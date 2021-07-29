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Представителям пяти политических партий выданы мандаты
Представителям пяти политических партий выданы мандаты
Уполномоченные представители смогут участвовать в заседаниях избирательной комиссии, проверять подписные листы и подсчитывать голоса на избирательном участке. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T18:40+0500
2021-07-29T18:43+0500
цик узбекистана
узбекистан
политика
президентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Уполномоченные представители пяти политических партий сегодня прошли регистрацию в ЦИК Узбекистана, сообщили в пресс-службе комиссии. Этот факт дает им право участвовать в заседаниях избирательной комиссии, проверять подписные листы и подсчитывать голоса на избирательном участке.Глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев выдал удостоверения уполномоченным представителям партий Якубову Бахтиёру Султаназировичу от Движения предпринимателей и бизнесменов - Либерально-демократической партии Узбекистана, Маматхонову Баходиржону Мулладжановичу от Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш", Рахмонову Абдукамолу Шодиевичу от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат", Сангинову Саидрасулу Сайдакпаровичу от Экологической партии Узбекистана и Вафоеву Улугбеку Назаровичу от Народно-демократической партии Узбекистана.Напомним: в этом году президентские выборы в республике пройдут 24 октября. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Создан пресс-центр и территориальные подразделения Центризбиркома, утвержден устав.Пресс-центр будет расположен в Ташкенте по адресу: улица Навои, 1, в здании Просветительского центра и симпозиумов. В настоящее время уже сформированы семь групп журналистов, юристов, переводчиков, экспертов и других специалистов. Центр также ведет сайт Saylov 2021.
https://uz.sputniknews.ru/20210724/vybory-prezidenta-uzbekistana-kak-izmenilsya-poryadok-golosovaniya-za-rubejom--tsik-19812469.html
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цик узбекистана, узбекистан, президентские выборы в узбекистане

Представителям пяти политических партий выданы мандаты

18:40 29.07.2021 (обновлено: 18:43 29.07.2021)
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© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаЦИК вручил мандаты уполномоченным представителям пяти политических партий
ЦИК вручил мандаты уполномоченным представителям пяти политических партий - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
Уполномоченные представители смогут участвовать в заседаниях избирательной комиссии, проверять подписные листы и подсчитывать голоса на избирательном участке.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Уполномоченные представители пяти политических партий сегодня прошли регистрацию в ЦИК Узбекистана, сообщили в пресс-службе комиссии. Этот факт дает им право участвовать в заседаниях избирательной комиссии, проверять подписные листы и подсчитывать голоса на избирательном участке.
Глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев выдал удостоверения уполномоченным представителям партий Якубову Бахтиёру Султаназировичу от Движения предпринимателей и бизнесменов - Либерально-демократической партии Узбекистана, Маматхонову Баходиржону Мулладжановичу от Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш", Рахмонову Абдукамолу Шодиевичу от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат", Сангинову Саидрасулу Сайдакпаровичу от Экологической партии Узбекистана и Вафоеву Улугбеку Назаровичу от Народно-демократической партии Узбекистана.
Зампредседателя ЦИК Узбекистана Бахром Кучкаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана: как изменился порядок голосования за рубежом — ЦИК
24 июля, 15:28
1427
Напомним: в этом году президентские выборы в республике пройдут 24 октября. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Создан пресс-центр и территориальные подразделения Центризбиркома, утвержден устав.
Пресс-центр будет расположен в Ташкенте по адресу: улица Навои, 1, в здании Просветительского центра и симпозиумов. В настоящее время уже сформированы семь групп журналистов, юристов, переводчиков, экспертов и других специалистов. Центр также ведет сайт Saylov 2021.
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18:40Представителям пяти политических партий выданы мандаты
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