https://uz.sputniknews.ru/20210728/grossmeystery-so-vsego-mira-sygrayut-s-shaxmatistami-uzbekistana-19855169.html

Гроссмейстеры со всего мира сыграют с шахматистами Узбекистана

Гроссмейстеры со всего мира сыграют с шахматистами Узбекистана

Крупный шахматный турнир Zakovat-Gambit пройдет в Ташкенте с 10 по 15 августа. Призовой фонд составит 610 миллионов сумов. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-28T14:58+0500

2021-07-28T14:58+0500

2021-07-28T15:07+0500

общество

шахматный турнир

гроссмейстер

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/96/04/960406_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_0a9cd7ee0fdf16ebb321ccca8412a414.jpg

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Фонд поддержки масс-медиа, ННО Zakovat, Агентство по делам молодежи и шахматная школа SkyChess решили организовать крупный шахматный чемпионат. Участие в нем смогут принять все узбекистанцы: на турнире отсутствуют возрастные и рейтинговые ограничения. Однако прежде нужно вступить в шахматный клуб Zakovat по этой ссылке. Призовой фонд составит 610 миллионов сумов.Среди гостей черно-белого противостояния — 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд и чемпион мира по версии ФИДЕ (2004) Рустам Касымджанов. Планируется участие гроссмейстера Тимура Гареева, который в 2016 году установил мировой шахматный рекорд по наибольшему числу партий в сеансе игры вслепую (48 игр), а также серебряного призера Кубка азиатских наций среди женщин 2016 года Гулрухбегим Тохирджоновой.На турнире в Ташкенте сыграет и единственная шахматистка, достигшая супергроссмейстерского рейтинга, — Юдит Полгар из Венгрии.Они сыграют партии со узбекистанскими спортсменами, а также проведут мастер-классы, поделятся опытом и наработанными техниками.Напомним, несколько дней назад на Кубке мира в Сочи шестнадцатилетний узбекистанец Нодирбек Абдусатторов победил известного голландского гроссмейстера Аниша Гири со счетом 3:1 и вышел в следующий этап.В международном рейтинге юный соотечественник занимает 127-е место, а его соперник из Голландии — восьмое.

https://uz.sputniknews.ru/20190607/Mirovaya-zvezda-shakhmat-sygral-s-uzbekskimi-kursantami-11716177.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шахматный турнир, гроссмейстер, узбекистан