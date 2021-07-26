https://uz.sputniknews.ru/20210726/saida-mirziyoeva-prokommentirovala-uxod--oksane-chusovitinoy-iz-bolshogo-sporta-19824387.html
Саида Мирзиёева прокомментировала уход Оксаны Чусовитиной из большого спорта
Саида Мирзиёева прокомментировала уход Оксаны Чусовитиной из большого спорта
Зампредседателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа отметила, что Чусовитина является героем, на которого должно равняться молодое поколение... 26.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-26T11:50+0500
2021-07-26T11:50+0500
2021-07-26T12:00+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
олимпийские игры в токио
олимпиада-2020
оксана чусовитина
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Заместитель председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева прокомментировала в своем Telrgram-канале уход Оксаны Чусовитиной из большого спорта. Она отметила, что Чусовитина является героем, на которого должно равняться молодое поколение Узбекистана."Мы гордимся, что Оксана Чусовитина является нашей соотечественницей. Она – герой, на которого должны равняться и наши юные спортсмены, и наша молодежь в целом", — написала Мирзиёева. По ее словам, несмотря на то что известной узбекистанской гимнастке не удалось выйти в финал, для всех она все равно останется победителем, навсегда вписавшим свое имя в историю Олимпийских игр. Мирзиёева пожелала Оксане Чусовитиной удачи в новых начинаниях. Ранее легендарная спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры. Она в последний раз выступила на своей восьмой по счету Олимпиаде, которая в этом году проходит в Токио."Я закончила свою долголетнюю и очень интересную спортивную жизнь. Были и взлеты, были и падения. Были слезы радости и слезы горя, но я ни одну минуту не жалею об этом. Моя спортивная жизнь была великолепной", — написала Чусовитина в Instagram.По словам гимнастки, самым неоценимым богатством в ее жизни остаются любовь и поддержка болельщиков.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/pochemu-chusovitina-ne-poneset-znamya-sbornoy-na-otkrytii-olimpiady-v-tokio--otvet-nok-19800989.html
https://uz.sputniknews.ru/20210725/plakali-daje-kommentatory-mir-ovatsiyami-provojaet-iz-sporta-gimnastku-oksanu-chusovitinu-19820584.html
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олимпийские игры в токио, олимпиада-2020, оксана чусовитина
Саида Мирзиёева прокомментировала уход Оксаны Чусовитиной из большого спорта
11:50 26.07.2021 (обновлено: 12:00 26.07.2021)
Зампредседателя Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа отметила, что Чусовитина является героем, на которого должно равняться молодое поколение Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Заместитель председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева прокомментировала в своем Telrgram-канале уход Оксаны Чусовитиной из большого спорта.
Она отметила, что Чусовитина является героем, на которого должно равняться молодое поколение Узбекистана.
"Мы гордимся, что Оксана Чусовитина является нашей соотечественницей. Она – герой, на которого должны равняться и наши юные спортсмены, и наша молодежь в целом", — написала
Мирзиёева.
По ее словам, несмотря на то что известной узбекистанской гимнастке не удалось выйти в финал, для всех она все равно останется победителем, навсегда вписавшим свое имя в историю Олимпийских игр.
Мирзиёева пожелала Оксане Чусовитиной удачи в новых начинаниях.
Ранее легендарная спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры. Она в последний раз выступила на своей восьмой по счету Олимпиаде, которая в этом году проходит в Токио.
"Я закончила свою долголетнюю и очень интересную спортивную жизнь. Были и взлеты, были и падения. Были слезы радости и слезы горя, но я ни одну минуту не жалею об этом. Моя спортивная жизнь была великолепной", — написала
Чусовитина в Instagram.
По словам гимнастки, самым неоценимым богатством в ее жизни остаются любовь и поддержка болельщиков.