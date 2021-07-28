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Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр - Sputnik Узбекистан
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210728/uzbekistan-na-oi-2020-itogi-pyatogo-dnya-sorevnovaniy-19862672.html
Узбекистан на ОИ-2020: итоги пятого дня соревнований
Узбекистан на ОИ-2020: итоги пятого дня соревнований
Еще одна медаль в олимпийской копилке Узбекистана. Давлат Бобонов удержал свой последний шанс на победу и вырвал награду в бескомпромиссной схватке. 28.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-28T21:46+0500
2021-07-28T22:01+0500
узбекистан на олимпийских играх в токио
бронза
олимпийские игры в токио
медаль
спортсмен
спорт
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. "Бронза" - наша! Долгожданная олимпийская награда наконец пополнила копилку сборной Узбекистана. Теперь в активе команды "золото" в тхэквондо и "бронза" в дзюдо. Болельщики ликуют, спортсмены воодушевлены победой и готовы к новым стартам. Результаты очередного дня выступлений узбекистанцев на ОИ-2020 суммировал Sputnik Узбекистан.Дзюдо: "бронза" в активеПервая схватка Давлата Бобонова в категории до 90 кг состоялась в 7:45 по ташкентскому времени. На татами узбекистанец с легкостью поборол Николаса Мунгая из Италии.В одной восьмой финала Давлат сошелся в схватке с украинским дзюдоистом Кежау Нхабали. Однако противник решил использовать запрещенный в этом виде спорта прием. Судьи заметили это и отстранили Нхабали от соревнований, а Давлату присвоили очередную победу.В четвертьфинале наш дзюдоист вышел на ковер против дзюдоиста из Грузии Лаша Бекаури. На этот раз грубую ошибку допустил Давлат - защищаясь от атаки соперника, он также применил запрещенный прием. В итоге бой был досрочно прерван с присуждением победы грузинскому дзюдоисту.Однако у нашего спортсмена еще оставался шанс на "бронзу". Чтобы получить возможность побороться за эту награду, ему нужно было одолеть опытного соперника Николоза Шеразадишвили из Испании. Он сделал это за 11 минут.Оказавшись на татами с представителем Турции Михаилом Зганка, Давлат в бескомпромиссной схватке вырвал победу у соперника и стал первым бронзовым призером ОИ-2020 от Узбекистана.Дзюдоистка Гульноза Матниязова в весе до 70 кг также начала победную поступь, одолев на татами соперницей Демос Мемнулоум из Чада. Но в следующем этапе Гульноза не смогла противостоять натиску действующего призер первенства мира из Нидерландов — Санне ван Дийке и уступила ей.Теперь узбекистанка выступит в командном-микст направлении.Бокс: необъяснимое решение судейУзбекистанский боксер, действующий чемпион мира Миразиз Мирзахалилов вышел на ринг против ирландца Курта Уолкера.Весь бой Миразиз удерживал преимущество на своей стороне, тем более непонятным было решение членов судейской комиссии. Четверо из них признали победу Уолкера. Так, наш боксер завершил свое участие на Олимпиаде.Дилшод Рузметов провел свой второй бой в рамках Токио-2020 и вышел за путевку в четвертьфинал против боксера из Азербайджана.Поединок с Альфонсо Домингесом, уроженцем Кубы, завершился со счетом 4:1 в пользу азербайджанского спортсмена. Дилшод также отправляется домой.Завтра наши спортсмены выступят в разных дисциплинах - академической гребле, дзюдо и боксе в трех весовых категориях. На ринг в весе выйдет и узбекистанский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории Баходир Джалолов.
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бронза, олимпийские игры в токио, медаль, спортсмен, спорт

Узбекистан на ОИ-2020: итоги пятого дня соревнований

21:46 28.07.2021 (обновлено: 22:01 28.07.2021)
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© НОК Узбекистана / Анвар ИльясовДавлат Бобонов завоевал первую медаль сборной Узбекистана по дзюдо на Олимпийских играх Токио-2020
Давлат Бобонов завоевал первую медаль сборной Узбекистана по дзюдо на Олимпийских играх Токио-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
© НОК Узбекистана / Анвар Ильясов
Еще одна медаль в олимпийской копилке Узбекистана. Давлат Бобонов удержал свой последний шанс на победу и вырвал награду в бескомпромиссной схватке.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. "Бронза" - наша! Долгожданная олимпийская награда наконец пополнила копилку сборной Узбекистана. Теперь в активе команды "золото" в тхэквондо и "бронза" в дзюдо. Болельщики ликуют, спортсмены воодушевлены победой и готовы к новым стартам.
Результаты очередного дня выступлений узбекистанцев на ОИ-2020 суммировал Sputnik Узбекистан.

