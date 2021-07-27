https://uz.sputniknews.ru/20210727/minvuz-snova-skorrektiroval-datu-ekzamenov-v-akademlitsei-19838092.html
Минвуз снова скорректировал дату экзаменов в академлицеи
Минвуз снова скорректировал дату экзаменов в академлицеи
В Узбекистане назвали новые даты проведения вступительных экзаменов в академические лицеи страны. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуацией планы... 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T13:12+0500
2021-07-27T13:12+0500
2021-07-27T13:30+0500
общество
лицей
министерство высшего и среднего специального образования
вступительные экзамены
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования вновь перенесли дату проведения вступительных тестовых испытаний в академические лицеи страны.Как сообщается в Telegram-канале ведомства, они пройдут 26-28 августа и, при необходимости, будут организованы в две смены.Ранее Минвуз из-за обострения эпидситуации в стране перенес вступительные экзамены на сентябрь. Отборочные туры планировалось провести в первой половине месяца.Более точную информацию о датах там обещали сообщить позже. В этот раз в министерстве также отметили, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуацией планы вновь смогут измениться.
https://uz.sputniknews.ru/20210617/vstupitelnye-ekzameny-pokajut-v-pryamom-efire-19281460.html
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лицей, министерство высшего и среднего специального образования, вступительные экзамены
Минвуз снова скорректировал дату экзаменов в академлицеи
13:12 27.07.2021 (обновлено: 13:30 27.07.2021)
В Узбекистане назвали новые даты проведения вступительных экзаменов в академические лицеи страны. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуацией планы вновь смогут измениться.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования вновь перенесли дату проведения вступительных тестовых испытаний в академические лицеи страны.
Как сообщается
в Telegram-канале ведомства, они пройдут 26-28 августа и, при необходимости, будут организованы в две смены.
"Вступительные экзамены в академические лицеи проводятся Государственным центром тестирования 26-28 августа текущего года в специальных павильонах", — говорится в заявлении.
Ранее Минвуз из-за обострения эпидситуации в стране перенес
вступительные экзамены на сентябрь. Отборочные туры планировалось провести в первой половине месяца.
Более точную информацию о датах там обещали сообщить позже. В этот раз в министерстве также отметили, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуацией планы вновь смогут измениться.