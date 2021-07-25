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Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210725/uzbekistan-na-oi-2020-itogi-vtorogo-dnya-19821480.html
Узбекистан на ОИ-2020: итоги второго дня
Узбекистан на ОИ-2020: итоги второго дня
Первое золото и пронзительные кадры прощания с легендой - второй соревновательный день Олимпиады в Токио был полон эмоций и счастливых и трогательных событий. 25.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-25T20:01+0500
2021-07-25T20:01+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
олимпиада-2020
оксана чусовитина
спорт
золотая медаль
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Второй день соревнований в Токио принес Узбекистану первое "золото". Sputnik Узбекистан собрал самые яркие победы и поражения Олимпиады-2020.Первая победа в боксеПервый боксерский поединок дня прошел с участием Турсуной Рахимовой в весе до 51 кг. Она вышла на ринг против полячки Сандры Драбик и уверено одолела соперницу, став первой узбекистанкой, победившей в соревнованиях по боксу на ОИ-2020. Ее следующей противницей станет Бусе Наз Чакироглу из Турции. Пожелаем удачи Турсуной, пусть поддержка болельщиков придаст ей еще больше сил и уверенности в победе.А боксеру Элнуру Абдураимову удалось победить представителя Монголии чемпиона Азии Чинзорига Батарсуха. В первом раунде соперник одержал победу, но в отстальных двух Эльнур доказал превосходство и вышел в следующий этап.Шанс на победу: дзюдоисты могут выступить в командном зачетеДзюдоист Сардор Нуриллаев в категории до 66 кг провел первую схватку против Дениса Виеру из Молдовы. Исход противостояния не решился в основное время, были назначены дополнительные минуты. Из-за полученной травмы узбекистанец не смог продолжить схватку и на 12 минуте победу одержал Виеру.Дзюдоистка Диёра Келдиёрова в весе до 52 кг также не смогла одолеть противницу. Сосорбаре Лхагвасурен из Монголии оказалась сильнее и Келидиёров завершила участие в индивидуальном направлении.Однако и Нуриллаев, и Келдиëрова могут принять участие в командном-микс направлении по дзюдо.Первая велоспортсменка Узбекистана покинула ОИУзбекистанка Ольга Забелинская уступила соперницам в групповой гонке по велошоссе на 137 км. Она финишировала лишь девятой, однако ее результат стал лучшим среди представителей Азии. Спортсменка покидает Олимпиаду-2020.Слез не сдержать: Чусовитина завершила спортивную карьеруРекордсменка мира Оксана Чусовитина провела свое последнее выступление на ОИ в Токио. Легенда спортивной гимнастики на своей восьмой по счету Олимпиаде не сумела выйти в финал квалификационного отбора и завершила свое участие в играх, а вместе с тем публично попрощалась с большим спортом.Тяжелая атлетикаШтангист Адхамжон Эргашев в весе до 67 кг также завершил участие на Токийской Олимпиаде. В отборочной программе он зафиксировал лишь шестой результат. Спортсмен отправляется домой.Первое олимпийское "золото": тхэквондоПервую медаль в копилку сборной Узбекистана принес 19-летний тхэквондист Улугбек Рашитов. В весовой категории до 68 кг он одолел в решающем поединке чемпиона мира британца Брэдли Синдена.
https://uz.sputniknews.ru/20210725/plakali-daje-kommentatory-mir-ovatsiyami-provojaet-iz-sporta-gimnastku-oksanu-chusovitinu-19820584.html
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олимпиада-2020, оксана чусовитина, спорт, золотая медаль

Узбекистан на ОИ-2020: итоги второго дня

20:01 25.07.2021
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© Международная федерация спортивной гимнастикиГимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2021
© Международная федерация спортивной гимнастики
Первое золото и пронзительные кадры прощания с легендой - второй соревновательный день Олимпиады в Токио был полон эмоций и счастливых и трогательных событий.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Второй день соревнований в Токио принес Узбекистану первое "золото". Sputnik Узбекистан собрал самые яркие победы и поражения Олимпиады-2020.

Первая победа в боксе

Первый боксерский поединок дня прошел с участием Турсуной Рахимовой в весе до 51 кг. Она вышла на ринг против полячки Сандры Драбик и уверено одолела соперницу, став первой узбекистанкой, победившей в соревнованиях по боксу на ОИ-2020. Ее следующей противницей станет Бусе Наз Чакироглу из Турции.
Пожелаем удачи Турсуной, пусть поддержка болельщиков придаст ей еще больше сил и уверенности в победе.
А боксеру Элнуру Абдураимову удалось победить представителя Монголии чемпиона Азии Чинзорига Батарсуха. В первом раунде соперник одержал победу, но в отстальных двух Эльнур доказал превосходство и вышел в следующий этап.

Шанс на победу: дзюдоисты могут выступить в командном зачете

Дзюдоист Сардор Нуриллаев в категории до 66 кг провел первую схватку против Дениса Виеру из Молдовы. Исход противостояния не решился в основное время, были назначены дополнительные минуты. Из-за полученной травмы узбекистанец не смог продолжить схватку и на 12 минуте победу одержал Виеру.
Дзюдоистка Диёра Келдиёрова в весе до 52 кг также не смогла одолеть противницу. Сосорбаре Лхагвасурен из Монголии оказалась сильнее и Келидиёров завершила участие в индивидуальном направлении.
Однако и Нуриллаев, и Келдиëрова могут принять участие в командном-микс направлении по дзюдо.

Первая велоспортсменка Узбекистана покинула ОИ

Узбекистанка Ольга Забелинская уступила соперницам в групповой гонке по велошоссе на 137 км. Она финишировала лишь девятой, однако ее результат стал лучшим среди представителей Азии. Спортсменка покидает Олимпиаду-2020.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаОльга Забелинская начала своё участие в групповой гонке
Ольга Забелинская начала своё участие в групповой гонке - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2021
Ольга Забелинская начала своё участие в групповой гонке
© Пресс-служба НОК Узбекистана

Слез не сдержать: Чусовитина завершила спортивную карьеру

Рекордсменка мира Оксана Чусовитина провела свое последнее выступление на ОИ в Токио. Легенда спортивной гимнастики на своей восьмой по счету Олимпиаде не сумела выйти в финал квалификационного отбора и завершила свое участие в играх, а вместе с тем публично попрощалась с большим спортом.
Гимнастка Оксана Чусовитина прощается со спортом после восьмой Олимпиады в карьере - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2021
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
Плакали даже комментаторы: мир овациями провожает из спорта гимнастку Оксану Чусовитину
Вчера, 17:35
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Тяжелая атлетика

Штангист Адхамжон Эргашев в весе до 67 кг также завершил участие на Токийской Олимпиаде. В отборочной программе он зафиксировал лишь шестой результат. Спортсмен отправляется домой.

Первое олимпийское "золото": тхэквондо

Первую медаль в копилку сборной Узбекистана принес 19-летний тхэквондист Улугбек Рашитов. В весовой категории до 68 кг он одолел в решающем поединке чемпиона мира британца Брэдли Синдена.
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