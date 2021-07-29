https://uz.sputniknews.ru/20210729/proizvodstvo-rossiyskoy-vaktsiny-startuet-so-sleduyuschey-nedeli-19871803.html

Производство российской вакцины стартует со следующей недели

Производство российской вакцины стартует со следующей недели

По словам президента, каждому человеку необходимо дважды в год проходить вакцинацию — это единственный путь избежать тяжелого течения болезни. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T13:44+0500

2021-07-29T13:44+0500

2021-07-29T14:55+0500

общество

вакцина "спутник v"

производство

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/01/19494356_0:68:3114:1820_1920x0_80_0_0_baff99d4dba5f7b523526a4a15f61fc5.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Выпуск российской вакцины "Спутник V" начнется уже со следующей недели на производственных мощностях в Алмалыке. Планируемый первоначальный объем — 2 млн доз препарата в месяц. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев во время запуска производства. Глава государства привел данные ВОЗ, согласно которым пандемия может продлиться еще 10 лет. В таких условиях каждому человеку необходимо дважды в год проходить вакцинацию — это единственный путь избежать тяжелого течения болезни.Напомним: о возможности производства российской вакцины в Узбекистане шла речь во время встречи премьера Узбекистана Абдуллы Арипова с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани в апреле этого года.Позднее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Москва и Ташкент договорились о локализации производства вакцины. Тогда в качестве площадки для выпуска препарата назвали предприятие Jurabek Laboratories.

https://uz.sputniknews.ru/20210624/proizvodstvo-sputnika-v-v-tashkente-rossiya-provedet-audit-vozmojnoy-ploschadki-19389258.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцина "спутник v", производство, узбекистан