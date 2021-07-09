https://uz.sputniknews.ru/20210709/kamilov-i-lavrov-obsudili-po-telefonu-situatsiyu-v-afganistane--19620477.html

Камилов и Лавров обсудили по телефону ситуацию в Афганистане

Камилов и Лавров обсудили по телефону ситуацию в Афганистане

Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями относительно региональной безопасности, в том числе ситуации в Афганистане. 09.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-09T21:35+0500

2021-07-09T21:35+0500

2021-07-09T21:35+0500

политика

телефонный разговор

безопасность

мид узбекистана

мид рф

абдулазиз камилов

афганистан

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и России созвонились в пятницу, сообщает пресс-служба узбекистанского внешнеполитического ведомства.Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями относительно региональной безопасности, в том числе ситуации в Афганистане.Отдельное внимание уделено участию российской стороны в Международной конференции высокого уровня “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”, которая пройдет в Ташкенте 15-16 июля по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Ранее стало известно, что глава российского МИД примет участие в мероприятии. На нем запланировано рассмотреть вопросы межрегионального сотрудничества.16 июля в Ташкенте также планируется проведение четвертой встречи глав МИД Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Стороны обсудят взаимодействие в сфере региональной безопасности, противодействие незаконному обороту наркотиков и терроризму.В последний раз министры общались по телефону менее месяца назад — 22 июня. Тогда также речь шла о региональной безопасности. Помимо этого коллеги обсудили международную политику, актуальные аспекты двухстороннего сотрудничества, а также рассмотрели график предстоящих официальных встреч на различных уровнях.

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телефонный разговор, безопасность, мид узбекистана, мид рф, абдулазиз камилов, афганистан, сергей лавров