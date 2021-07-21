https://uz.sputniknews.ru/20210721/xanturaev-ugrojal-prodavtsu-orujiem-pravda-ili-loj--otvet-guvd-19759753.html

Хантураев угрожал продавцу оружием: правда или ложь — ответ ГУВД

Хантураев угрожал продавцу оружием: правда или ложь — ответ ГУВД

Спортсмен подъехал к магазину и включил автомобильную сигнализацию в 10.30 по местному времени. Продавец вышел к машине. Боец попросил его принести воды и... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-21T09:17+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В сети "Интернет" распространилась информация о том, что Мурод Хантураев учинил в магазине скандал. Он не заплатил за алкоголь, затем поругался с продавцом и стал угрожать ему оружием. В ГУВД Ташобласти прокомментировали возникшие слухи.По информации ведомства, спортсмен подъехал к магазину и включил автомобильную сигнализацию в 10.30 по местному времени. Продавец вышел к машине, и Хантураев попросил его принести воды."Мы поздоровались. Он попросил меня принести ему воду и жевательную резинку. Это был Мурод Хантураев. Раньше я видел его по телевизору", — рассказал мужчина.Также он отметил, что в социальных сетях распространяют недостоверную информацию. По словам продавца, никто не угрожал оружием и не брал алкогольные напитки.Напомним: вице-президент MMA Узбекистана боец Мурод Хантураев погиб в автокатастрофе под Ташкентом 19 июля этого года. Его автомобиль на большой скорости столкнулся с Lacetti и вылетел за пределы трассы.

https://uz.sputniknews.ru/20210719/otabek-umarov-pochtil-pamyat-muroda-xanturaeva-19746063.html

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