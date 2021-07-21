https://uz.sputniknews.ru/20210721/v-namanganskoy-oblasti-likvidiruyut-posledstviya-navodneniya--foto-19769351.html
В Наманганской области ликвидируют последствия наводнения — фото
В Наманганской области ликвидируют последствия наводнения — фото
В настоящее время эвакуированы 100 жителей многоэтажных домов, расположенных в МСГ "Юксалиш" города Намангана. Для оттока воды из жилого массива задействованы... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T17:45+0500
2021-07-21T17:45+0500
2021-07-21T17:48+0500
общество
наводнение
наманганская область
хокимият
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Наманганской области спецотряды устраняют последствия наводнения при помощи спецтехники, сообщает пресс-служба хокимията. К спасательным работам также привлечены хоким Наманганской области, руководители секторов и начальник Управления по чрезвычайным ситуациям.По данным администрации, стихийное бедствие произошло накануне в некоторых махаллях Наманганского, Касансайского, Туракурганского, Уйчинского и Папского районов Наманганской области."Ведутся работы по сбору воды, скопившейся в домах жителей в результате наводнений, вызванных ливнями и градом. В устранении инцидента были задействованы спецтехника и персонал пожарно-спасательной службы, а также 80 техников и 584 рабочих из партнерских организаций", — уточнили в администрации. Отмечается, что в настоящее время эвакуированы 100 жителей многоэтажных домов, расположенных в МСГ "Юксалиш" города Намангана. Для оттока воды из жилого массива задействованы четыре пожарные машины и восемь водяных насосов. Также в безопасную зону вывезены 32 человека из семи домов, находящихся у реки Шишаки Давлатабадского района города Намангана.В хокимияте Наманганской области просят граждан не паниковать и не распространять ложную информацию в социальных сетях.
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наводнение, наманганская область, хокимият
В Наманганской области ликвидируют последствия наводнения — фото
17:45 21.07.2021 (обновлено: 17:48 21.07.2021)
В настоящее время эвакуированы 100 жителей многоэтажных домов, расположенных в МСГ "Юксалиш" города Намангана. Для оттока воды из жилого массива задействованы четыре пожарные машины и восемь водяных насосов.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
В Наманганской области спецотряды устраняют последствия наводнения при помощи спецтехники, сообщает
пресс-служба хокимията.
К спасательным работам также привлечены хоким Наманганской области, руководители секторов и начальник Управления по чрезвычайным ситуациям.
В Наманганской области устраняют последствия наводнения
В Наманганской области устраняют последствия наводнения
В Наманганской области устраняют последствия наводнения
В Наманганской области устраняют последствия наводнения
В Наманганской области устраняют последствия наводнения
В Наманганской области устраняют последствия наводнения
В Наманганской области устраняют последствия наводнения
В Наманганской области устраняют последствия наводнения
В Наманганской области устраняют последствия наводнения
В Наманганской области устраняют последствия наводнения
В Наманганской области устраняют последствия наводнения
В Наманганской области устраняют последствия наводнения
По данным администрации, стихийное бедствие произошло накануне в некоторых махаллях Наманганского, Касансайского, Туракурганского, Уйчинского и Папского районов Наманганской области.
"Ведутся работы по сбору воды, скопившейся в домах жителей в результате наводнений, вызванных ливнями и градом. В устранении инцидента были задействованы спецтехника и персонал пожарно-спасательной службы, а также 80 техников и 584 рабочих из партнерских организаций", — уточнили в администрации.
Отмечается, что в настоящее время эвакуированы 100 жителей многоэтажных домов, расположенных в МСГ "Юксалиш" города Намангана. Для оттока воды из жилого массива задействованы четыре пожарные машины и восемь водяных насосов.
Также в безопасную зону вывезены 32 человека из семи домов, находящихся у реки Шишаки Давлатабадского района города Намангана.
В хокимияте Наманганской области просят граждан не паниковать и не распространять ложную информацию в социальных сетях.