Дзюдо: "бронза" в активе

Первая схватка Давлата Бобонова в категории до 90 кг состоялась в 7:45 по ташкентскому времени. На татами узбекистанец с легкостью поборол Николаса Мунгая из Италии.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаДзюдоист Давлат Бобонов
Дзюдоист Давлат Бобонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Дзюдоист Давлат Бобонов
© Пресс-служба НОК Узбекистана
В одной восьмой финала Давлат сошелся в схватке с украинским дзюдоистом Кежау Нхабали. Однако противник решил использовать запрещенный в этом виде спорта прием. Судьи заметили это и отстранили Нхабали от соревнований, а Давлату присвоили очередную победу.
В четвертьфинале наш дзюдоист вышел на ковер против дзюдоиста из Грузии Лаша Бекаури. На этот раз грубую ошибку допустил Давлат - защищаясь от атаки соперника, он также применил запрещенный прием. В итоге бой был досрочно прерван с присуждением победы грузинскому дзюдоисту.
Однако у нашего спортсмена еще оставался шанс на "бронзу". Чтобы получить возможность побороться за эту награду, ему нужно было одолеть опытного соперника Николоза Шеразадишвили из Испании. Он сделал это за 11 минут.
© НОК Узбекистана / Анвар ИльясовДавлат Бобонов завоевал первую медаль сборной Узбекистана по дзюдо на Олимпийских играх Токио-2020
Давлат Бобонов завоевал первую медаль сборной Узбекистана по дзюдо на Олимпийских играх Токио-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Давлат Бобонов завоевал первую медаль сборной Узбекистана по дзюдо на Олимпийских играх Токио-2020
© НОК Узбекистана / Анвар Ильясов
Оказавшись на татами с представителем Турции Михаилом Зганка, Давлат в бескомпромиссной схватке вырвал победу у соперника и стал первым бронзовым призером ОИ-2020 от Узбекистана.
© AFP / JACK GUEZДзюдоист Давлат Бобонов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио-2020
Дзюдоист Давлат Бобонов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Дзюдоист Давлат Бобонов завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио-2020
© AFP / JACK GUEZ
Дзюдоистка Гульноза Матниязова в весе до 70 кг также начала победную поступь, одолев на татами соперницей Демос Мемнулоум из Чада. Но в следующем этапе Гульноза не смогла противостоять натиску действующего призер первенства мира из Нидерландов — Санне ван Дийке и уступила ей.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаДзюдоистка Узбекистана Гульноза Матниязова
Дзюдоистка Узбекистана Гульноза Матниязова - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Дзюдоистка Узбекистана Гульноза Матниязова
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Теперь узбекистанка выступит в командном-микст направлении.

Бокс: необъяснимое решение судей

Узбекистанский боксер, действующий чемпион мира Миразиз Мирзахалилов вышел на ринг против ирландца Курта Уолкера.
Весь бой Миразиз удерживал преимущество на своей стороне, тем более непонятным было решение членов судейской комиссии. Четверо из них признали победу Уолкера. Так, наш боксер завершил свое участие на Олимпиаде.
© REUTERS / FRANK FRANKLIN IIБой Мирзахалилов-Уолкер
Бой Мирзахалилов-Уолкер - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Бой Мирзахалилов-Уолкер
© REUTERS / FRANK FRANKLIN II
Дилшод Рузметов провел свой второй бой в рамках Токио-2020 и вышел за путевку в четвертьфинал против боксера из Азербайджана.
Поединок с Альфонсо Домингесом, уроженцем Кубы, завершился со счетом 4:1 в пользу азербайджанского спортсмена. Дилшод также отправляется домой.
Завтра наши спортсмены выступят в разных дисциплинах - академической гребле, дзюдо и боксе в трех весовых категориях. На ринг в весе выйдет и узбекистанский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории Баходир Джалолов.
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