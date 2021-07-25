https://uz.sputniknews.ru/20210725/plakali-daje-kommentatory-mir-ovatsiyami-provojaet-iz-sporta-gimnastku-oksanu-chusovitinu-19820584.html

Плакали даже комментаторы: мир овациями провожает из спорта гимнастку Оксану Чусовитину

Плакали даже комментаторы: мир овациями провожает из спорта гимнастку Оксану Чусовитину

Олимпийские игры в Токио стали восьмыми в карьере спортсменки, выступающей за Узбекистан. Несмотря на перенос соревнований на год, Чусовитина все равно... 25.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-25T17:35+0500

2021-07-25T17:35+0500

2021-07-25T17:36+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

гимнастика

оксана чусовитина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Гимнастка Оксана Чусовитина завершила выступление на восьмой Олимпиаде в карьере. К сожалению, она не смогла пробиться в финал соревнований, но провожали ее как настоящую победительницу. Сразу после финального прыжка она заявила журналистам, что завершает спортивную карьеру. Ее олимпийское долголетие стало всемирным достоянием. На первых Играх в Барселоне в 1992 году она стала чемпионкой в командном зачете, а в Пекине завоевала "серебро".Последний прыжок получился не идеальным, но по своей сложности он один из самых эффектных в спортивной гимнастике.Уходом легендарной спортсменки опечалены не только болельщики Узбекистана, российские комментаторы не смогли сдержать слез в прямом эфире, сочувствуя и огорчаясь вместе с Чусовитиной.Поклонников у гимнастки много не только в России и на ее родине, на страничке Международной федерации спортивной гимнастики в Facebook под постом о завершении Чусовитиной карьеры за час появилось несколько десятков комментариев.Другой отмечает, что воля и целеустремленность спортсменки служит примером для миллионов женщин. Характер и высокие достижения Оксаны Чусовитиной показывают, что возраст — это лишь цифры, а человек способен на многое, если поставит себе цель.К сожалению, для прославленной спортсменки турнир в Японии уже завершен, однако в стране ее все равно будут чествовать с должным уважением. Национальный олимпийский комитет Узбекистана уже выразил благодарность Оксане Чусовитиной за ее вклад в развитие спортивной гимнастики, за самоотверженный труд и многочисленные победы. В НОК республики выразили надежду, что спортсменка в будущем станет тренером и поможет подготовить себе достойную смену.Редакция Sputnik Узбекистан выражает слова искренней поддержки Оксане Чусовитиной и желает ей новых высот и новых побед на том поприще, которое она сама для себя изберет.Соревнования в Токио продолжаются, впереди еще выступление десятков атлетов из Узбекистана, которым редакция Sputnik желает успеха, побед и новых рекордов.

https://uz.sputniknews.ru/20210725/viktor-an-i-afrikanskie-beguny-pyat-smenivshix-grajdanstvo-sportsmenov-19818062.html

https://uz.sputniknews.ru/20210725/chusovitina-obyavila-o-zavershenii-sportivnoy-karery-19819641.html

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гимнастика, оксана чусовитина, узбекистан