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Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210724/uzbekistan-na-oi-2020-itogi-pervogo-dnya-19814345.html
Узбекистан на ОИ-2020: итоги первого дня
Узбекистан на ОИ-2020: итоги первого дня
Узбекистанские спортсмены сегодня начали свои выступления на ОИ-2020. Высоких результатов, к сожалению, достичь не удалось. Но впереди новые старты, к которым... 24.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-24T19:16+0500
2021-07-24T19:16+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
олимпийские игры в токио
спортсмен
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Подходит к концу первый день соревнования ОИ-2020 в Токио. Sputnik Узбекистан сгруппировал наиболее важные события минувших противостояний.Академические гребцы Собир Сафаралиев и Шахбоз Холмирзаев завершили свой первый старт. Они участвовали в заплыве на 2000 метров в парном направлении и показали результат 6:44.98 минуты, заняв, таким образом, 4-е место в своей группе.А для боксерши Шахнозы Юнусовой и фехтовальщицы Малики Хакимовой Олимпиада-2020, увы, завершилась.Малика Хакимова выступила со шпагой против Йивен Сун из Китая. Бой завершился в пользу спортсменки из Поднебесной со счетом 15:10.Шахноза Юнусова же столкнулась на ринге с Каролиной Косевской из Польши. Соперница узбекистанки была более опытна, этот факт сыграл в ее пользу. В итоге Юнусова возвращается домой, а Косевска готовится к следующему этапу соревнований.Олимпиада завершилась и для дзюдоиста Шарофиддина Лутфиллаева в весе до 60 кг. Он вышел на татами против Артёма Лесиука из Украины и уступил ему в первой схватке.Упустил шанс также боксер Санжар Турсунов в весовой категории до 91 кг.Свой первый и единственный бой ОИ-2020 он провел против Абдулхафида Бенчаблы из Алжира. На втором раунде преимущество было у нашего боксера. Однако, в остальных раундах Санжару Турсунову не хватило удачи. Победу одержал спортсмен из Алжира.Первая ракетка Узбекистана 34-летний теннисист Денис Истомин также упустил свой шанс завоевать награду на олимпийских играх в Токио.В поединке он уступил своему сопернику Сумиту Нагалу из Индии со счетом 1:2 и теперь вынужден покинуть ОИ.Гимнаст Расулжон Абдурахимов в отборочном цикле соревнований по многоборью не смог набрать необходимого количества очков для выхода в следующий этап.
https://uz.sputniknews.ru/20210721/za-kogo-uzbekistantsy-budut-bolet-na-olimpiade-v-tokio-19764504.html
https://uz.sputniknews.ru/20210711/kto-budet-zaschischat-chest-uzbekistana-na-igrax-v-tokio--itogovyy-sostav-19632384.html
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олимпийские игры в токио, спортсмен, узбекистан

Узбекистан на ОИ-2020: итоги первого дня

19:16 24.07.2021
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТокио накануне открытия Олимпийских игр
Токио накануне открытия Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Узбекистанские спортсмены сегодня начали свои выступления на ОИ-2020. Высоких результатов, к сожалению, достичь не удалось. Но впереди новые старты, к которым нужно приступить с верой в победу.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Подходит к концу первый день соревнования ОИ-2020 в Токио. Sputnik Узбекистан сгруппировал наиболее важные события минувших противостояний.
Академические гребцы Собир Сафаралиев и Шахбоз Холмирзаев завершили свой первый старт. Они участвовали в заплыве на 2000 метров в парном направлении и показали результат 6:44.98 минуты, заняв, таким образом, 4-е место в своей группе.
Олимпиада в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
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За кого узбекистанцы будут болеть на Олимпиаде в Токио
21 июля, 13:06
1753
А для боксерши Шахнозы Юнусовой и фехтовальщицы Малики Хакимовой Олимпиада-2020, увы, завершилась.
Малика Хакимова выступила со шпагой против Йивен Сун из Китая. Бой завершился в пользу спортсменки из Поднебесной со счетом 15:10.
Шахноза Юнусова же столкнулась на ринге с Каролиной Косевской из Польши. Соперница узбекистанки была более опытна, этот факт сыграл в ее пользу. В итоге Юнусова возвращается домой, а Косевска готовится к следующему этапу соревнований.
Олимпиада завершилась и для дзюдоиста Шарофиддина Лутфиллаева в весе до 60 кг. Он вышел на татами против Артёма Лесиука из Украины и уступил ему в первой схватке.
Упустил шанс также боксер Санжар Турсунов в весовой категории до 91 кг.
Олимпийские кольца - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2021
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
Кто от Узбекистана поедет на Олимпиаду в Токио — итоговый состав
11 июля, 15:00
10431
Свой первый и единственный бой ОИ-2020 он провел против Абдулхафида Бенчаблы из Алжира. На втором раунде преимущество было у нашего боксера. Однако, в остальных раундах Санжару Турсунову не хватило удачи. Победу одержал спортсмен из Алжира.
Первая ракетка Узбекистана 34-летний теннисист Денис Истомин также упустил свой шанс завоевать награду на олимпийских играх в Токио.
В поединке он уступил своему сопернику Сумиту Нагалу из Индии со счетом 1:2 и теперь вынужден покинуть ОИ.
Гимнаст Расулжон Абдурахимов в отборочном цикле соревнований по многоборью не смог набрать необходимого количества очков для выхода в следующий этап.
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