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По факту гибели бойца MMA Мурода Хантураева возбуждено уголовное дело
По факту гибели бойца MMA Мурода Хантураева возбуждено уголовное дело
Правоохранительные органы ведут предварительное следствие, назначен ряд экспертиз. Устанавливается вся картина произошедшего. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T20:58+0500
2021-07-27T20:58+0500
общество
уголовное дело
следствие
расследование
мвд
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Правоохранители возбудили уголовное дело после гибели чемпиона мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе Мурода Хантураева в ДТП 19 июля.Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в следственном департаменте при МВД, дело открыто по части второй статьи 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека.Трагедия произошла днем 19 июля в Бостанлыкском районе Ташкентской области по дороге, ведущей к зоне отдыха "Чарвак". Хантураев за рулем своего BMW X5 столкнулся с Lacetti, не справился с управлением и вылетел на огромной скорости с трассы.В результате аварии он скончался на месте. Пассажир, который также находился в салоне BMW, госпитализирован.Чемпион мира, вице-президент MMA Узбекистана был известен миру как "азиатский медведь". 4 июля ему исполнилось 34 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210719/otabek-umarov-pochtil-pamyat-muroda-xanturaeva-19746063.html
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уголовное дело, следствие, расследование, мвд

По факту гибели бойца MMA Мурода Хантураева возбуждено уголовное дело

20:58 27.07.2021
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© Пресс-служба УВД Ташкентской областиАвтомобиль, в котором находился боец ММА Мурод Хантураев
Автомобиль, в котором находился боец ММА Мурод Хантураев - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
© Пресс-служба УВД Ташкентской области
Правоохранительные органы ведут предварительное следствие, назначен ряд экспертиз. Устанавливается вся картина произошедшего.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Правоохранители возбудили уголовное дело после гибели чемпиона мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе Мурода Хантураева в ДТП 19 июля.
Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в следственном департаменте при МВД, дело открыто по части второй статьи 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека.
“Назначены соответствующие экспертизы, ведется предварительное следствие, устанавливаем всю картину произошедшего”, — пояснили в ведомстве.
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Трагедия произошла днем 19 июля в Бостанлыкском районе Ташкентской области по дороге, ведущей к зоне отдыха "Чарвак". Хантураев за рулем своего BMW X5 столкнулся с Lacetti, не справился с управлением и вылетел на огромной скорости с трассы.
В результате аварии он скончался на месте. Пассажир, который также находился в салоне BMW, госпитализирован.
Чемпион мира, вице-президент MMA Узбекистана был известен миру как "азиатский медведь". 4 июля ему исполнилось 34 года.
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