https://uz.sputniknews.ru/20210721/v-uzbekistan-pribyla-ocherednaya-partiya-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny-19771830.html

В Узбекистан прибыла очередная партия узбекско-китайской вакцины

В Узбекистан прибыла очередная партия узбекско-китайской вакцины

На сегодняшний день в республику уже прибыло 9 миллионов 580 тысяч доз вакцины от коронавируса. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-21T20:20+0500

2021-07-21T20:20+0500

2021-07-21T20:20+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

министерство здравоохранения узбекистана

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Очередная партия совместной узбекско-китайской вакцины доставлена сегодня в Ташкент. По сообщению пресс-службы Миндрава, груз включает в себя 1 миллион доз препарата ZF-UZ-VAC2001.На сегодняшний день в республику уже прибыло 9 миллионов 580 тысяч доз вакцины от коронавируса, в том числе российская Sputnik V, китайская AstraZeneca и узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001.Узбекистан третий день подряд устанавливает COVID-антирекорд за 2021 год. За прошедшие сутки в республике выявлено почти 700 зараженных коронавирусом. Общее число заболевших достигло 121 329.С 1 апреля гражданам предлагается сделать прививку одним из нескольких препаратов от COVID-19.Между тем в республике ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения.

https://uz.sputniknews.ru/20210720/mojno-li-doveryat-uzbeksko-kitayskoy-vaktsine--zamglavy-ses-otvetil-kritikam-preparata--19759212.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, министерство здравоохранения узбекистана