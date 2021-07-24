https://uz.sputniknews.ru/20210724/shoygu-i-glava-mo-tadjikistana-obsudili-bezopasnost-na-granitse-s-afganistanom-19812826.html
Шойгу и глава МО Таджикистана обсудили безопасность на границе с Афганистаном
Шойгу и глава МО Таджикистана обсудили безопасность на границе с Афганистаном
Главы оборонных ведомств говорили о том, какие меры необходмо предпринять для нейтрализации угроз, связанных с обострением ситуации в Исламской Республике... 24.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-24T16:13+0500
2021-07-24T16:13+0500
2021-07-24T16:13+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
переговоры
министерство обороны россии
сергей шойгу
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и его коллега из Таджикистана Шерали Мирзо обсудили в телефонном разговоре безопасность на границе между Таджикистаном и Афганистаном. Стороны говорили также о необходимости нейтрализации возникающих угроз, сообщили в пресс-службе российского ведомства.Накануне заместитель главы Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Эмомали Иброхим заявил, что его страна готова принять до 100 тысяч беженцев из Афганистана. По его словам, республика сможет принять еще больше афганских беженцев, если в этом появится необходимость. Сейчас правительство вместе с международными организациями изучают возможности для этого.Ситуация в Афганистане остается напряженной: талибы* продолжают наступать и захватывать территории, ставя под удар безопасность не только самой страны, но и соседних государств Центральной Азии.Эскалация напряженности происходит на фоне вывода американских войск из Афганистана.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210723/boi-perepolzayut-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-trevojnye-fakty-19793902.html
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переговоры, министерство обороны россии, сергей шойгу, таджикистан
Шойгу и глава МО Таджикистана обсудили безопасность на границе с Афганистаном
Главы оборонных ведомств говорили о том, какие меры необходмо предпринять для нейтрализации угроз, связанных с обострением ситуации в Исламской Республике Афганистан.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и его коллега из Таджикистана Шерали Мирзо обсудили в телефонном разговоре безопасность на границе между Таджикистаном и Афганистаном.
Стороны говорили также о необходимости нейтрализации возникающих угроз, сообщили
в пресс-службе российского ведомства.
Накануне заместитель главы Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Эмомали Иброхим заявил
, что его страна готова принять до 100 тысяч беженцев из Афганистана.
По его словам, республика сможет принять еще больше афганских беженцев, если в этом появится необходимость. Сейчас правительство вместе с международными организациями изучают возможности для этого.
Ситуация в Афганистане остается напряженной: талибы* продолжают наступать и захватывать территории, ставя под удар безопасность не только самой страны, но и соседних государств Центральной Азии.
Эскалация напряженности происходит на фоне вывода американских войск из Афганистана.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран