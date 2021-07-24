https://uz.sputniknews.ru/20210724/uzbekistan-na-oi-2020-itogi-pervogo-dnya-19814345.html

Узбекистан на ОИ-2020: итоги первого дня

Узбекистан на ОИ-2020: итоги первого дня

Узбекистанские спортсмены сегодня начали свои выступления на ОИ-2020. Высоких результатов, к сожалению, достичь не удалось. Но впереди новые старты, к которым... 24.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-24T19:16+0500

2021-07-24T19:16+0500

2021-07-24T19:16+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

олимпийские игры в токио

спортсмен

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Подходит к концу первый день соревнования ОИ-2020 в Токио. Sputnik Узбекистан сгруппировал наиболее важные события минувших противостояний.Академические гребцы Собир Сафаралиев и Шахбоз Холмирзаев завершили свой первый старт. Они участвовали в заплыве на 2000 метров в парном направлении и показали результат 6:44.98 минуты, заняв, таким образом, 4-е место в своей группе.А для боксерши Шахнозы Юнусовой и фехтовальщицы Малики Хакимовой Олимпиада-2020, увы, завершилась.Малика Хакимова выступила со шпагой против Йивен Сун из Китая. Бой завершился в пользу спортсменки из Поднебесной со счетом 15:10.Шахноза Юнусова же столкнулась на ринге с Каролиной Косевской из Польши. Соперница узбекистанки была более опытна, этот факт сыграл в ее пользу. В итоге Юнусова возвращается домой, а Косевска готовится к следующему этапу соревнований.Олимпиада завершилась и для дзюдоиста Шарофиддина Лутфиллаева в весе до 60 кг. Он вышел на татами против Артёма Лесиука из Украины и уступил ему в первой схватке.Упустил шанс также боксер Санжар Турсунов в весовой категории до 91 кг.Свой первый и единственный бой ОИ-2020 он провел против Абдулхафида Бенчаблы из Алжира. На втором раунде преимущество было у нашего боксера. Однако, в остальных раундах Санжару Турсунову не хватило удачи. Победу одержал спортсмен из Алжира.Первая ракетка Узбекистана 34-летний теннисист Денис Истомин также упустил свой шанс завоевать награду на олимпийских играх в Токио.В поединке он уступил своему сопернику Сумиту Нагалу из Индии со счетом 1:2 и теперь вынужден покинуть ОИ.Гимнаст Расулжон Абдурахимов в отборочном цикле соревнований по многоборью не смог набрать необходимого количества очков для выхода в следующий этап.

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https://uz.sputniknews.ru/20210711/kto-budet-zaschischat-chest-uzbekistana-na-igrax-v-tokio--itogovyy-sostav-19632384.html

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олимпийские игры в токио, спортсмен, узбекистан