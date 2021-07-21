Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210721/uzbekistan-pomojet-kazaxstanskim-fermeram-oroshat-zemli--podrobnosti-19766153.html
Узбекистан поможет казахстанским фермерам орошать земли — подробности
Узбекистан поможет казахстанским фермерам орошать земли — подробности
До конца этого года Узбекистан и Казахстан согласуют между правительствами проект документа о совместном управлении и использовании трансграничных водных... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T14:19+0500
2021-07-21T14:23+0500
общество
водные ресурсы
казахстан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/496/74/4967452_23:0:1065:586_1920x0_80_0_0_b1cf45a865c49caa0a8e704ca3e65dac.png
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Узбекистан поможет Казахстану с подачей воды для орошения земель фермеров. Об этом стало известно в ходе встречи министра водного хозяйства Хамраева с министром экологии, геологии и природных ресурсов соседней республики Мирзагалиевым. Во время мероприятия стороны обсудили совместные меры по улучшению водохозяйственной ситуации в среднем и нижнем течении реки Сырдарьи."Для Казахстана по межгосударственному каналу "Достык" с 80 до 90 м3/с увеличены попуски воды для фермеров Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области", — информируется в релизе.К тому же политики договорились о продолжении совместных мер по увеличению притока к Шардаринскому водохранилищу, пополняющему свои запасы от реки Сырдарья.Кроме того, министры обсудили проект соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов, который должны согласовать до конца этого года.
https://uz.sputniknews.ru/20210604/spikery-senatov-uzbekistana-i-kazaxstana-podpisali-dorojnuyu-kartu-sotrudnichestva-19083163.html
https://uz.sputniknews.ru/20210715/defitsit-vody-v-tsentralnoy-azii-kak-uzbekistanu-i-ego-sosedyam-spastis-ot-zasuxi-19700909.html
казахстан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/496/74/4967452_153:0:934:586_1920x0_80_0_0_6716d5884590d9f7f07e5a652d0887e5.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
водные ресурсы, казахстан, узбекистан

Узбекистан поможет казахстанским фермерам орошать земли — подробности

14:19 21.07.2021 (обновлено: 14:23 21.07.2021)
290
© Торгово-промышленная палата Узбекистана Флаги Узбекистана и Казахстана
Флаги Узбекистана и Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
До конца этого года Узбекистан и Казахстан согласуют между правительствами проект документа о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Узбекистан поможет Казахстану с подачей воды для орошения земель фермеров. Об этом стало известно в ходе встречи министра водного хозяйства Хамраева с министром экологии, геологии и природных ресурсов соседней республики Мирзагалиевым.
Спикеры сенатов Узбекистана и Казахстана Танзила Нарбаева и Маулен Ашимбаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
Политика
Спикеры сенатов Узбекистана и Казахстана подписали дорожную карту сотрудничества
4 июня, 09:41
846
Во время мероприятия стороны обсудили совместные меры по улучшению водохозяйственной ситуации в среднем и нижнем течении реки Сырдарьи.

"Для Казахстана по межгосударственному каналу "Достык" с 80 до 90 м3/с увеличены попуски воды для фермеров Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области", — информируется в релизе.
Амударья - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2021
Аналитика
Дефицит воды в Центральной Азии: как Узбекистану и его соседям спастись от засухи
15 июля, 20:09
26827
К тому же политики договорились о продолжении совместных мер по увеличению притока к Шардаринскому водохранилищу, пополняющему свои запасы от реки Сырдарья.
Кроме того, министры обсудили проект соглашения между правительствами Казахстана и Узбекистана о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов, который должны согласовать до конца этого года.
310000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:32Нам нужнее: в Бухаре работники банка присвоили два млн долларов из кредита АБР
15:30Узбекистан составит список фирм, готовых поставлять в ЕАЭС "чистые" томаты
15:06Военнослужащие ЦВО завершили подготовку к учениям РФ и Узбекистана — видео
14:38Летние Олимпийские игры 2032 года проведут в австралийском Брисбене
14:26Шах и мат: в России представили новый военный истребитель
14:24Задержаны жители Самарканда, подделывавшие ПЦР-тесты на рейсы в Россию
14:19Узбекистан поможет казахстанским фермерам орошать земли — подробности
13:43Академия наук Узбекистана разработала приложение для поиска рынков
13:15Возбуждено уголовное дело после отравления 23 узбекистанцев в Тольятти
13:11Это успех: лучшие западные менеджеры возглавят госкомпании
13:06За кого узбекистанцы будут болеть на Олимпиаде в Токио
12:44Русское секретное оружие нанесло США удар в центре Европы
12:30Мошенник украл деньги с пластиковой карты — его задержали
12:21Ливневые дожди затопили улицы Намангана и Андижана — видео
12:18"Подкожный" Токаев: казахстанец стал звездой, набив тату с президентом — видео
11:49Мирзиёев выразил соболезнования Рахмону в связи с кончиной его сестры
11:35Следом за Шахрисабзом в "селевой ловушке" оказался Наманган — фото
11:09Узбекистан третий день подряд устанавливает COVID-антирекорд за 2021 год
10:52В Узбекистане из-за грозы село на 10 часов оказалось отрезано от мира
10:42Точно в цель: Россия успешно провела испытания ракеты С-500 "Прометей"