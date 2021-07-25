https://uz.sputniknews.ru/20210725/uzbekistan-na-oi-2020-itogi-vtorogo-dnya-19821480.html

Узбекистан на ОИ-2020: итоги второго дня

Узбекистан на ОИ-2020: итоги второго дня

Первое золото и пронзительные кадры прощания с легендой - второй соревновательный день Олимпиады в Токио был полон эмоций и счастливых и трогательных событий. 25.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-25T20:01+0500

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2021-07-25T20:01+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

олимпиада-2020

оксана чусовитина

спорт

золотая медаль

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Второй день соревнований в Токио принес Узбекистану первое "золото". Sputnik Узбекистан собрал самые яркие победы и поражения Олимпиады-2020.Первая победа в боксеПервый боксерский поединок дня прошел с участием Турсуной Рахимовой в весе до 51 кг. Она вышла на ринг против полячки Сандры Драбик и уверено одолела соперницу, став первой узбекистанкой, победившей в соревнованиях по боксу на ОИ-2020. Ее следующей противницей станет Бусе Наз Чакироглу из Турции. Пожелаем удачи Турсуной, пусть поддержка болельщиков придаст ей еще больше сил и уверенности в победе.А боксеру Элнуру Абдураимову удалось победить представителя Монголии чемпиона Азии Чинзорига Батарсуха. В первом раунде соперник одержал победу, но в отстальных двух Эльнур доказал превосходство и вышел в следующий этап.Шанс на победу: дзюдоисты могут выступить в командном зачетеДзюдоист Сардор Нуриллаев в категории до 66 кг провел первую схватку против Дениса Виеру из Молдовы. Исход противостояния не решился в основное время, были назначены дополнительные минуты. Из-за полученной травмы узбекистанец не смог продолжить схватку и на 12 минуте победу одержал Виеру.Дзюдоистка Диёра Келдиёрова в весе до 52 кг также не смогла одолеть противницу. Сосорбаре Лхагвасурен из Монголии оказалась сильнее и Келидиёров завершила участие в индивидуальном направлении.Однако и Нуриллаев, и Келдиëрова могут принять участие в командном-микс направлении по дзюдо.Первая велоспортсменка Узбекистана покинула ОИУзбекистанка Ольга Забелинская уступила соперницам в групповой гонке по велошоссе на 137 км. Она финишировала лишь девятой, однако ее результат стал лучшим среди представителей Азии. Спортсменка покидает Олимпиаду-2020.Слез не сдержать: Чусовитина завершила спортивную карьеруРекордсменка мира Оксана Чусовитина провела свое последнее выступление на ОИ в Токио. Легенда спортивной гимнастики на своей восьмой по счету Олимпиаде не сумела выйти в финал квалификационного отбора и завершила свое участие в играх, а вместе с тем публично попрощалась с большим спортом.Тяжелая атлетикаШтангист Адхамжон Эргашев в весе до 67 кг также завершил участие на Токийской Олимпиаде. В отборочной программе он зафиксировал лишь шестой результат. Спортсмен отправляется домой.Первое олимпийское "золото": тхэквондоПервую медаль в копилку сборной Узбекистана принес 19-летний тхэквондист Улугбек Рашитов. В весовой категории до 68 кг он одолел в решающем поединке чемпиона мира британца Брэдли Синдена.

https://uz.sputniknews.ru/20210725/plakali-daje-kommentatory-mir-ovatsiyami-provojaet-iz-sporta-gimnastku-oksanu-chusovitinu-19820584.html

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олимпиада-2020, оксана чусовитина, спорт, золотая медаль