https://uz.sputniknews.ru/20210727/po-faktu-gibeli-boytsa-mma-muroda-xanturaeva-vozbujdeno-ugolovnoe-delo-19846524.html

По факту гибели бойца MMA Мурода Хантураева возбуждено уголовное дело

По факту гибели бойца MMA Мурода Хантураева возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы ведут предварительное следствие, назначен ряд экспертиз. Устанавливается вся картина произошедшего. 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T20:58+0500

2021-07-27T20:58+0500

2021-07-27T20:58+0500

общество

уголовное дело

следствие

расследование

мвд

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Правоохранители возбудили уголовное дело после гибели чемпиона мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе Мурода Хантураева в ДТП 19 июля.Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в следственном департаменте при МВД, дело открыто по части второй статьи 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека.Трагедия произошла днем 19 июля в Бостанлыкском районе Ташкентской области по дороге, ведущей к зоне отдыха "Чарвак". Хантураев за рулем своего BMW X5 столкнулся с Lacetti, не справился с управлением и вылетел на огромной скорости с трассы.В результате аварии он скончался на месте. Пассажир, который также находился в салоне BMW, госпитализирован.Чемпион мира, вице-президент MMA Узбекистана был известен миру как "азиатский медведь". 4 июля ему исполнилось 34 года.

https://uz.sputniknews.ru/20210719/otabek-umarov-pochtil-pamyat-muroda-xanturaeva-19746063.html

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уголовное дело, следствие, расследование, мвд