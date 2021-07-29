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Производство российской вакцины стартует со следующей недели
Производство российской вакцины стартует со следующей недели
По словам президента, каждому человеку необходимо дважды в год проходить вакцинацию — это единственный путь избежать тяжелого течения болезни. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T13:44+0500
2021-07-29T14:55+0500
общество
вакцина "спутник v"
производство
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Выпуск российской вакцины "Спутник V" начнется уже со следующей недели на производственных мощностях в Алмалыке. Планируемый первоначальный объем — 2 млн доз препарата в месяц. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев во время запуска производства. Глава государства привел данные ВОЗ, согласно которым пандемия может продлиться еще 10 лет. В таких условиях каждому человеку необходимо дважды в год проходить вакцинацию — это единственный путь избежать тяжелого течения болезни.Напомним: о возможности производства российской вакцины в Узбекистане шла речь во время встречи премьера Узбекистана Абдуллы Арипова с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани в апреле этого года.Позднее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Москва и Ташкент договорились о локализации производства вакцины. Тогда в качестве площадки для выпуска препарата назвали предприятие Jurabek Laboratories.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/proizvodstvo-sputnika-v-v-tashkente-rossiya-provedet-audit-vozmojnoy-ploschadki-19389258.html
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вакцина "спутник v", производство, узбекистан

Производство российской вакцины стартует со следующей недели

13:44 29.07.2021 (обновлено: 14:55 29.07.2021)
990
© Виталий БелоусовМигранты в пункте вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт" на территории ТЦ "Садовод" в Москве
Мигранты в пункте вакцинации от COVID-19 российским препаратом Спутник Лайт на территории ТЦ Садовод в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
© Виталий Белоусов
По словам президента, каждому человеку необходимо дважды в год проходить вакцинацию — это единственный путь избежать тяжелого течения болезни.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Выпуск российской вакцины "Спутник V" начнется уже со следующей недели на производственных мощностях в Алмалыке. Планируемый первоначальный объем — 2 млн доз препарата в месяц.
Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев во время запуска производства. Глава государства привел данные ВОЗ, согласно которым пандемия может продлиться еще 10 лет. В таких условиях каждому человеку необходимо дважды в год проходить вакцинацию — это единственный путь избежать тяжелого течения болезни.
Ампула Компонент I вакцины от коронавируса Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
Экономика
Производство "Спутника V" в Ташкенте: Россия проведет аудит возможной площадки
24 июня, 11:29
1330
Напомним: о возможности производства российской вакцины в Узбекистане шла речь во время встречи премьера Узбекистана Абдуллы Арипова с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани в апреле этого года.
Позднее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Москва и Ташкент договорились о локализации производства вакцины. Тогда в качестве площадки для выпуска препарата назвали предприятие Jurabek Laboratories.
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