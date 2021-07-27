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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210727/uzbekistan-i-rf-dogovorilis-ukrepit-partnerstvo-v-afganskom-napravlenii--19844454.html
Узбекистан и РФ договорились укрепить партнерство в афганском направлении
Узбекистан и РФ договорились укрепить партнерство в афганском направлении
Олег Мальгинов подчеркнул значимую роль Узбекистана в установлении долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане и вовлечении ИРА в региональные... 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T17:43+0500
2021-07-27T17:43+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
олег мальгинов
посольство россии в узбекистане
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в республике Олегом Мальгиновым, передает пресс-служба МИД.Стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане, оценили усилия международного сообщества по урегулированию конфликта и нейтрализации угроз безопасности. Договорились еще более расширить двустороннее сотрудничество в достижении стабильности в афганском направлении.При этом Олег Мальгинов подчеркнул значимую роль Узбекистана в установлении долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане и вовлечении ИРА в региональные интеграционные процессы.Дипломат отметил высокий уровень двусторонних отношений и поздравил Узбекистан с успешным проведением Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая прошла 15 и 16 июля 2021года.В ней приняли участие главы Узбекистана и Афганистана, премьер-министр Пакистана, вице-президент Еврокомиссии и более 20 министров иностранных дел из разных стран.Встречу посвятили обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.Напомним, по итогам форума участники договорились разработать проект специальной резолюции Генассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.
https://uz.sputniknews.ru/20210723/boi-perepolzayut-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-trevojnye-fakty-19793902.html
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олег мальгинов, посольство россии в узбекистане, афганистан, узбекистан

Узбекистан и РФ договорились укрепить партнерство в афганском направлении

17:43 27.07.2021
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© МИД Узбекистана27 июля 2021 года Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации Олегом Мальгиновым
27 июля 2021 года Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации Олегом Мальгиновым - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
© МИД Узбекистана
Олег Мальгинов подчеркнул значимую роль Узбекистана в установлении долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане и вовлечении ИРА в региональные интеграционные процессы.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в республике Олегом Мальгиновым, передает пресс-служба МИД.
Стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане, оценили усилия международного сообщества по урегулированию конфликта и нейтрализации угроз безопасности. Договорились еще более расширить двустороннее сотрудничество в достижении стабильности в афганском направлении.
При этом Олег Мальгинов подчеркнул значимую роль Узбекистана в установлении долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане и вовлечении ИРА в региональные интеграционные процессы.
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Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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23 июля, 09:29
5074
Дипломат отметил высокий уровень двусторонних отношений и поздравил Узбекистан с успешным проведением Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая прошла 15 и 16 июля 2021года.
В ней приняли участие главы Узбекистана и Афганистана, премьер-министр Пакистана, вице-президент Еврокомиссии и более 20 министров иностранных дел из разных стран.
Встречу посвятили обсуждению перспектив модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей. Это включает в себя в том числе проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.
Напомним, по итогам форума участники договорились разработать проект специальной резолюции Генассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.
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