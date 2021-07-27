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https://uz.sputniknews.ru/20210727/komandir-reysa-iz-karshi-v-peterburg-otmenil-polet---prichiny-19840311.html
Командир борта, следовавшего из Карши в Петербург, отменил полет — причины
Командир борта, следовавшего из Карши в Петербург, отменил полет — причины
Выяснилось, что авиакомпания предоставила лайнер меньшей вместимости, чем использовала раньше. Поэтому воздушное судно оказалось перегружено и не смогло... 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T14:21+0500
2021-07-27T16:26+0500
туризм
задержка рейса
самолет
карши
чартер
санкт-петербург
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Boeing-739 авиакомпании Azur Air не полетел из Карши в Петербург, хотя все пассажиры уже были на борту. Оказалось, что багажный отсек лайнера был заполнен до отказа и командир принял решение отменить рейс, сообщили в пресс-службе АО Uzbekistan Airports.Самолет, выполнявший чартерный рейс по маршруту "Карши — Санкт-Петербург", должен был вылететь в пункт назначения во вторник в 5.00 (3.00 мск).На борту находились 214 пассажиров. Их попросили освободить салон, разъяснив причины отмены рейса. При этом гражданам предоставили завтрак и комфортное размещение в гостиницах на время ожидания. Вопрос с предоставлением горячего питания решается. Сообщается, что раньше российская авиакомпания использовала по этому направлению лайнеры Boeing-757 или Boeing-767 с большей вместимостью.Сейчас представители аэропорта вместе с экипажем изучают все обстоятельства инцидента.
https://uz.sputniknews.ru/20210325/rossiya-i-uzbekistan-vozobnovlyayut-aviasoobschenie-s-1-aprelya-17965359.html
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задержка рейса, самолет, карши, чартер, санкт-петербург

Командир борта, следовавшего из Карши в Петербург, отменил полет — причины

14:21 27.07.2021 (обновлено: 16:26 27.07.2021)
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© Sputnik / Александр Тарасенков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
© Sputnik / Александр Тарасенков
/
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Выяснилось, что авиакомпания предоставила лайнер меньшей вместимости, чем использовала раньше. Поэтому воздушное судно оказалось перегружено и не смогло взлететь.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Boeing-739 авиакомпании Azur Air не полетел из Карши в Петербург, хотя все пассажиры уже были на борту. Оказалось, что багажный отсек лайнера был заполнен до отказа и командир принял решение отменить рейс, сообщили в пресс-службе АО Uzbekistan Airports.
Самолет, выполнявший чартерный рейс по маршруту "Карши — Санкт-Петербург", должен был вылететь в пункт назначения во вторник в 5.00 (3.00 мск).
На борту находились 214 пассажиров. Их попросили освободить салон, разъяснив причины отмены рейса. При этом гражданам предоставили завтрак и комфортное размещение в гостиницах на время ожидания. Вопрос с предоставлением горячего питания решается.
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Сообщается, что раньше российская авиакомпания использовала по этому направлению лайнеры Boeing-757 или Boeing-767 с большей вместимостью.
Сейчас представители аэропорта вместе с экипажем изучают все обстоятельства инцидента.
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