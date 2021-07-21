https://uz.sputniknews.ru/20210721/v-namanganskoy-oblasti-likvidiruyut-posledstviya-navodneniya--foto-19769351.html

В Наманганской области ликвидируют последствия наводнения — фото

В Наманганской области ликвидируют последствия наводнения — фото

В настоящее время эвакуированы 100 жителей многоэтажных домов, расположенных в МСГ "Юксалиш" города Намангана. Для оттока воды из жилого массива задействованы... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-21T17:45+0500

2021-07-21T17:45+0500

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общество

наводнение

наманганская область

хокимият

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Наманганской области спецотряды устраняют последствия наводнения при помощи спецтехники, сообщает пресс-служба хокимията. К спасательным работам также привлечены хоким Наманганской области, руководители секторов и начальник Управления по чрезвычайным ситуациям.По данным администрации, стихийное бедствие произошло накануне в некоторых махаллях Наманганского, Касансайского, Туракурганского, Уйчинского и Папского районов Наманганской области."Ведутся работы по сбору воды, скопившейся в домах жителей в результате наводнений, вызванных ливнями и градом. В устранении инцидента были задействованы спецтехника и персонал пожарно-спасательной службы, а также 80 техников и 584 рабочих из партнерских организаций", — уточнили в администрации. Отмечается, что в настоящее время эвакуированы 100 жителей многоэтажных домов, расположенных в МСГ "Юксалиш" города Намангана. Для оттока воды из жилого массива задействованы четыре пожарные машины и восемь водяных насосов. Также в безопасную зону вывезены 32 человека из семи домов, находящихся у реки Шишаки Давлатабадского района города Намангана.В хокимияте Наманганской области просят граждан не паниковать и не распространять ложную информацию в социальных сетях.

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наманганская область

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наводнение, наманганская область, хокимият