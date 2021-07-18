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Ташкент и Берлин готовы к сотрудничеству из-за возможного наплыва афганских беженцев
Ташкент и Берлин готовы к сотрудничеству из-за возможного наплыва афганских беженцев
В рамках встречи стороны озвучили обеспокоенность эскалацией внутриафганского вооруженного конфликта. Представители двух стран высказали намеренность приложить... 18.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-18T10:45+0500
2021-07-18T10:45+0500
политика
германия
центральная азия
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Власти Узбекистана и Германии готовы к взаимодействию в решении проблем, связанных с возможным наплывом беженцев из Афганистана по причине эскалации сложного положения в этой стране. Об этом сообщает пресс-служба МИД.Для обмена мнениями по сложившейся ситуации, спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и уполномоченный МИД ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Матиас Люттенберг встретились Ташкенте."Выражена готовность сторон к дальнейшему взаимодействию по Афганистану и решению проблем, связанных с возможным наплывом афганских беженцев и приграничными инцидентами", - информируется в релизе министерства.По данным внешнеполитической госструктуры, стороны озвучили обеспокоенность эскалацией внутриафганского вооруженного конфликта. Представители двух стран высказали намеренность приложить все необходимые усилия для поддержки мира и стабильности в Афганистане.В ходе встречи также была отмечена важная роль региональных стран в продолжении всемерной экономической и гуманитарной поддержки афганскому народу, а также усилий по установлению мира в Афганистане. Ранее в агентстве Блумберг со ссылкой на источники заявили, что администрация президента США Джо Байдена на фоне вывода сил из Афганистана попросила Узбекистан, Таджикистан и Казахстан временно разместить около девяти тысяч афганцев, помогавших Штатам.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"*. Они овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильное положение в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США закончить вывод войск с афганской территории до 11 сентября.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/primut-li-strany-tsa-okolo-devyati-tysyach-afgantsev--mnenie-eksperta-19522675.html
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Ташкент и Берлин готовы к сотрудничеству из-за возможного наплыва афганских беженцев

10:45 18.07.2021
780
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
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В рамках встречи стороны озвучили обеспокоенность эскалацией внутриафганского вооруженного конфликта. Представители двух стран высказали намеренность приложить все необходимые усилия для поддержки мира и стабильности в стране.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Власти Узбекистана и Германии готовы к взаимодействию в решении проблем, связанных с возможным наплывом беженцев из Афганистана по причине эскалации сложного положения в этой стране. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Для обмена мнениями по сложившейся ситуации, спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и уполномоченный МИД ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Матиас Люттенберг встретились Ташкенте.
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"Выражена готовность сторон к дальнейшему взаимодействию по Афганистану и решению проблем, связанных с возможным наплывом афганских беженцев и приграничными инцидентами", - информируется в релизе министерства.
По данным внешнеполитической госструктуры, стороны озвучили обеспокоенность эскалацией внутриафганского вооруженного конфликта. Представители двух стран высказали намеренность приложить все необходимые усилия для поддержки мира и стабильности в Афганистане.
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В ходе встречи также была отмечена важная роль региональных стран в продолжении всемерной экономической и гуманитарной поддержки афганскому народу, а также усилий по установлению мира в Афганистане.
Ранее в агентстве Блумберг со ссылкой на источники заявили, что администрация президента США Джо Байдена на фоне вывода сил из Афганистана попросила Узбекистан, Таджикистан и Казахстан временно разместить около девяти тысяч афганцев, помогавших Штатам.
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Узбекистан получал просьбу США разместить у себя их афганских помощников — источник
16 июля, 21:54
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"*. Они овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильное положение в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США закончить вывод войск с афганской территории до 11 сентября.
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