Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210726/v-uzbekistane-ogranichili-rabotu-wechat--19831186.html
В Узбекистане ограничили работу WeChat
В Узбекистане ограничили работу WeChat
Соцсеть будет недоступна для использования на территории республики, пока ее основатели не устранят выявленные недостатки в сфере персональных данных. 26.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-26T17:38+0500
2021-07-26T17:45+0500
общество
узкомназорат
социальная сеть
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0f/16000356_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_08d2941e24d4b941b3da9b071378aa2a.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Китайская социальная сеть WeChat попала в Узбекистане под запрет из-за нарушения закона о персональных данных, сообщает пресс-служба Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор)."Социальная сеть WeChat (Tencent) внесена в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", — следует из информации, опубликованной на сайте Узкомнадзора.Соцсеть будет недоступна для использования на территории республики, пока ее основатели не устранят выявленные недостатки, отметили в ведомстве.Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце января подписал поправки в закон "О персональных данных". Согласно обновленному документу, с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. Позже Узкомнадзор заявил об уведомлении ряда зарубежных интернет-компаний — Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex — о необходимости выполнения указанных требований закона. В начале июля надзорный орган республики уже ограничил работу Skype, Twitter, TikTok и "ВКонтакте" на территории страны.Закон "О персональных данных" вступил в силу в Узбекистане в октябре 2019 года. Теперь личные сведения о гражданах страны можно будет собирать только с их ведома. К тому же документ содержит нормы о трансграничной передаче персональных данных, которая может быть осуществлена только при наличии существующих международных договоров, а также необходимости защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан, здоровья и нравственности населения.
https://uz.sputniknews.ru/20210702/svyaz-prervana-v-uzbekistane-ogranichili-rabotu-tiktok-twitter-i-vkontakte-19520022.html
https://uz.sputniknews.ru/20210530/vkontakte-pereshel-dorogu-uzbekistanu-v-chem-obvinyaetsya-sotsset-18987121.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0f/16000356_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e3e3ca59070336e3c24d71e2fc1a2a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узкомназорат, социальная сеть, узбекистан

В Узбекистане ограничили работу WeChat

17:38 26.07.2021 (обновлено: 17:45 26.07.2021)
816
CC0 / Unsplash / NordWood ThemesМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2021
CC0 / Unsplash / NordWood Themes
Соцсеть будет недоступна для использования на территории республики, пока ее основатели не устранят выявленные недостатки в сфере персональных данных.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Китайская социальная сеть WeChat попала в Узбекистане под запрет из-за нарушения закона о персональных данных, сообщает пресс-служба Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор).
"Социальная сеть WeChat (Tencent) внесена в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", — следует из информации, опубликованной на сайте Узкомнадзора.
Соцсеть будет недоступна для использования на территории республики, пока ее основатели не устранят выявленные недостатки, отметили в ведомстве.
Приложение TikTok - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2021
Общество
Связь прервана: в Узбекистане ограничили работу TikTok, Twitter и "ВКонтакте"
2 июля, 18:44
2487
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце января подписал поправки в закон "О персональных данных". Согласно обновленному документу, с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. Позже Узкомнадзор заявил об уведомлении ряда зарубежных интернет-компаний — Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex — о необходимости выполнения указанных требований закона. В начале июля надзорный орган республики уже ограничил работу Skype, Twitter, TikTok и "ВКонтакте" на территории страны.
Страница социальной сети Вконтакте на экране компьютера - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2021
Общество
"ВКонтакте" перешел дорогу Узбекистану: в чем обвиняется соцсеть?
30 мая, 14:30
4451
Закон "О персональных данных" вступил в силу в Узбекистане в октябре 2019 года. Теперь личные сведения о гражданах страны можно будет собирать только с их ведома. К тому же документ содержит нормы о трансграничной передаче персональных данных, которая может быть осуществлена только при наличии существующих международных договоров, а также необходимости защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан, здоровья и нравственности населения.
131000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:04На 69-м году жизни скончался ректор ирригационного института Уктам Умурзаков
20:42Талибы наступают, США бомбят города: 100 тысяч беженцев – только начало
20:33Узбекистан на ОИ-2020: итоги третьего дня соревнований
20:17Выпуск "Спутника V" в Узбекистане начнется "в ближайшее время" – замсекретаря СБ РФ
19:14Какие законодательные изменения ожидают узбекистанцев с 1 августа
18:27В подпольных религиозных школах под Ташкентом детей били и морили голодом
18:09Где иностранец может вакцинироваться от коронавируса в Москве — список
17:38В Узбекистане ограничили работу WeChat
17:17В Америке назвали виновников ее несчастья
16:26Асадов призвал активнее освещать предстоящий открытый диалог президента с бизнесменами
16:06Земля восстала из воды: в Индии странное природное явление не на шутку перепугало жителей
16:05Спасатели ликвидировали пожар в столичном кафе
15:35Узбекистан и Канада активизируют регулярный диалог
15:18Госуслуги в Узбекистане будут оказываться по принципу "единого клиента"
14:37Зной отступает: на Узбекистан надвигается прохлада с Поволжья
14:22Золотой закат, замороженные линии, голубые волосы: победители и финалисты IPPAWARDS 2021
14:12Узбекистанцы отправились на работу на космодром Восточный
13:10Очередной раунд переговоров между Кабулом и талибами намечен на август
12:59В Ташкенте маршрутка сгорела дотла — подробности инцидента
12:12Производство узбекско-китайской вакцины от COVID-19 запустят в августе