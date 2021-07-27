https://uz.sputniknews.ru/20210727/uzbekistan-i-rf-dogovorilis-ukrepit-partnerstvo-v-afganskom-napravlenii--19844454.html
Узбекистан и РФ договорились укрепить партнерство в афганском направлении
Узбекистан и РФ договорились укрепить партнерство в афганском направлении
Олег Мальгинов подчеркнул значимую роль Узбекистана в установлении долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане и вовлечении ИРА в региональные... 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T17:43+0500
2021-07-27T17:43+0500
2021-07-27T17:43+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
олег мальгинов
посольство россии в узбекистане
афганистан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1b/19843571_126:274:1154:852_1920x0_80_0_0_10eac43331b216bc9308e0dddfa7cd2b.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в республике Олегом Мальгиновым, передает пресс-служба МИД.Стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане, оценили усилия международного сообщества по урегулированию конфликта и нейтрализации угроз безопасности. Договорились еще более расширить двустороннее сотрудничество в достижении стабильности в афганском направлении.При этом Олег Мальгинов подчеркнул значимую роль Узбекистана в установлении долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане и вовлечении ИРА в региональные интеграционные процессы.Дипломат отметил высокий уровень двусторонних отношений и поздравил Узбекистан с успешным проведением Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая прошла 15 и 16 июля 2021года.В ней приняли участие главы Узбекистана и Афганистана, премьер-министр Пакистана, вице-президент Еврокомиссии и более 20 министров иностранных дел из разных стран.Встречу посвятили обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.Напомним, по итогам форума участники договорились разработать проект специальной резолюции Генассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/boi-perepolzayut-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-trevojnye-fakty-19793902.html
афганистан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1b/19843571_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_3fcbe575ae89a71c6e5472659b8a7bdb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
олег мальгинов, посольство россии в узбекистане, афганистан, узбекистан
Узбекистан и РФ договорились укрепить партнерство в афганском направлении
Олег Мальгинов подчеркнул значимую роль Узбекистана в установлении долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане и вовлечении ИРА в региональные интеграционные процессы.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в республике Олегом Мальгиновым, передает
пресс-служба МИД.
Стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане, оценили усилия международного сообщества по урегулированию конфликта и нейтрализации угроз безопасности. Договорились еще более расширить двустороннее сотрудничество в достижении стабильности в афганском направлении.
При этом Олег Мальгинов подчеркнул значимую роль Узбекистана в установлении долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане и вовлечении ИРА в региональные интеграционные процессы.
Дипломат отметил высокий уровень двусторонних отношений и поздравил Узбекистан с успешным проведением Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая прошла 15 и 16 июля 2021года.
В ней приняли участие главы Узбекистана и Афганистана, премьер-министр Пакистана, вице-президент Еврокомиссии и более 20 министров иностранных дел из разных стран.
Встречу посвятили обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.
Напомним, по итогам форума участники договорились
разработать проект специальной резолюции Генассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.