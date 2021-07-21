https://uz.sputniknews.ru/20210721/v-uzbekistan-pribyla-ocherednaya-partiya-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny-19771830.html
В Узбекистан прибыла очередная партия узбекско-китайской вакцины
В Узбекистан прибыла очередная партия узбекско-китайской вакцины
На сегодняшний день в республику уже прибыло 9 миллионов 580 тысяч доз вакцины от коронавируса. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T20:20+0500
2021-07-21T20:20+0500
2021-07-21T20:20+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
министерство здравоохранения узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18055846_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_42d03913adb20ca57b6c0f4ad973586b.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Очередная партия совместной узбекско-китайской вакцины доставлена сегодня в Ташкент. По сообщению пресс-службы Миндрава, груз включает в себя 1 миллион доз препарата ZF-UZ-VAC2001.На сегодняшний день в республику уже прибыло 9 миллионов 580 тысяч доз вакцины от коронавируса, в том числе российская Sputnik V, китайская AstraZeneca и узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001.Узбекистан третий день подряд устанавливает COVID-антирекорд за 2021 год. За прошедшие сутки в республике выявлено почти 700 зараженных коронавирусом. Общее число заболевших достигло 121 329.С 1 апреля гражданам предлагается сделать прививку одним из нескольких препаратов от COVID-19.Между тем в республике ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения.
https://uz.sputniknews.ru/20210720/mojno-li-doveryat-uzbeksko-kitayskoy-vaktsine--zamglavy-ses-otvetil-kritikam-preparata--19759212.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1f/18055846_133:0:1134:751_1920x0_80_0_0_dbc8a277a5a9c428a473d8a1d282baff.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вакцинация от covid-19 в узбекистане, министерство здравоохранения узбекистана
В Узбекистан прибыла очередная партия узбекско-китайской вакцины
На сегодняшний день в республику уже прибыло 9 миллионов 580 тысяч доз вакцины от коронавируса.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Очередная партия совместной узбекско-китайской вакцины доставлена сегодня в Ташкент. По сообщению пресс-службы Миндрава, груз включает в себя 1 миллион доз препарата ZF-UZ-VAC2001.
На сегодняшний день в республику уже прибыло 9 миллионов 580 тысяч доз вакцины от коронавируса, в том числе российская Sputnik V, китайская AstraZeneca и узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001.
Узбекистан третий день подряд устанавливает
COVID-антирекорд за 2021 год. За прошедшие сутки в республике выявлено почти 700 зараженных коронавирусом. Общее число заболевших достигло 121 329.
С 1 апреля гражданам предлагается сделать прививку одним из нескольких препаратов от COVID-19.
Между тем в республике ввели
обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения.