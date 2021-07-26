https://uz.sputniknews.ru/20210726/asadov-prizval-aktivnee-osveschat-predstoyaschiy-otkrytyy-dialog-prezidenta-s-biznesmenami-19830280.html

Асадов призвал активнее освещать предстоящий открытый диалог президента с бизнесменами

Асадов призвал активнее освещать предстоящий открытый диалог президента с бизнесменами

Открытый диалог запланирован на первую половину августа. Предложения и вопросы от предпринимателей будут приниматься до конца месяца. 26.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-26T16:26+0500

2021-07-26T16:26+0500

2021-07-26T16:26+0500

политика

шерзод асадов

сми

президент узбекистана

брифинг

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Шерзод Асадов в ходе традиционного брифинга проинформировал журналистов о планах главы Узбекистана на предстоящую неделю.Он, в частности, сообщил, что сегодня Шавкат Мирзиёев в ходе презентации узнает о новых проектах, которые планируется реализовать в Ташкенте.Завтра лидер республики ознакомится с развитием горно-металлургической отрасли.В течение недели состоится встреча с представительствами ведомств, ответственных за совершенствование системы социальной поддержки. Президент также проведет видеоконференцию, в ходе которой обсудит обеспечение экономического роста в регионах и отраслях.Глава администрации Шавката Мирзиёева напомнил также про запланированный на начало августа открытый диалог с предпринимателями. Предложения и вопросы будут приниматься до конца месяца. Шерзод Асадов призвал журналистов активнее освещать это мероприятие, а бизнесменов - продолжать направлять вопросы президенту, поднимая больше актуальных тем.Ранее мы сообщали о том. что в ходе диалога планируется обсудить актуальные проблемы, возможные пути их решения, предложения и инициативы по совершенствованию бизнес-климата в стране.Обратиться к Шавкату Мирзиёеву можно через специально созданные для этого приемные, а также через call-центр Штаба по короткому номеру 1100, и по телефонам: (71) 238-52-52, (78) 150-60-06, (71) 202-09-06.А еще написать в Telegram: t.me/uzchamber, @taklif_bot, на сайт Торгово-промышленной палаты или на электронную почту info@chamber.uz.Вопрос, идею или предложение можно озвучить и в соцсети Facebook и Instagram.

https://uz.sputniknews.ru/20210127/Za-predprinimatelyami-zakrepyat-molodykh-lyudey-dlya-obucheniya-biznesu-na-praktike--15879309.html

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шерзод асадов, сми, президент узбекистана, брифинг