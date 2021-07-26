https://uz.sputniknews.ru/20210726/ocherednoy-raund-peregovorov-mejdu-kabulom-i-talibami-namechen-na-avgust-19826637.html

Очередной раунд переговоров между Кабулом и талибами намечен на август

Очередной раунд переговоров между Кабулом и талибами намечен на август

В повестке встречи значились также вопросы прав человека, ответственность за распространение фейковых видеороликов и сообщения против Исламского эмирата... 26.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-26T13:10+0500

2021-07-26T13:10+0500

2021-07-26T13:15+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

переговоры

афганистан

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Переговоры между представителями Европейского союза в ИРА и радикалистами движения "Талибан"* в столице Катара Дохе завершились удовлетворительно. Стороны обсуждали пути урегулирования ситуации в Афганистане, передает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря талибов Мухаммада Наима."Глава отдела европейских отношений политического управления Исламского эмирата (так называют себя талибы. — Прим. ред.) мулла Абдул Хак Васик встретился со специальным представителем ЕС по Афганистану Томасом Николсоном и сопровождающей его делегацией. Стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане, мирный процесс и будущие шаги в этом направлении", — сообщил Наим.В повестке встречи значились также вопросы прав человека, ответственность за распространение фейковых видеороликов и сообщения против Исламского эмирата Афганистан. При этом представители движения заявили, что привержены соблюдению прав человека и национальным интереса эмиратаИзвестно также, что очередной раунд переговоров между Кабулом и талибами может состояться в августе. Напомним, что на переговорах в Дохе 16-17 июля афганские власти и талибы должны были обсудить вопросы мирного урегулирования в регионе, который пока остается самым нестабильным на планете.Однако все пошло не по плану. Священный праздник Курбан-хайит не стал поводом для прекращения огня в Афганистане. Стороны не пришли к соглашению ни по прекращению огня, ни по обмену пленными.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210723/boi-perepolzayut-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-trevojnye-fakty-19793902.html

афганистан

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радикальное движение "талибан", переговоры, афганистан