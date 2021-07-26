https://uz.sputniknews.ru/20210726/v-podpolnyx-religioznyx-shkolax-pod-tashkentom-detey-bili-i-morili-golodom-19831498.html

В подпольных религиозных школах под Ташкентом детей били и морили голодом

В подпольных религиозных школах под Ташкентом детей били и морили голодом

Подпольное обучение в собственных домах организовали два брата. Среди них — имам-хатиб одной из мечетей Бекабадского района. Детей избивали и морили голодом за... 26.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-26T18:27+0500

2021-07-26T18:27+0500

2021-07-26T18:42+0500

происшествия

бекабад

дети

религия

ташкент

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Правоохранители пресекли деятельность сразу двух незаконных религиозных школ, действовавших в городе Бекабад столичной области Узбекистана, сообщает информационное агентство УзА.Подпольное обучение организовали два брата. Среди них — имам-хатиб одной из мечетей Бекабадского района. Он лично в своем доме обучал пятерых детей и получал за это плату в размере 800 тысяч сумов в месяц за каждого ребенка.В более широких масштабах развернул деятельность его брат. В своем доме он организовал школу для 20 несовершеннолетних. Среди них даже был его собственный 21-летний сын. Остальные же ежемесячно платили за процесс по 1,5 миллиона сумов.Отмечается, что воспитанником этих “учителей” был даже сын директора одной из общеобразовательных школ Букинского района. В 2020-2021 учебном году он не посетил ни одного занятия в светском учебном заведении.В беседе с психологом дети рассказали, что брат имам-хатиба избивал их за неуспеваемость и даже наказывал голодом. По их словам, на учебе здесь настаивали родители.По делу, возбужденному по данному факту, привлечено три человека. Бекабадский городской суд по уголовным делам наложил на них штраф от семи до восьми базовых расчетных величин, а мужчине, который применял физическую силу к несовершеннолетним, назначено 10 суток административного ареста.

https://uz.sputniknews.ru/20210504/v-gulistane-raskryli-podpolnuyu-religioznuyu-shkolu-obuchavshuyu-detey-18612387.html

https://uz.sputniknews.ru/20210111/V-Tashkente-zaderzhan-organizator-podpolnoy-religioznoy-shkoly-15762525.html

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бекабад, дети, религия, ташкент