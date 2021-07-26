https://uz.sputniknews.ru/20210726/na-69-m-godu-jizni-skonchalsya-rektor-irrigatsionnogo-instituta-uktam-umurzakov-19833631.html
На 69-м году жизни скончался ректор ирригационного института Уктам Умурзаков
На 69-м году жизни скончался ректор ирригационного института Уктам Умурзаков
Профессор лечился в Москве от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, и цирроза печени. Похороны пройдут во вторник в Ташкенте. 26.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-26T21:04+0500
2021-07-26T21:04+0500
2021-07-26T21:04+0500
общество
сардор умурзаков
ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Ректор Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства Уктам Умурзаков скончался в возрасте 68 лет, сообщают СМИ.Умурзаков был также председателем Республиканского совета высшего образования. Уточняется, что он лечился в Москве от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, и цирроза печени.Уктам Умурзаков родился 20 августа 1952 года, окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. В нем же начал работу в качестве стажёра-преподавателя и провел здесь практически всю свою трудовую деятельность.В разные годы был деканом нескольких факультетов института, проректором по научной работе и информационным технологиям, первым проректором по учебной работе, ректором назначен в 2017 году.В октябре 2019 года возглавил Республиканский совет высшего образования при Минвузе.Его сын — Сардор Умурзаков — работает заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.Похороны пройдут 27 июля в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20210708/deputat-zakonodatelnoy-palaty-umer-ot-posledstviy-koronavirusa-19603563.html
https://uz.sputniknews.ru/20210718/v-tashkente-skonchalsya-xokim-almazarskogo-rayona-19726593.html
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сардор умурзаков, ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
На 69-м году жизни скончался ректор ирригационного института Уктам Умурзаков
Профессор лечился в Москве от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, и цирроза печени. Похороны пройдут во вторник в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Ректор Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства Уктам Умурзаков скончался в возрасте 68 лет, сообщают СМИ.
Умурзаков был также председателем Республиканского совета высшего образования. Уточняется, что он лечился в Москве от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, и цирроза печени.
Уктам Умурзаков родился 20 августа 1952 года, окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. В нем же начал работу в качестве стажёра-преподавателя и провел здесь практически всю свою трудовую деятельность.
В разные годы был деканом нескольких факультетов института, проректором по научной работе и информационным технологиям, первым проректором по учебной работе, ректором назначен в 2017 году.
В октябре 2019 года возглавил Республиканский совет высшего образования при Минвузе.
Его сын — Сардор Умурзаков — работает заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
Похороны пройдут 27 июля в Ташкенте.