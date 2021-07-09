https://uz.sputniknews.ru/20210709/kamilov-i-lavrov-obsudili-po-telefonu-situatsiyu-v-afganistane--19620477.html
Камилов и Лавров обсудили по телефону ситуацию в Афганистане
Камилов и Лавров обсудили по телефону ситуацию в Афганистане
Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями относительно региональной безопасности, в том числе ситуации в Афганистане. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-09T21:35+0500
2021-07-09T21:35+0500
2021-07-09T21:35+0500
политика
телефонный разговор
безопасность
мид узбекистана
мид рф
абдулазиз камилов
афганистан
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и России созвонились в пятницу, сообщает пресс-служба узбекистанского внешнеполитического ведомства.Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями относительно региональной безопасности, в том числе ситуации в Афганистане.Отдельное внимание уделено участию российской стороны в Международной конференции высокого уровня “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”, которая пройдет в Ташкенте 15-16 июля по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Ранее стало известно, что глава российского МИД примет участие в мероприятии. На нем запланировано рассмотреть вопросы межрегионального сотрудничества.16 июля в Ташкенте также планируется проведение четвертой встречи глав МИД Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Стороны обсудят взаимодействие в сфере региональной безопасности, противодействие незаконному обороту наркотиков и терроризму.В последний раз министры общались по телефону менее месяца назад — 22 июня. Тогда также речь шла о региональной безопасности. Помимо этого коллеги обсудили международную политику, актуальные аспекты двухстороннего сотрудничества, а также рассмотрели график предстоящих официальных встреч на различных уровнях.
https://uz.sputniknews.ru/20210706/putin-i-mirziyoev-obsudili-obostrivshuyusya-situatsiyu-afganistane-19552599.html
https://uz.sputniknews.ru/20210708/stalo-izvestno-chto-obsudyat-uchastniki-predstoyaschey-mejdunarodnoy-konferentsii-v-tashkente-19601380.html
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телефонный разговор, безопасность, мид узбекистана, мид рф, абдулазиз камилов, афганистан, сергей лавров
Камилов и Лавров обсудили по телефону ситуацию в Афганистане
Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями относительно региональной безопасности, в том числе ситуации в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
Министры иностранных дел Узбекистана и России созвонились в пятницу, сообщает
пресс-служба узбекистанского внешнеполитического ведомства.
Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями относительно региональной безопасности, в том числе ситуации в Афганистане.
Отдельное внимание уделено участию российской стороны в Международной конференции высокого уровня “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”, которая пройдет в Ташкенте 15-16 июля по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Ранее стало известно
, что глава российского МИД примет участие в мероприятии. На нем запланировано рассмотреть вопросы межрегионального сотрудничества.
16 июля в Ташкенте также планируется проведение четвертой встречи глав МИД Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Стороны обсудят взаимодействие в сфере региональной безопасности, противодействие незаконному обороту наркотиков и терроризму.
В последний раз министры общались
по телефону менее месяца назад — 22 июня. Тогда также речь шла о региональной безопасности. Помимо этого коллеги обсудили международную политику, актуальные аспекты двухстороннего сотрудничества, а также рассмотрели график предстоящих официальных встреч на различных уровнях.