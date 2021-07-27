https://uz.sputniknews.ru/20210727/mirziyoev-opredelil-puti-tsifrovizatsii-uzbekistana-19839093.html

Мирзиёев определил пути цифровизации Узбекистана

Мирзиёев определил пути цифровизации Узбекистана

Дирекция Технопарка будет проводить ежегодные конкурсы для выявления одаренной молодежи в сфере информационно-коммуникационных технологий. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T13:49+0500

2021-07-27T13:49+0500

2021-07-27T13:56+0500

общество

технопарк

законодательство

указ

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. С целью эффективной реализации Стратегии "Цифровой Узбекистан–2030" новым указом президента внесены изменения в ранее принятые нормативные акты.В частности, они коснулись и деятельности Технопарка программных продуктов и информационных технологий, который работает по экстерриториальному принципу – его резиденты размещаются на всей территории страны.Для выявления одаренной молодежи в сфере информационно-коммуникационных технологий он будет проводить ежегодные конкурсы по конкретным сферам (социально-экономической, экологической, госуправления и другим).Кроме того, установлена ответственность госорганов за улучшение позиций Узбекистана в международных рейтингах. Так, перечень ответственных организаций дополнен следующим:Стимулы для развития ИКТРезиденты Технопарка освобождаются до 1 января 2028 года от уплаты социального налога.Кроме того, исключена норма об обложении страховыми взносами граждан во внебюджетный Пенсионный фонд при Минфине по ставке 4,5% доходов в виде оплаты труда, полученных до 1 января 2028 года работниками по трудовым договорам с резидентами Технопарка.Документом разграничивается ответственность госорганов в реализации проектов в рамках системы "электронное правительство" и цифровой экономики:Также указом заменены нормы об Инновационном центре по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center на Технологический парк программных продуктов и информационных технологий.

https://uz.sputniknews.ru/20200525/Vo-vsekh-regionakh-Uzbekistana-sozdadut-Molodezhnye-tekhnoparki-14210652.html

https://uz.sputniknews.ru/20210714/mirziyoev-poruchil-uskorit-tsifrovizatsiyu-strany-19676004.html

https://uz.sputniknews.ru/20210226/Minfin-Uzbekistana-nameren-sotrudnichat-so-Sberbankom-v-tsifrovizatsii-16079049.html

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