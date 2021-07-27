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Мирзиёев определил пути цифровизации Узбекистана
Мирзиёев определил пути цифровизации Узбекистана
Дирекция Технопарка будет проводить ежегодные конкурсы для выявления одаренной молодежи в сфере информационно-коммуникационных технологий. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T13:49+0500
2021-07-27T13:56+0500
общество
технопарк
законодательство
указ
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. С целью эффективной реализации Стратегии "Цифровой Узбекистан–2030" новым указом президента внесены изменения в ранее принятые нормативные акты.В частности, они коснулись и деятельности Технопарка программных продуктов и информационных технологий, который работает по экстерриториальному принципу – его резиденты размещаются на всей территории страны.Для выявления одаренной молодежи в сфере информационно-коммуникационных технологий он будет проводить ежегодные конкурсы по конкретным сферам (социально-экономической, экологической, госуправления и другим).Кроме того, установлена ответственность госорганов за улучшение позиций Узбекистана в международных рейтингах. Так, перечень ответственных организаций дополнен следующим:Стимулы для развития ИКТРезиденты Технопарка освобождаются до 1 января 2028 года от уплаты социального налога.Кроме того, исключена норма об обложении страховыми взносами граждан во внебюджетный Пенсионный фонд при Минфине по ставке 4,5% доходов в виде оплаты труда, полученных до 1 января 2028 года работниками по трудовым договорам с резидентами Технопарка.Документом разграничивается ответственность госорганов в реализации проектов в рамках системы "электронное правительство" и цифровой экономики:Также указом заменены нормы об Инновационном центре по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center на Технологический парк программных продуктов и информационных технологий.
https://uz.sputniknews.ru/20200525/Vo-vsekh-regionakh-Uzbekistana-sozdadut-Molodezhnye-tekhnoparki-14210652.html
https://uz.sputniknews.ru/20210714/mirziyoev-poruchil-uskorit-tsifrovizatsiyu-strany-19676004.html
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технопарк, законодательство, указ

Мирзиёев определил пути цифровизации Узбекистана

13:49 27.07.2021 (обновлено: 13:56 27.07.2021)
574
© Пресс-службаТехнопарк открылся в Андижане
Технопарк открылся в Андижане - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
© Пресс-служба
Дирекция Технопарка будет проводить ежегодные конкурсы для выявления одаренной молодежи в сфере информационно-коммуникационных технологий.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. С целью эффективной реализации Стратегии "Цифровой Узбекистан–2030" новым указом президента внесены изменения в ранее принятые нормативные акты.
В частности, они коснулись и деятельности Технопарка программных продуктов и информационных технологий, который работает по экстерриториальному принципу – его резиденты размещаются на всей территории страны.
Для выявления одаренной молодежи в сфере информационно-коммуникационных технологий он будет проводить ежегодные конкурсы по конкретным сферам (социально-экономической, экологической, госуправления и другим).
Технопарк открылся в Андижане - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2020
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25 мая 2020, 19:05
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Кроме того, установлена ответственность госорганов за улучшение позиций Узбекистана в международных рейтингах. Так, перечень ответственных организаций дополнен следующим:
Мининфоком принимает участие в формировании показателей "Индекс развития Электронного правительства (E-Government Development Index)" и "Индекс телекоммуникационной инфраструктуры (Telecommunication Infrastructure Index)";
МВССО и Министерство народного образования отвечают за показатель "Индекс человеческого капитала (Human Capital Index)";
Мининфоком, Агентство госуслуг, другие министерства и ведомства – за "Индекс онлайн-обслуживания (Online Service Index)" и "Индекс электронного участия (E-Participation Index)".

Стимулы для развития ИКТ

Резиденты Технопарка освобождаются до 1 января 2028 года от уплаты социального налога.
Кроме того, исключена норма об обложении страховыми взносами граждан во внебюджетный Пенсионный фонд при Минфине по ставке 4,5% доходов в виде оплаты труда, полученных до 1 января 2028 года работниками по трудовым договорам с резидентами Технопарка.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
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Мирзиёев поручил ускорить цифровизацию страны
14 июля, 14:15
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Документом разграничивается ответственность госорганов в реализации проектов в рамках системы "электронное правительство" и цифровой экономики:
Мининфоком – в части внедрения информационных систем в госуправлении, разработки и реализации единой госполитики в данной сфере, координации госорганов и обеспечения электронного взаимодействия;
Госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций – в части совершенствования системы контроля и обеспечения информационной безопасности информационных систем;
Органы госуправления – в части обеспечения бесперебойного функционирования ведомственных информационных систем и информационных ресурсов, развития системы оказания электронных госуслуг.
Также указом заменены нормы об Инновационном центре по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center на Технологический парк программных продуктов и информационных технологий.
Логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.02.2021
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Минфин Узбекистана намерен сотрудничать со Сбербанком в цифровизации
26 февраля, 08:36
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