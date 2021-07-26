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В подпольных религиозных школах под Ташкентом детей били и морили голодом
В подпольных религиозных школах под Ташкентом детей били и морили голодом
Подпольное обучение в собственных домах организовали два брата. Среди них — имам-хатиб одной из мечетей Бекабадского района. Детей избивали и морили голодом за... 26.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-26T18:27+0500
2021-07-26T18:42+0500
происшествия
бекабад
дети
религия
ташкент
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Правоохранители пресекли деятельность сразу двух незаконных религиозных школ, действовавших в городе Бекабад столичной области Узбекистана, сообщает информационное агентство УзА.Подпольное обучение организовали два брата. Среди них — имам-хатиб одной из мечетей Бекабадского района. Он лично в своем доме обучал пятерых детей и получал за это плату в размере 800 тысяч сумов в месяц за каждого ребенка.В более широких масштабах развернул деятельность его брат. В своем доме он организовал школу для 20 несовершеннолетних. Среди них даже был его собственный 21-летний сын. Остальные же ежемесячно платили за процесс по 1,5 миллиона сумов.Отмечается, что воспитанником этих “учителей” был даже сын директора одной из общеобразовательных школ Букинского района. В 2020-2021 учебном году он не посетил ни одного занятия в светском учебном заведении.В беседе с психологом дети рассказали, что брат имам-хатиба избивал их за неуспеваемость и даже наказывал голодом. По их словам, на учебе здесь настаивали родители.По делу, возбужденному по данному факту, привлечено три человека. Бекабадский городской суд по уголовным делам наложил на них штраф от семи до восьми базовых расчетных величин, а мужчине, который применял физическую силу к несовершеннолетним, назначено 10 суток административного ареста.
https://uz.sputniknews.ru/20210504/v-gulistane-raskryli-podpolnuyu-religioznuyu-shkolu-obuchavshuyu-detey-18612387.html
https://uz.sputniknews.ru/20210111/V-Tashkente-zaderzhan-organizator-podpolnoy-religioznoy-shkoly-15762525.html
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бекабад, дети, религия, ташкент

В подпольных религиозных школах под Ташкентом детей били и морили голодом

18:27 26.07.2021 (обновлено: 18:42 26.07.2021)
2003
© Flickr / Muhammad RehanМусульманин
Мусульманин - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2021
© Flickr / Muhammad Rehan
Подпольное обучение в собственных домах организовали два брата. Среди них — имам-хатиб одной из мечетей Бекабадского района. Детей избивали и морили голодом за неуспеваемость. Учиться в них заставляли родители.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Правоохранители пресекли деятельность сразу двух незаконных религиозных школ, действовавших в городе Бекабад столичной области Узбекистана, сообщает информационное агентство УзА.
Подпольное обучение организовали два брата. Среди них — имам-хатиб одной из мечетей Бекабадского района. Он лично в своем доме обучал пятерых детей и получал за это плату в размере 800 тысяч сумов в месяц за каждого ребенка.
В более широких масштабах развернул деятельность его брат. В своем доме он организовал школу для 20 несовершеннолетних. Среди них даже был его собственный 21-летний сын. Остальные же ежемесячно платили за процесс по 1,5 миллиона сумов.
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В Гулистане раскрыли подпольную религиозную "школу", обучавшую детей
4 мая, 14:55
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“Эти дети родились между 2005 и 2015 годами, и большинство из них являются учениками начальных классов. Среди них дети из Ташкента, столичной, Сырдарьинской и Джизакской областей”, — говорится в публикации.
Отмечается, что воспитанником этих “учителей” был даже сын директора одной из общеобразовательных школ Букинского района. В 2020-2021 учебном году он не посетил ни одного занятия в светском учебном заведении.
В беседе с психологом дети рассказали, что брат имам-хатиба избивал их за неуспеваемость и даже наказывал голодом. По их словам, на учебе здесь настаивали родители.
По делу, возбужденному по данному факту, привлечено три человека. Бекабадский городской суд по уголовным делам наложил на них штраф от семи до восьми базовых расчетных величин, а мужчине, который применял физическую силу к несовершеннолетним, назначено 10 суток административного ареста.
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