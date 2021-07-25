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Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210725/plakali-daje-kommentatory-mir-ovatsiyami-provojaet-iz-sporta-gimnastku-oksanu-chusovitinu-19820584.html
Плакали даже комментаторы: мир овациями провожает из спорта гимнастку Оксану Чусовитину
Плакали даже комментаторы: мир овациями провожает из спорта гимнастку Оксану Чусовитину
Олимпийские игры в Токио стали восьмыми в карьере спортсменки, выступающей за Узбекистан. Несмотря на перенос соревнований на год, Чусовитина все равно... 25.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-25T17:35+0500
2021-07-25T17:36+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
гимнастика
оксана чусовитина
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Гимнастка Оксана Чусовитина завершила выступление на восьмой Олимпиаде в карьере. К сожалению, она не смогла пробиться в финал соревнований, но провожали ее как настоящую победительницу. Сразу после финального прыжка она заявила журналистам, что завершает спортивную карьеру. Ее олимпийское долголетие стало всемирным достоянием. На первых Играх в Барселоне в 1992 году она стала чемпионкой в командном зачете, а в Пекине завоевала "серебро".Последний прыжок получился не идеальным, но по своей сложности он один из самых эффектных в спортивной гимнастике.Уходом легендарной спортсменки опечалены не только болельщики Узбекистана, российские комментаторы не смогли сдержать слез в прямом эфире, сочувствуя и огорчаясь вместе с Чусовитиной.Поклонников у гимнастки много не только в России и на ее родине, на страничке Международной федерации спортивной гимнастики в Facebook под постом о завершении Чусовитиной карьеры за час появилось несколько десятков комментариев.Другой отмечает, что воля и целеустремленность спортсменки служит примером для миллионов женщин. Характер и высокие достижения Оксаны Чусовитиной показывают, что возраст — это лишь цифры, а человек способен на многое, если поставит себе цель.К сожалению, для прославленной спортсменки турнир в Японии уже завершен, однако в стране ее все равно будут чествовать с должным уважением. Национальный олимпийский комитет Узбекистана уже выразил благодарность Оксане Чусовитиной за ее вклад в развитие спортивной гимнастики, за самоотверженный труд и многочисленные победы. В НОК республики выразили надежду, что спортсменка в будущем станет тренером и поможет подготовить себе достойную смену.Редакция Sputnik Узбекистан выражает слова искренней поддержки Оксане Чусовитиной и желает ей новых высот и новых побед на том поприще, которое она сама для себя изберет.Соревнования в Токио продолжаются, впереди еще выступление десятков атлетов из Узбекистана, которым редакция Sputnik желает успеха, побед и новых рекордов.
https://uz.sputniknews.ru/20210725/viktor-an-i-afrikanskie-beguny-pyat-smenivshix-grajdanstvo-sportsmenov-19818062.html
https://uz.sputniknews.ru/20210725/chusovitina-obyavila-o-zavershenii-sportivnoy-karery-19819641.html
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гимнастика, оксана чусовитина, узбекистан

Плакали даже комментаторы: мир овациями провожает из спорта гимнастку Оксану Чусовитину

17:35 25.07.2021 (обновлено: 17:36 25.07.2021)
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© Международная федерация спортивной гимнастикиГимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2021
© Международная федерация спортивной гимнастики
Олимпийские игры в Токио стали восьмыми в карьере спортсменки, выступающей за Узбекистан. Несмотря на перенос соревнований на год, Чусовитина все равно подготовилась к турниру, но до медалей добраться не смогла.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Гимнастка Оксана Чусовитина завершила выступление на восьмой Олимпиаде в карьере. К сожалению, она не смогла пробиться в финал соревнований, но провожали ее как настоящую победительницу.
Сразу после финального прыжка она заявила журналистам, что завершает спортивную карьеру. Ее олимпийское долголетие стало всемирным достоянием. На первых Играх в Барселоне в 1992 году она стала чемпионкой в командном зачете, а в Пекине завоевала "серебро".
© Международная федерация спортивной гимнастикиГимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2021
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
© Международная федерация спортивной гимнастики
Последний прыжок получился не идеальным, но по своей сложности он один из самых эффектных в спортивной гимнастике.
Уходом легендарной спортсменки опечалены не только болельщики Узбекистана, российские комментаторы не смогли сдержать слез в прямом эфире, сочувствуя и огорчаясь вместе с Чусовитиной.
Поклонников у гимнастки много не только в России и на ее родине, на страничке Международной федерации спортивной гимнастики в Facebook под постом о завершении Чусовитиной карьеры за час появилось несколько десятков комментариев.
Шорт-трекист Виктор Ан, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2021
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"Сегодня нет ни одного, кто бы без слез наблюдал за этим прощальным прыжком. Это настоящая легенда спорта. Выступать в 46 лет на таком уровне в спортивной гимнастике — это фантастика", — пишет один из пользователей.
Другой отмечает, что воля и целеустремленность спортсменки служит примером для миллионов женщин. Характер и высокие достижения Оксаны Чусовитиной показывают, что возраст — это лишь цифры, а человек способен на многое, если поставит себе цель.
© Международная федерация спортивной гимнастикиГимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2021
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
© Международная федерация спортивной гимнастики
"Я сегодня не мог без слез наблюдать церемонию прощания, вся арена стоя провожала Оксану Чусовитину, хотя там не было практически зрителей, но миллионы людей следили за турниром у себя дома и также плакали и аплодировали. Я вспоминал сегодня, как впервые увидел выступление Чусовитиной в Барселоне будучи еще ребенком, а теперь ставлю ее в пример своим детям. Это настоящая легенда спорта", — отметил в комментарии другой пользователь.
К сожалению, для прославленной спортсменки турнир в Японии уже завершен, однако в стране ее все равно будут чествовать с должным уважением. Национальный олимпийский комитет Узбекистана уже выразил благодарность Оксане Чусовитиной за ее вклад в развитие спортивной гимнастики, за самоотверженный труд и многочисленные победы. В НОК республики выразили надежду, что спортсменка в будущем станет тренером и поможет подготовить себе достойную смену.
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2021
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
Чусовитина объявила о завершении спортивной карьеры — пронзительные кадры
16:10
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Редакция Sputnik Узбекистан выражает слова искренней поддержки Оксане Чусовитиной и желает ей новых высот и новых побед на том поприще, которое она сама для себя изберет.
Соревнования в Токио продолжаются, впереди еще выступление десятков атлетов из Узбекистана, которым редакция Sputnik желает успеха, побед и новых рекордов.
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