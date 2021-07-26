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https://uz.sputniknews.ru/20210726/uzbekistantsy-otpravilis-na-rabotu-na-kosmodrom-vostochnyy-19827542.html
Узбекистанцы отправились на работу на космодром Восточный
Узбекистанцы отправились на работу на космодром Восточный
В общей сложности 141 узбекистанец вылетел на работу в Амурскую область. Там они примут участие в строительных работах на космодроме Восточный. 26.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-26T14:12+0500
2021-07-26T14:15+0500
миграция
амурская область
трудовые мигранты
строительство
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Узбекистанцы примут участие в строительных работах на космодроме Восточный в Амурской области, сообщили в пресс-службе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений республики.Граждане отправились в Россию в рамках оргнабора, организованного ведомством в Наманганской области. Большинство их них — жители этого региона. Они успешно прошли конкурс и медобследование и отправились на работу.Оргнабор осуществлен в рамках соглашения между агентством и российским ООО "Поволжское строительное предприятие". "Расходы по размещению граждан Узбекистана, прохождению карантина, регистрации, выдаче патента на работу, трехразовое питание, проживание, и обеспечение спецодеждой берет на себя российский работодатель", — добавили в пресс-службе.По данным агентства, с начала 2021 года более 22 тысяч граждан республики отправились на работу в Россию в рамках организованного набора.Также 3 354 гражданина получили работу в Казахстане, 826 – в Южной Корее, 1 123 - в Турции, еще 1 574 – в других странах.По данным агентства, за последние полгода на работу за рубеж по контрактам всего выехало 28 993 узбекистанца.
https://uz.sputniknews.ru/20210708/v-moskve-otkrylsya-esche-odin-punkt-vaktsinatsii-dlya-inostrantsev-19598413.html
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амурская область, трудовые мигранты, строительство, узбекистанцы

Узбекистанцы отправились на работу на космодром Восточный

14:12 26.07.2021 (обновлено: 14:15 26.07.2021)
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© Sputnik / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВывоз ракеты "Союз-2.1а" с космическими аппаратами на стартовую площадку космодрома "Восточный"
Вывоз ракеты Союз-2.1а с космическими аппаратами на стартовую площадку космодрома Восточный - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Игорь Агеенко
/
Перейти в фотобанк
В общей сложности 141 узбекистанец вылетел на работу в Амурскую область. Там они примут участие в строительных работах на космодроме Восточный.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Узбекистанцы примут участие в строительных работах на космодроме Восточный в Амурской области, сообщили в пресс-службе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений республики.
Граждане отправились в Россию в рамках оргнабора, организованного ведомством в Наманганской области. Большинство их них — жители этого региона. Они успешно прошли конкурс и медобследование и отправились на работу.
Оргнабор осуществлен в рамках соглашения между агентством и российским ООО "Поволжское строительное предприятие".
"Расходы по размещению граждан Узбекистана, прохождению карантина, регистрации, выдаче патента на работу, трехразовое питание, проживание, и обеспечение спецодеждой берет на себя российский работодатель", — добавили в пресс-службе.
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По данным агентства, с начала 2021 года более 22 тысяч граждан республики отправились на работу в Россию в рамках организованного набора.
Также 3 354 гражданина получили работу в Казахстане, 826 – в Южной Корее, 1 123 - в Турции, еще 1 574 – в других странах.
По данным агентства, за последние полгода на работу за рубеж по контрактам всего выехало 28 993 узбекистанца.
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