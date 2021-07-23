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Садык Сафаев получил новую должность
Садык Сафаев получил новую должность
С 2015 года Сафаев также является первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса. 23.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-23T18:51+0500
2021-07-23T19:02+0500
общество
умэд
министерство юстиции узбекистана
назначение
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Исполняющим обязанности ректора Университета мировой экономики и дипломатии стал первый зампредседателя Сената Садык Сафаев, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.Соответствующее постановление о назначении принято 23 июля 2021 года.Садык Сафаев родился 3 февраля 1954 года в городе Ташкенте. В 1976 году окончил Ташкентский государственный университет по специальности экономика.На протяжении своей карьеры он занимал руководящие посты в системе министерств и дипломатических ведомств, а также был советником президента по вопросам межгосударственных отношений и внешнеэкономических связей. С 2015 года Сафаев является первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса.Экс-ректор Университета мировой экономики и дипломатии Комилжон Каримов, занимавший эту должность с 17 сентября 2020 года, назначен первым замминистра высшего и среднего специального образования.
https://uz.sputniknews.ru/20201117/UMED-nameren-obmenivatsya-studentami-i-pedagogami-s-rossiyskim-vuzom-15422933.html
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умэд, министерство юстиции узбекистана, назначение

Садык Сафаев получил новую должность

18:51 23.07.2021 (обновлено: 19:02 23.07.2021)
1077
© Пресс-клубПервый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев
Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
© Пресс-клуб
С 2015 года Сафаев также является первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Исполняющим обязанности ректора Университета мировой экономики и дипломатии стал первый зампредседателя Сената Садык Сафаев, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Соответствующее постановление о назначении принято 23 июля 2021 года.
Садык Сафаев родился 3 февраля 1954 года в городе Ташкенте. В 1976 году окончил Ташкентский государственный университет по специальности экономика.
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На протяжении своей карьеры он занимал руководящие посты в системе министерств и дипломатических ведомств, а также был советником президента по вопросам межгосударственных отношений и внешнеэкономических связей.
С 2015 года Сафаев является первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса.
Экс-ректор Университета мировой экономики и дипломатии Комилжон Каримов, занимавший эту должность с 17 сентября 2020 года, назначен первым замминистра высшего и среднего специального образования.
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