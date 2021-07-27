https://uz.sputniknews.ru/20210727/uzbekistan-i-rf-dogovorilis-ukrepit-partnerstvo-v-afganskom-napravlenii--19844454.html

Узбекистан и РФ договорились укрепить партнерство в афганском направлении

Узбекистан и РФ договорились укрепить партнерство в афганском направлении

Олег Мальгинов подчеркнул значимую роль Узбекистана в установлении долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане и вовлечении ИРА в региональные... 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T17:43+0500

2021-07-27T17:43+0500

2021-07-27T17:43+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

олег мальгинов

посольство россии в узбекистане

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в республике Олегом Мальгиновым, передает пресс-служба МИД.Стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане, оценили усилия международного сообщества по урегулированию конфликта и нейтрализации угроз безопасности. Договорились еще более расширить двустороннее сотрудничество в достижении стабильности в афганском направлении.При этом Олег Мальгинов подчеркнул значимую роль Узбекистана в установлении долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане и вовлечении ИРА в региональные интеграционные процессы.Дипломат отметил высокий уровень двусторонних отношений и поздравил Узбекистан с успешным проведением Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая прошла 15 и 16 июля 2021года.В ней приняли участие главы Узбекистана и Афганистана, премьер-министр Пакистана, вице-президент Еврокомиссии и более 20 министров иностранных дел из разных стран.Встречу посвятили обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.Напомним, по итогам форума участники договорились разработать проект специальной резолюции Генассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.

https://uz.sputniknews.ru/20210723/boi-perepolzayut-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-trevojnye-fakty-19793902.html

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олег мальгинов, посольство россии в узбекистане, афганистан, узбекистан