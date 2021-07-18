https://uz.sputniknews.ru/20210718/tashkent-i-berlin-gotovy-k-sotrudnichestvu-iz-za-vozmojnogo-naplyva-afganskix-bejentsev-19726397.html
Ташкент и Берлин готовы к сотрудничеству из-за возможного наплыва афганских беженцев
Ташкент и Берлин готовы к сотрудничеству из-за возможного наплыва афганских беженцев
В рамках встречи стороны озвучили обеспокоенность эскалацией внутриафганского вооруженного конфликта. Представители двух стран высказали намеренность приложить... 18.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-18T10:45+0500
2021-07-18T10:45+0500
2021-07-18T10:45+0500
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афганистан
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Власти Узбекистана и Германии готовы к взаимодействию в решении проблем, связанных с возможным наплывом беженцев из Афганистана по причине эскалации сложного положения в этой стране. Об этом сообщает пресс-служба МИД.Для обмена мнениями по сложившейся ситуации, спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и уполномоченный МИД ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Матиас Люттенберг встретились Ташкенте."Выражена готовность сторон к дальнейшему взаимодействию по Афганистану и решению проблем, связанных с возможным наплывом афганских беженцев и приграничными инцидентами", - информируется в релизе министерства.По данным внешнеполитической госструктуры, стороны озвучили обеспокоенность эскалацией внутриафганского вооруженного конфликта. Представители двух стран высказали намеренность приложить все необходимые усилия для поддержки мира и стабильности в Афганистане.В ходе встречи также была отмечена важная роль региональных стран в продолжении всемерной экономической и гуманитарной поддержки афганскому народу, а также усилий по установлению мира в Афганистане. Ранее в агентстве Блумберг со ссылкой на источники заявили, что администрация президента США Джо Байдена на фоне вывода сил из Афганистана попросила Узбекистан, Таджикистан и Казахстан временно разместить около девяти тысяч афганцев, помогавших Штатам.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"*. Они овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильное положение в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США закончить вывод войск с афганской территории до 11 сентября.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/primut-li-strany-tsa-okolo-devyati-tysyach-afgantsev--mnenie-eksperta-19522675.html
https://uz.sputniknews.ru/20210716/afganistan-gotov-k-kompromissam-radi-dostijeniya-mira--mirziyoev-19708666.html
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Ташкент и Берлин готовы к сотрудничеству из-за возможного наплыва афганских беженцев
В рамках встречи стороны озвучили обеспокоенность эскалацией внутриафганского вооруженного конфликта. Представители двух стран высказали намеренность приложить все необходимые усилия для поддержки мира и стабильности в стране.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Власти Узбекистана и Германии готовы к взаимодействию в решении проблем, связанных с возможным наплывом беженцев из Афганистана по причине эскалации сложного положения в этой стране. Об этом сообщает
пресс-служба МИД.
Для обмена мнениями по сложившейся ситуации, спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и уполномоченный МИД ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Матиас Люттенберг встретились Ташкенте.
"Выражена готовность сторон к дальнейшему взаимодействию по Афганистану и решению проблем, связанных с возможным наплывом афганских беженцев и приграничными инцидентами", - информируется в релизе министерства.
По данным внешнеполитической госструктуры, стороны озвучили обеспокоенность эскалацией внутриафганского вооруженного конфликта. Представители двух стран высказали намеренность приложить все необходимые усилия для поддержки мира и стабильности в Афганистане.
В ходе встречи также была отмечена важная роль региональных стран в продолжении всемерной экономической и гуманитарной поддержки афганскому народу, а также усилий по установлению мира в Афганистане.
Ранее в агентстве Блумберг со ссылкой на источники заявили
, что администрация президента США Джо Байдена на фоне вывода сил из Афганистана попросила Узбекистан, Таджикистан и Казахстан временно разместить около девяти тысяч афганцев, помогавших Штатам.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"*. Они овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильное положение в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США закончить вывод войск с афганской территории до 11 сентября.