Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
Плакали даже комментаторы: мир овациями провожает из спорта гимнастку Оксану Чусовитину
17:35 25.07.2021 (обновлено: 17:36 25.07.2021)
2260
© Международная федерация спортивной гимнастикиГимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Олимпийские игры в Токио стали восьмыми в карьере спортсменки, выступающей за Узбекистан. Несмотря на перенос соревнований на год, Чусовитина все равно подготовилась к турниру, но до медалей добраться не смогла.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Гимнастка Оксана Чусовитина завершила выступление на восьмой Олимпиаде в карьере. К сожалению, она не смогла пробиться в финал соревнований, но провожали ее как настоящую победительницу.
Сразу после финального прыжка она заявила журналистам, что завершает спортивную карьеру. Ее олимпийское долголетие стало всемирным достоянием. На первых Играх в Барселоне в 1992 году она стала чемпионкой в командном зачете, а в Пекине завоевала "серебро".
© Международная федерация спортивной гимнастикиГимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Последний прыжок получился не идеальным, но по своей сложности он один из самых эффектных в спортивной гимнастике.
Уходом легендарной спортсменки опечалены не только болельщики Узбекистана, российские комментаторы не смогли сдержать слез в прямом эфире, сочувствуя и огорчаясь вместе с Чусовитиной.
Поклонников у гимнастки много не только в России и на ее родине, на страничке Международной федерации спортивной гимнастики в Facebook под постом о завершении Чусовитиной карьеры за час появилось несколько десятков комментариев.
"Сегодня нет ни одного, кто бы без слез наблюдал за этим прощальным прыжком. Это настоящая легенда спорта. Выступать в 46 лет на таком уровне в спортивной гимнастике — это фантастика", — пишет один из пользователей.
Другой отмечает, что воля и целеустремленность спортсменки служит примером для миллионов женщин. Характер и высокие достижения Оксаны Чусовитиной показывают, что возраст — это лишь цифры, а человек способен на многое, если поставит себе цель.
© Международная федерация спортивной гимнастикиГимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
"Я сегодня не мог без слез наблюдать церемонию прощания, вся арена стоя провожала Оксану Чусовитину, хотя там не было практически зрителей, но миллионы людей следили за турниром у себя дома и также плакали и аплодировали. Я вспоминал сегодня, как впервые увидел выступление Чусовитиной в Барселоне будучи еще ребенком, а теперь ставлю ее в пример своим детям. Это настоящая легенда спорта", — отметил в комментарии другой пользователь.
К сожалению, для прославленной спортсменки турнир в Японии уже завершен, однако в стране ее все равно будут чествовать с должным уважением. Национальный олимпийский комитет Узбекистана уже выразил благодарность Оксане Чусовитиной за ее вклад в развитие спортивной гимнастики, за самоотверженный труд и многочисленные победы. В НОК республики выразили надежду, что спортсменка в будущем станет тренером и поможет подготовить себе достойную смену.
Редакция Sputnik Узбекистан выражает слова искренней поддержки Оксане Чусовитиной и желает ей новых высот и новых побед на том поприще, которое она сама для себя изберет.
Соревнования в Токио продолжаются, впереди еще выступление десятков атлетов из Узбекистана, которым редакция Sputnik желает успеха, побед и новых рекордов.