Казахстану с подачей воды для орошения земель фермеров. Об этом стало известно
в ходе встречи министра водного хозяйства Хамраева с министром экологии, геологии и природных ресурсов соседней республики Мирзагалиевым.
Во время мероприятия стороны обсудили совместные меры по улучшению водохозяйственной ситуации в среднем и нижнем течении реки Сырдарьи.
"Для Казахстана по межгосударственному каналу "Достык" с 80 до 90 м3/с увеличены попуски воды для фермеров Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области", — информируется в релизе.
К тому же политики договорились о продолжении совместных мер по увеличению притока к Шардаринскому водохранилищу, пополняющему свои запасы от реки Сырдарья.
Кроме того, министры обсудили проект соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов, который должны согласовать до конца этого года.