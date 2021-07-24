https://uz.sputniknews.ru/20210724/spetsialisty-iz-kitaya-namereny-zapustit-proizvodstvo-vaktsiny-v-uzbekistane-19809382.html

Специалисты из Китая намерены запустить производство вакцины в Узбекистане

Специалисты из Китая намерены запустить производство вакцины в Узбекистане

Прибывшие из Китая специалисты оценят производственные мощности фармацевтических заводов Узбекистана. 24.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-24T11:26+0500

2021-07-24T11:26+0500

2021-07-24T11:26+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

производство

вакцина

китай

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Делегация фармацевтической компании из Китая накануне прибыла в Узбекистан. Специалисты намерены обсудить в Ташкенте вопросы запуска совместного производства узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001, сообщили в пресс-службе Мининноваций.Среди делегатов - главный инженер компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, которая в настоящее время производит вакцину ZF-UZ-VAC2001 Ванг ЗиЖун, начальник отдела экспорта Чен Фангву, а также специалисты Чу Йингжин и Ли Жифяо. Они оценят производственные возможности Узбекистана.В настоящее время власти республики активно закупают препараты для вакцинации населения. На сегодняшний день в страну уже прибыло 9 миллионов 580 тысяч доз вакцины от коронавируса, в том числе российская Sputnik V, китайская AstraZeneca и узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001.Ранее Anhui Zhifei Longcom признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий во время ее испытаний в республике.

https://uz.sputniknews.ru/20210622/gde-v-tashkente-razvernut-proizvodstvo-rossiyskoy-vaktsiny-sputnik-v-19345028.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, производство, вакцина, китай