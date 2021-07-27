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Мир в ближайшие 10 лет ожидает рекордная жара — исследование
Мир в ближайшие 10 лет ожидает рекордная жара — исследование
По мнению ученых, ускорение глобального потепления может спровоцировать частые и сильные периоды жаркой погоды на всей планете. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T14:07+0500
2021-07-27T14:15+0500
в мире
жара
ученые
научные исследования
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В ближайшие десять лет Землю может охватить аномальная жара, что повлечет за собой наиболее частую смену температурных рекордов, передает Axios со ссылкой на исследование сотрудников Института атмосферы и климата при Высшей технической школе Цюриха.По мнению ученых, ускорение глобального потепления может спровоцировать частые и сильные периоды жаркой погоды по всему миру.Исследование показало, что увеличение высокого температурного режима в два-семь раз наиболее вероятно в период с 2021 по 2050 годы и в 3-21 раз — с 2051 по 2080 годы. Такая тенденция может возникнуть при сохранении сценария с большими выбросами углекислого газа в атмосферу. По данным издания, во время последнего повышения температуры на тихоокеанском побережье Америки температура в Сиэттле достигла 42,2 градуса по Цельсию. Известно, что предыдущий рекорд был установлен на уровне 39,4. Кроме того, в Портленде температура воздуха прогревалась до 46,6 градуса, в то время как предыдущий рекорд составлял 41,6.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/anomalnoe-peklo-jara-v-uzbekistane-pobila-rekord-88-letney-davnosti-19030313.html
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жара, ученые, научные исследования

Мир в ближайшие 10 лет ожидает рекордная жара — исследование

14:07 27.07.2021 (обновлено: 14:15 27.07.2021)
140
© AP Photo / AnonymousЖара
Жара - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
© AP Photo / Anonymous
По мнению ученых, ускорение глобального потепления может спровоцировать частые и сильные периоды жаркой погоды на всей планете.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В ближайшие десять лет Землю может охватить аномальная жара, что повлечет за собой наиболее частую смену температурных рекордов, передает Axios со ссылкой на исследование сотрудников Института атмосферы и климата при Высшей технической школе Цюриха.
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По мнению ученых, ускорение глобального потепления может спровоцировать частые и сильные периоды жаркой погоды по всему миру.
Исследование показало, что увеличение высокого температурного режима в два-семь раз наиболее вероятно в период с 2021 по 2050 годы и в 3-21 раз — с 2051 по 2080 годы. Такая тенденция может возникнуть при сохранении сценария с большими выбросами углекислого газа в атмосферу.
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По данным издания, во время последнего повышения температуры на тихоокеанском побережье Америки температура в Сиэттле достигла 42,2 градуса по Цельсию. Известно, что предыдущий рекорд был установлен на уровне 39,4. Кроме того, в Портленде температура воздуха прогревалась до 46,6 градуса, в то время как предыдущий рекорд составлял 41,6.
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