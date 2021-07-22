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Узбекским тхэквондисткам понравилась Олимпийская деревня в Токио
Узбекским тхэквондисткам понравилась Олимпийская деревня в Токио
Сейчас все спортсмены узбекской сборной находятся на карантине. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-22T09:24+0500
2021-07-22T09:24+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Тхэквондистки из сборной Узбекистана Светлана Осипова и Нигора Турсункулова оценили Олимпийскую деревню в Токио.Своими впечатлениями они поделились в беседе с РИА Новости.Чемпионка Азии по тхэквондо 2021 года Светлана Осипова, в свою очередь, добавила, что сейчас все спортсмены узбекской сборной находятся в Олимпийской деревне на карантине. По данным НОК, делегация Узбекистана накануне прилетела из Ташкента в Токио на ОИ-2020. Для участия в играх спортсмены завоевали 71 лицензию по 17 видам спорта.Олимпиада в Токио стартует уже завтра, 23 июля. Состязания продлятся по 8 августа. В тхэквондо на Играх будет разыграно восемь комплектов медалей (по четыре в мужских и женских весовых категориях).
https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-nok-nazvali-imena-uzbekistanskix-znamenostsev-na-letnix-olimpiyskix-igrax-v-tokio-19722822.html
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таэквондо, олимпийские игры в токио, олимпиада-2020, олимпиада, национальный олимпийский комитет узбекистана, спортсмен, спорт
Узбекским тхэквондисткам понравилась Олимпийская деревня в Токио
09:24 22.07.2021 (обновлено: 09:42 22.07.2021)
Сейчас все спортсмены узбекской сборной находятся на карантине.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Тхэквондистки из сборной Узбекистана Светлана Осипова и Нигора Турсункулова оценили Олимпийскую деревню в Токио.
Своими впечатлениями они поделились в беседе с РИА Новости
.
"Нам здесь все нравится, здесь все очень красиво. Насчет питания – здесь можно найти любую еду, которая вам нравится. Есть фрукты, овощи, все свежее, думаю, каждый спортсмен нашел здесь свою любимую еду", — сказала призер Азиатских игр, победительница и призер турниров серии Гран-при по тхэквондо Нигора Турсункулова.
Чемпионка Азии по тхэквондо 2021 года Светлана Осипова, в свою очередь, добавила, что сейчас все спортсмены узбекской сборной находятся в Олимпийской деревне на карантине.
"Мы покидаем ее только для тренировок. Для каждого вида спорта закреплен определенный тренировочный объект. На автобусах мы доезжаем до них и потом возвращаемся обратно", — добавила Осипова.
По данным НОК, делегация Узбекистана накануне прилетела из Ташкента в Токио на ОИ-2020.
Для участия в играх спортсмены завоевали 71 лицензию по 17 видам спорта.
Олимпиада в Токио стартует уже завтра, 23 июля. Состязания продлятся по 8 августа.
В тхэквондо на Играх будет разыграно восемь комплектов медалей (по четыре в мужских и женских весовых категориях).