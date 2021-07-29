https://uz.sputniknews.ru/20210729/s-nachala-goda-v-uzbekistane-postroili-bolee-chem-na-48-trillionov-sumov-19872475.html
С начала года в Узбекистане построили более чем на 48 триллионов сумов
С начала года в Узбекистане построили более чем на 48 триллионов сумов
Негосударственные организациями реализовали стройработы на сумму почти 46 трлн 639 млрд сумов. Их доля в республике составляет 95,9%. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-29T14:18+0500
2021-07-29T14:18+0500
2021-07-29T14:23+0500
экономика
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строительство
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Госкомстат республики обнародовал данные о затратах на строительные работы с января по июнь. В общей сложности в данном направлении за полгода потратили 48,6 трлн сумов.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 100,1%.Госорганизации выполнили строительные работы в объеме более чем 1 трлн 971 млрд сумов. Их доля в республике составляет 4,1%.Негосударственные организациями реализовали стройработы на сумму почти 46 трлн 639 млрд сумов. Их доля в республике составляет 95,9%.Крупные профильные организации построили за отчетный период на 12 трлн 114,5 млрд сумов.Объем строительных работ, выполненных малыми предприятиями и микрофирмами, составил почти 27 трлн 546 млрд сумов.Напомним, в июле в Узбекистане провели исследования рынка недвижимости и выяснили, что жилье на вторичном рынке подорожало. Предварительные результаты за II квартал текущего года показали, что цены в среднем по республике выросли на 5,72 процента по отношению к предыдущему кварталу.Соотношение средней цены на недвижимость в столице Узбекистана к ВВП на душу населения составляет 12%. Это третий самый высокий показатель после Москвы (Россия) – 15,8% и Бишкека (Кыргызстан) – 13,4%.
https://uz.sputniknews.ru/20180216/mirzieev-vizit-vv-buharu-7526636.html
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государственный комитет по статистике, строительство, узбекистан
С начала года в Узбекистане построили более чем на 48 триллионов сумов
14:18 29.07.2021 (обновлено: 14:23 29.07.2021)
Негосударственные организациями реализовали стройработы на сумму почти 46 трлн 639 млрд сумов. Их доля в республике составляет 95,9%.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Госкомстат республики обнародовал
данные о затратах на строительные работы с января по июнь. В общей сложности в данном направлении за полгода потратили 48,6 трлн сумов.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 100,1%.
Госорганизации выполнили строительные работы в объеме более чем 1 трлн 971 млрд сумов. Их доля в республике составляет 4,1%.
Негосударственные организациями реализовали стройработы на сумму почти 46 трлн 639 млрд сумов. Их доля в республике составляет 95,9%.
Крупные профильные организации построили за отчетный период на 12 трлн 114,5 млрд сумов.
Объем строительных работ, выполненных малыми предприятиями и микрофирмами, составил почти 27 трлн 546 млрд сумов.
Напомним, в июле в Узбекистане провели исследования
рынка недвижимости и выяснили, что жилье на вторичном рынке подорожало. Предварительные результаты за II квартал текущего года показали, что цены в среднем по республике выросли на 5,72 процента по отношению к предыдущему кварталу.
Соотношение средней цены на недвижимость в столице Узбекистана к ВВП на душу населения составляет 12%. Это третий самый высокий показатель после Москвы (Россия) – 15,8% и Бишкека (Кыргызстан) – 13,4%.