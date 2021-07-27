Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В Узбекистане могут отказать в трудоустройстве непривитому гражданину — проект
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210727/minvuz-snova-skorrektiroval-datu-ekzamenov-v-akademlitsei-19838092.html
Минвуз снова скорректировал дату экзаменов в академлицеи
Минвуз снова скорректировал дату экзаменов в академлицеи
В Узбекистане назвали новые даты проведения вступительных экзаменов в академические лицеи страны. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуацией планы... 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T13:12+0500
2021-07-27T13:30+0500
общество
лицей
министерство высшего и среднего специального образования
вступительные экзамены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/14/14810392_0:114:1281:834_1920x0_80_0_0_991d9ed2641d41afa11793737ed6a129.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования вновь перенесли дату проведения вступительных тестовых испытаний в академические лицеи страны.Как сообщается в Telegram-канале ведомства, они пройдут 26-28 августа и, при необходимости, будут организованы в две смены.Ранее Минвуз из-за обострения эпидситуации в стране перенес вступительные экзамены на сентябрь. Отборочные туры планировалось провести в первой половине месяца.Более точную информацию о датах там обещали сообщить позже. В этот раз в министерстве также отметили, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуацией планы вновь смогут измениться.
https://uz.sputniknews.ru/20210617/vstupitelnye-ekzameny-pokajut-v-pryamom-efire-19281460.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/14/14810392_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_8a5166b99f04adf6a68650be58e8bac3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
лицей, министерство высшего и среднего специального образования, вступительные экзамены

Минвуз снова скорректировал дату экзаменов в академлицеи

13:12 27.07.2021 (обновлено: 13:30 27.07.2021)
438
© Хокимият Ташкентской областиВступительные экзамены в Ташкентский филиал "МИСиС"
Вступительные экзамены в Ташкентский филиал МИСиС - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
© Хокимият Ташкентской области
В Узбекистане назвали новые даты проведения вступительных экзаменов в академические лицеи страны. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуацией планы вновь смогут измениться.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования вновь перенесли дату проведения вступительных тестовых испытаний в академические лицеи страны.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, они пройдут 26-28 августа и, при необходимости, будут организованы в две смены.

"Вступительные экзамены в академические лицеи проводятся Государственным центром тестирования 26-28 августа текущего года в специальных павильонах", — говорится в заявлении.

Вступительные экзамены в магистратуру Академии Генеральной прокуратуры - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
Общество
Вступительные экзамены покажут в прямом эфире
17 июня, 13:46
1333
Ранее Минвуз из-за обострения эпидситуации в стране перенес вступительные экзамены на сентябрь. Отборочные туры планировалось провести в первой половине месяца.
Более точную информацию о датах там обещали сообщить позже. В этот раз в министерстве также отметили, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуацией планы вновь смогут измениться.
010010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:07Мир в ближайшие 10 лет ожидает рекордная жара — исследование
13:49Мирзиёев определил пути цифровизации Узбекистана
13:29В Узбекистане могут отказать в трудоустройстве непривитому гражданину — проект
13:27В регионах Узбекистана откроют 35 специализированных медцентров
13:12Минвуз снова скорректировал дату экзаменов в академлицеи
12:34Узбекистан получит 3 млн доз вакцины Moderna из США
11:46Китай обвиняет и требует от Америки невозможного
11:31Украина становится лидером экологических инноваций, опережая Россию
11:05Ставки на спорт: букмекерские конторы уже легальны или пока под запретом — подробности
10:31Объятые пламенем: в Самарканде крупный пожар уничтожил пять домов
10:08Оксана Чусовитина планирует избираться в комиссию атлетов МОК
09:55Главврач Зангиатинской инфекционной больницы обратился к узбекистанцам с просьбой — видео
09:29Обнародована среднемесячная зарплата узбекистанца
ВчераМигрантам упростят въезд в Россию. Но не всем
ВчераНа 69-м году жизни скончался ректор ирригационного института Уктам Умурзаков
ВчераТалибы наступают, США бомбят города: 100 тысяч беженцев – только начало
ВчераУзбекистан на ОИ-2020: итоги третьего дня соревнований
ВчераВыпуск "Спутника V" в Узбекистане начнется "в ближайшее время" – замсекретаря СБ РФ
ВчераКакие законодательные изменения ожидают узбекистанцев с 1 августа
ВчераВ подпольных религиозных школах под Ташкентом детей били и морили голодом