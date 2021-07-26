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https://uz.sputniknews.ru/20210726/uzbekistan-i-kanada-aktiviziruyut-regulyarnyy-dialog-19829470.html
Узбекистан и Канада активизируют регулярный диалог
Узбекистан и Канада активизируют регулярный диалог
В рамках двухсторонних переговоров страны обсудили состояние и перспективные направления многоплановых двусторонних отношений, рассмотрены пути расширения... 26.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-26T15:35+0500
2021-07-26T15:38+0500
политика
канада
мид узбекистана
абдулазиз камилов
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Узбекистан и Канада выразили взаимную заинтересованность в активизации регулярного политического и экономического диалога, сообщает МИД РУз по итогам переговоров главы ведомства Абдулазиза Камилова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады с резиденцией в Москве Элисон Мэри Леклер.В частности, достичь этого планируется путем проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также углубления межпарламентских связей и расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.Встреча прошла 26 июля. Камилов принял верительные грамоты, поздравил посла с назначением на ответственный пост и выразил надежду, что её профессиональный опыт будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению узбекско-канадского сотрудничества.В ходе беседы обсуждены состояние и перспективные направления многоплановых двусторонних отношений, рассмотрены пути расширения совместной повестки дня.Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам региональной и международной политики.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/kamilov-i-lavrov-obsudili-po-telefonu-situatsiyu-v-afganistane--19620477.html
https://uz.sputniknews.ru/20210714/abdulaziz-kamilov-ozvuchil-pozitsiyu-uzbekistana-v-otnoshenii-afganistana-19679127.html
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канада, мид узбекистана, абдулазиз камилов

Узбекистан и Канада активизируют регулярный диалог

15:35 26.07.2021 (обновлено: 15:38 26.07.2021)
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаМинистр иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады с резиденцией в Москве Элисон Мэри Леклер
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады с резиденцией в Москве Элисон Мэри Леклер - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
В рамках двухсторонних переговоров страны обсудили состояние и перспективные направления многоплановых двусторонних отношений, рассмотрены пути расширения совместной повестки дня.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Узбекистан и Канада выразили взаимную заинтересованность в активизации регулярного политического и экономического диалога, сообщает МИД РУз по итогам переговоров главы ведомства Абдулазиза Камилова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады с резиденцией в Москве Элисон Мэри Леклер.
В частности, достичь этого планируется путем проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также углубления межпарламентских связей и расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
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Встреча прошла 26 июля. Камилов принял верительные грамоты, поздравил посла с назначением на ответственный пост и выразил надежду, что её профессиональный опыт будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению узбекско-канадского сотрудничества.
В ходе беседы обсуждены состояние и перспективные направления многоплановых двусторонних отношений, рассмотрены пути расширения совместной повестки дня.
Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам региональной и международной политики.
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