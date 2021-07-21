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В Узбекистан прибыла очередная партия узбекско-китайской вакцины
В Узбекистан прибыла очередная партия узбекско-китайской вакцины
На сегодняшний день в республику уже прибыло 9 миллионов 580 тысяч доз вакцины от коронавируса. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T20:20+0500
2021-07-21T20:20+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
министерство здравоохранения узбекистана
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Очередная партия совместной узбекско-китайской вакцины доставлена сегодня в Ташкент. По сообщению пресс-службы Миндрава, груз включает в себя 1 миллион доз препарата ZF-UZ-VAC2001.На сегодняшний день в республику уже прибыло 9 миллионов 580 тысяч доз вакцины от коронавируса, в том числе российская Sputnik V, китайская AstraZeneca и узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001.Узбекистан третий день подряд устанавливает COVID-антирекорд за 2021 год. За прошедшие сутки в республике выявлено почти 700 зараженных коронавирусом. Общее число заболевших достигло 121 329.С 1 апреля гражданам предлагается сделать прививку одним из нескольких препаратов от COVID-19.Между тем в республике ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения.
https://uz.sputniknews.ru/20210720/mojno-li-doveryat-uzbeksko-kitayskoy-vaktsine--zamglavy-ses-otvetil-kritikam-preparata--19759212.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, министерство здравоохранения узбекистана

В Узбекистан прибыла очередная партия узбекско-китайской вакцины

20:20 21.07.2021
1239
© https://t.me/vaksinauzbВакцина ZF-UZ-VAC2001
Вакцина ZF-UZ-VAC2001 - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
© https://t.me/vaksinauzb
На сегодняшний день в республику уже прибыло 9 миллионов 580 тысяч доз вакцины от коронавируса.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Очередная партия совместной узбекско-китайской вакцины доставлена сегодня в Ташкент. По сообщению пресс-службы Миндрава, груз включает в себя 1 миллион доз препарата ZF-UZ-VAC2001.
На сегодняшний день в республику уже прибыло 9 миллионов 580 тысяч доз вакцины от коронавируса, в том числе российская Sputnik V, китайская AstraZeneca и узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001.
Пациенту делают прививку от коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2021
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Вчера, 22:16
16607
Узбекистан третий день подряд устанавливает COVID-антирекорд за 2021 год. За прошедшие сутки в республике выявлено почти 700 зараженных коронавирусом. Общее число заболевших достигло 121 329.
С 1 апреля гражданам предлагается сделать прививку одним из нескольких препаратов от COVID-19.
Между тем в республике ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения.
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