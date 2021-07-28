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https://uz.sputniknews.ru/20210728/grossmeystery-so-vsego-mira-sygrayut-s-shaxmatistami-uzbekistana-19855169.html
Гроссмейстеры со всего мира сыграют с шахматистами Узбекистана
Гроссмейстеры со всего мира сыграют с шахматистами Узбекистана
Крупный шахматный турнир Zakovat-Gambit пройдет в Ташкенте с 10 по 15 августа. Призовой фонд составит 610 миллионов сумов. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T14:58+0500
2021-07-28T15:07+0500
общество
шахматный турнир
гроссмейстер
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Фонд поддержки масс-медиа, ННО Zakovat, Агентство по делам молодежи и шахматная школа SkyChess решили организовать крупный шахматный чемпионат. Участие в нем смогут принять все узбекистанцы: на турнире отсутствуют возрастные и рейтинговые ограничения. Однако прежде нужно вступить в шахматный клуб Zakovat по этой ссылке. Призовой фонд составит 610 миллионов сумов.Среди гостей черно-белого противостояния — 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд и чемпион мира по версии ФИДЕ (2004) Рустам Касымджанов. Планируется участие гроссмейстера Тимура Гареева, который в 2016 году установил мировой шахматный рекорд по наибольшему числу партий в сеансе игры вслепую (48 игр), а также серебряного призера Кубка азиатских наций среди женщин 2016 года Гулрухбегим Тохирджоновой.На турнире в Ташкенте сыграет и единственная шахматистка, достигшая супергроссмейстерского рейтинга, — Юдит Полгар из Венгрии.Они сыграют партии со узбекистанскими спортсменами, а также проведут мастер-классы, поделятся опытом и наработанными техниками.Напомним, несколько дней назад на Кубке мира в Сочи шестнадцатилетний узбекистанец Нодирбек Абдусатторов победил известного голландского гроссмейстера Аниша Гири со счетом 3:1 и вышел в следующий этап.В международном рейтинге юный соотечественник занимает 127-е место, а его соперник из Голландии — восьмое.
https://uz.sputniknews.ru/20190607/Mirovaya-zvezda-shakhmat-sygral-s-uzbekskimi-kursantami-11716177.html
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шахматный турнир, гроссмейстер, узбекистан

Гроссмейстеры со всего мира сыграют с шахматистами Узбекистана

14:58 28.07.2021 (обновлено: 15:07 28.07.2021)
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© FIDE World Youth & Cadets Chess ChampionshipsВохидов Шамсиддин - Чемпион мира по шахматам среди юниоров
Вохидов Шамсиддин - Чемпион мира по шахматам среди юниоров - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
© FIDE World Youth & Cadets Chess Championships
Крупный шахматный турнир Zakovat-Gambit пройдет в Ташкенте с 10 по 15 августа. Призовой фонд составит 610 миллионов сумов.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Фонд поддержки масс-медиа, ННО Zakovat, Агентство по делам молодежи и шахматная школа SkyChess решили организовать крупный шахматный чемпионат. Участие в нем смогут принять все узбекистанцы: на турнире отсутствуют возрастные и рейтинговые ограничения. Однако прежде нужно вступить в шахматный клуб Zakovat по этой ссылке. Призовой фонд составит 610 миллионов сумов.
© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГроссмейстер Вишванатан Ананд (Индия)
Гроссмейстер Вишванатан Ананд (Индия) - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Гроссмейстер Вишванатан Ананд (Индия)
© Sputnik / Владимир Федоренко
/
Перейти в фотобанк
Среди гостей черно-белого противостояния — 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд и чемпион мира по версии ФИДЕ (2004) Рустам Касымджанов.
© Public domainРустам Косымжонов
Рустам Косымжонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Рустам Косымжонов
© Public domain
Планируется участие гроссмейстера Тимура Гареева, который в 2016 году установил мировой шахматный рекорд по наибольшему числу партий в сеансе игры вслепую (48 игр), а также серебряного призера Кубка азиатских наций среди женщин 2016 года Гулрухбегим Тохирджоновой.
© Федерация шахмат УзбекистанаШахматистка Гульрухбегим Тохиржонова
Шахматистка Гульрухбегим Тохиржонова - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Шахматистка Гульрухбегим Тохиржонова
© Федерация шахмат Узбекистана
На турнире в Ташкенте сыграет и единственная шахматистка, достигшая супергроссмейстерского рейтинга, — Юдит Полгар из Венгрии.
Они сыграют партии со узбекистанскими спортсменами, а также проведут мастер-классы, поделятся опытом и наработанными техниками.
Нодирбек Абдусатторов сыграл с курсантами Академии Вооруженных Сил - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2019
Спорт
Мировая звезда шахмат сыграл с узбекскими курсантами
7 июня 2019, 14:23
270
Напомним, несколько дней назад на Кубке мира в Сочи шестнадцатилетний узбекистанец Нодирбек Абдусатторов победил известного голландского гроссмейстера Аниша Гири со счетом 3:1 и вышел в следующий этап.
В международном рейтинге юный соотечественник занимает 127-е место, а его соперник из Голландии — восьмое.
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