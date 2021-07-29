https://uz.sputniknews.ru/20210729/predstavitelyam-pyati-politicheskix-partiy-vydany-mandaty-kandidatov-v-prezidenty-19877115.html

Представителям пяти политических партий выданы мандаты

Представителям пяти политических партий выданы мандаты

Уполномоченные представители смогут участвовать в заседаниях избирательной комиссии, проверять подписные листы и подсчитывать голоса на избирательном участке. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T18:40+0500

2021-07-29T18:40+0500

2021-07-29T18:43+0500

цик узбекистана

узбекистан

политика

президентские выборы в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Уполномоченные представители пяти политических партий сегодня прошли регистрацию в ЦИК Узбекистана, сообщили в пресс-службе комиссии. Этот факт дает им право участвовать в заседаниях избирательной комиссии, проверять подписные листы и подсчитывать голоса на избирательном участке.Глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев выдал удостоверения уполномоченным представителям партий Якубову Бахтиёру Султаназировичу от Движения предпринимателей и бизнесменов - Либерально-демократической партии Узбекистана, Маматхонову Баходиржону Мулладжановичу от Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш", Рахмонову Абдукамолу Шодиевичу от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат", Сангинову Саидрасулу Сайдакпаровичу от Экологической партии Узбекистана и Вафоеву Улугбеку Назаровичу от Народно-демократической партии Узбекистана.Напомним: в этом году президентские выборы в республике пройдут 24 октября. Избирательная кампания стартовала 23 июля. Создан пресс-центр и территориальные подразделения Центризбиркома, утвержден устав.Пресс-центр будет расположен в Ташкенте по адресу: улица Навои, 1, в здании Просветительского центра и симпозиумов. В настоящее время уже сформированы семь групп журналистов, юристов, переводчиков, экспертов и других специалистов. Центр также ведет сайт Saylov 2021.

https://uz.sputniknews.ru/20210724/vybory-prezidenta-uzbekistana-kak-izmenilsya-poryadok-golosovaniya-za-rubejom--tsik-19812469.html

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цик узбекистана, узбекистан, президентские выборы в узбекистане