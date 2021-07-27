https://uz.sputniknews.ru/20210727/mir-v-blijayshie-10-let-ojidaet-rekordnaya-jara--issledovanie-19839947.html

Мир в ближайшие 10 лет ожидает рекордная жара — исследование

Мир в ближайшие 10 лет ожидает рекордная жара — исследование

По мнению ученых, ускорение глобального потепления может спровоцировать частые и сильные периоды жаркой погоды на всей планете. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T14:07+0500

2021-07-27T14:07+0500

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в мире

жара

ученые

научные исследования

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В ближайшие десять лет Землю может охватить аномальная жара, что повлечет за собой наиболее частую смену температурных рекордов, передает Axios со ссылкой на исследование сотрудников Института атмосферы и климата при Высшей технической школе Цюриха.По мнению ученых, ускорение глобального потепления может спровоцировать частые и сильные периоды жаркой погоды по всему миру.Исследование показало, что увеличение высокого температурного режима в два-семь раз наиболее вероятно в период с 2021 по 2050 годы и в 3-21 раз — с 2051 по 2080 годы. Такая тенденция может возникнуть при сохранении сценария с большими выбросами углекислого газа в атмосферу. По данным издания, во время последнего повышения температуры на тихоокеанском побережье Америки температура в Сиэттле достигла 42,2 градуса по Цельсию. Известно, что предыдущий рекорд был установлен на уровне 39,4. Кроме того, в Портленде температура воздуха прогревалась до 46,6 градуса, в то время как предыдущий рекорд составлял 41,6.

https://uz.sputniknews.ru/20210601/anomalnoe-peklo-jara-v-uzbekistane-pobila-rekord-88-letney-davnosti-19030313.html

https://uz.sputniknews.ru/20210616/19263132.html

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жара, ученые, научные исследования