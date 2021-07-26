https://uz.sputniknews.ru/20210726/v-uzbekistane-ogranichili-rabotu-wechat--19831186.html

В Узбекистане ограничили работу WeChat

В Узбекистане ограничили работу WeChat

Соцсеть будет недоступна для использования на территории республики, пока ее основатели не устранят выявленные недостатки в сфере персональных данных. 26.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-26T17:38+0500

2021-07-26T17:38+0500

2021-07-26T17:45+0500

общество

узкомназорат

социальная сеть

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Китайская социальная сеть WeChat попала в Узбекистане под запрет из-за нарушения закона о персональных данных, сообщает пресс-служба Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор)."Социальная сеть WeChat (Tencent) внесена в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", — следует из информации, опубликованной на сайте Узкомнадзора.Соцсеть будет недоступна для использования на территории республики, пока ее основатели не устранят выявленные недостатки, отметили в ведомстве.Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце января подписал поправки в закон "О персональных данных". Согласно обновленному документу, с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. Позже Узкомнадзор заявил об уведомлении ряда зарубежных интернет-компаний — Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex — о необходимости выполнения указанных требований закона. В начале июля надзорный орган республики уже ограничил работу Skype, Twitter, TikTok и "ВКонтакте" на территории страны.Закон "О персональных данных" вступил в силу в Узбекистане в октябре 2019 года. Теперь личные сведения о гражданах страны можно будет собирать только с их ведома. К тому же документ содержит нормы о трансграничной передаче персональных данных, которая может быть осуществлена только при наличии существующих международных договоров, а также необходимости защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан, здоровья и нравственности населения.

https://uz.sputniknews.ru/20210702/svyaz-prervana-v-uzbekistane-ogranichili-rabotu-tiktok-twitter-i-vkontakte-19520022.html

https://uz.sputniknews.ru/20210530/vkontakte-pereshel-dorogu-uzbekistanu-v-chem-obvinyaetsya-sotsset-18987121.html

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