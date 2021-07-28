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Есть ли конец? Узбекистан бьет свой COVID-антирекорд который день подряд
Есть ли конец? Узбекистан бьет свой COVID-антирекорд который день подряд
Накануне был зафиксирован новый антирекорд заболевших за день с начала пандемии коронавируса. Теперь и эта отметка пройдена. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T10:43+0500
2021-07-28T12:31+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус covid-19
рекорд
заболевания
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 843 — это наибольший показатель в 2021 году.Республика продолжает бить собственные антирекорды: накануне прирост составил +789, до этого — +738, +719 и +698 новых случаев. Эти показатели ранее считались максимальными.За прошедший день также были зафиксированы восемь случаев смерти от COVID-19. С начала пандемии общее число умерших от коронавируса составило 853 человека.По данным Минздрава, общее число выздоровевших пациентов возросло до 121 145. Во вторник из больниц были выписаны 825 человек, в понедельник – 871, в воскресенье – 811. Сейчас на лечении находятся 4 629 пациентов с COVID-19.Напомним: в Узбекистане с 1 апреля активно проводится вакцинация населения. Гражданам предлагается привиться одним из нескольких препаратов: узбекско-китайским Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российским "Спутником V".Также вскоре можно будет сделать прививку вакциной AstraZeneca.Ранее в Узбекистане ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.
https://uz.sputniknews.ru/20210727/vaktsinatsiya-doljna-byt-obyazatelnoy--glavnyy-epidemiolog-uzbekistana-19839737.html
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, рекорд, заболевания

Есть ли конец? Узбекистан бьет свой COVID-антирекорд который день подряд

10:43 28.07.2021 (обновлено: 12:31 28.07.2021)
1905
© СС0 / Unsplash / visualsМаска
Маска - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
© СС0 / Unsplash / visuals
Накануне был зафиксирован новый антирекорд заболевших за день с начала пандемии коронавируса. Теперь и эта отметка пройдена.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 843 — это наибольший показатель в 2021 году.
Республика продолжает бить собственные антирекорды: накануне прирост составил +789, до этого — +738, +719 и +698 новых случаев. Эти показатели ранее считались максимальными.
Общее число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 126 627, сообщили в Минздраве.
За прошедший день также были зафиксированы восемь случаев смерти от COVID-19. С начала пандемии общее число умерших от коронавируса составило 853 человека.
По данным Минздрава, общее число выздоровевших пациентов возросло до 121 145. Во вторник из больниц были выписаны 825 человек, в понедельник – 871, в воскресенье – 811.
Сейчас на лечении находятся 4 629 пациентов с COVID-19.
Напомним: в Узбекистане с 1 апреля активно проводится вакцинация населения. Гражданам предлагается привиться одним из нескольких препаратов: узбекско-китайским Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российским "Спутником V".
Также вскоре можно будет сделать прививку вакциной AstraZeneca.
Ранее в Узбекистане ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.
Вакцинация - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2021
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