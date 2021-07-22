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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210722/putin-obsudil-s-raxmonom-situatsiyu-v-afganistane-19791108.html
Путин обсудил с Рахмоном ситуацию в Афганистане
Путин обсудил с Рахмоном ситуацию в Афганистане
Ранее в МИД РФ заявили, что талибы уже почти полностью контролируют границу с Таджикистаном. В связи с этим Россия предложила свою помощь в укреплении... 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T19:07+0500
2021-07-22T19:07+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
телефонный разговор
эмомали рахмон
афганистан
владимир путин
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном развитие ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе таджикистанской стороны.Обстановка в Афганистане остается напряженной. На фоне вывода американского военного контингента радикальное движение "Талибан"* продолжает захватывать все новые территории и на сегодняшний день контролирует уже большую часть страны.Ранее в МИД РФ заявили, что талибы уже почти полностью контролируют границу с Таджикистаном. В связи с этим Россия предложила свою помощь в укреплении обороноспособности республики как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ.Российские военные 201-й базы в Таджикистане уже начали проводить плановые и внеплановые учения.В четверг на военном параде в Душанбе президент Рахмон заявил, что обстановка у границы Таджикистана остается чрезвычайно сложной и неопределенной. Для усиления ее защиты отправлено дополнительно 20 тысяч солдат и офицеров.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210722/mid-rf-moskva-v-kontakte-s-tashkentom-iz-za-afganistana-okajet-pomosch-pri-zaprose-19776480.html
https://uz.sputniknews.ru/20210720/taliby-zayavili-chto-ne-interesuyutsya-sosednimi-s-afganistanom-stranami-19757769.html
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телефонный разговор, эмомали рахмон, афганистан, владимир путин, таджикистан

Путин обсудил с Рахмоном ситуацию в Афганистане

19:07 22.07.2021
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© Sputnik / Андрей СоломоновАфганские беженцы
Афганские беженцы - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2021
© Sputnik / Андрей Соломонов
Ранее в МИД РФ заявили, что талибы уже почти полностью контролируют границу с Таджикистаном. В связи с этим Россия предложила свою помощь в укреплении обороноспособности республики.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном развитие ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе таджикистанской стороны.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, развитие ситуации в Афганистане, а также ход подготовки к предстоящим осенью в Душанбе саммиту ШОС и сессии совета коллективной безопасности ОДКБ", — говорится в сообщении.

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Обстановка в Афганистане остается напряженной. На фоне вывода американского военного контингента радикальное движение "Талибан"* продолжает захватывать все новые территории и на сегодняшний день контролирует уже большую часть страны.
Ранее в МИД РФ заявили, что талибы уже почти полностью контролируют границу с Таджикистаном. В связи с этим Россия предложила свою помощь в укреплении обороноспособности республики как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ.
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В четверг на военном параде в Душанбе президент Рахмон заявил, что обстановка у границы Таджикистана остается чрезвычайно сложной и неопределенной. Для усиления ее защиты отправлено дополнительно 20 тысяч солдат и офицеров.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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