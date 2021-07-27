Общество
Мирзиёев определил пути цифровизации Узбекистана
13:49 27.07.2021 (обновлено: 13:56 27.07.2021)
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© Пресс-службаТехнопарк открылся в Андижане
© Пресс-служба
Дирекция Технопарка будет проводить ежегодные конкурсы для выявления одаренной молодежи в сфере информационно-коммуникационных технологий.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. С целью эффективной реализации Стратегии "Цифровой Узбекистан–2030" новым указом президента внесены изменения в ранее принятые нормативные акты.
В частности, они коснулись и деятельности Технопарка программных продуктов и информационных технологий, который работает по экстерриториальному принципу – его резиденты размещаются на всей территории страны.
Для выявления одаренной молодежи в сфере информационно-коммуникационных технологий он будет проводить ежегодные конкурсы по конкретным сферам (социально-экономической, экологической, госуправления и другим).
25 мая 2020, 19:05
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Кроме того, установлена ответственность госорганов за улучшение позиций Узбекистана в международных рейтингах. Так, перечень ответственных организаций дополнен следующим:
Мининфоком принимает участие в формировании показателей "Индекс развития Электронного правительства (E-Government Development Index)" и "Индекс телекоммуникационной инфраструктуры (Telecommunication Infrastructure Index)";
МВССО и Министерство народного образования отвечают за показатель "Индекс человеческого капитала (Human Capital Index)";
Мининфоком, Агентство госуслуг, другие министерства и ведомства – за "Индекс онлайн-обслуживания (Online Service Index)" и "Индекс электронного участия (E-Participation Index)".
Стимулы для развития ИКТ
Резиденты Технопарка освобождаются до 1 января 2028 года от уплаты социального налога.
Кроме того, исключена норма об обложении страховыми взносами граждан во внебюджетный Пенсионный фонд при Минфине по ставке 4,5% доходов в виде оплаты труда, полученных до 1 января 2028 года работниками по трудовым договорам с резидентами Технопарка.
14 июля, 14:15
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Документом разграничивается ответственность госорганов в реализации проектов в рамках системы "электронное правительство" и цифровой экономики:
Мининфоком – в части внедрения информационных систем в госуправлении, разработки и реализации единой госполитики в данной сфере, координации госорганов и обеспечения электронного взаимодействия;
Госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций – в части совершенствования системы контроля и обеспечения информационной безопасности информационных систем;
Органы госуправления – в части обеспечения бесперебойного функционирования ведомственных информационных систем и информационных ресурсов, развития системы оказания электронных госуслуг.
Также указом заменены нормы об Инновационном центре по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center на Технологический парк программных продуктов и информационных технологий.
26 февраля, 08:36
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