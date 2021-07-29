https://uz.sputniknews.ru/20210729/s-nachala-goda-v-uzbekistane-postroili-bolee-chem-na-48-trillionov-sumov-19872475.html

С начала года в Узбекистане построили более чем на 48 триллионов сумов

С начала года в Узбекистане построили более чем на 48 триллионов сумов

Негосударственные организациями реализовали стройработы на сумму почти 46 трлн 639 млрд сумов. Их доля в республике составляет 95,9%. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T14:18+0500

2021-07-29T14:18+0500

2021-07-29T14:23+0500

экономика

государственный комитет по статистике

строительство

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/783/14/7831445_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_2a63a2e1d3c64621e1aacb53d1afb4f0.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Госкомстат республики обнародовал данные о затратах на строительные работы с января по июнь. В общей сложности в данном направлении за полгода потратили 48,6 трлн сумов.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 100,1%.Госорганизации выполнили строительные работы в объеме более чем 1 трлн 971 млрд сумов. Их доля в республике составляет 4,1%.Негосударственные организациями реализовали стройработы на сумму почти 46 трлн 639 млрд сумов. Их доля в республике составляет 95,9%.Крупные профильные организации построили за отчетный период на 12 трлн 114,5 млрд сумов.Объем строительных работ, выполненных малыми предприятиями и микрофирмами, составил почти 27 трлн 546 млрд сумов.Напомним, в июле в Узбекистане провели исследования рынка недвижимости и выяснили, что жилье на вторичном рынке подорожало. Предварительные результаты за II квартал текущего года показали, что цены в среднем по республике выросли на 5,72 процента по отношению к предыдущему кварталу.Соотношение средней цены на недвижимость в столице Узбекистана к ВВП на душу населения составляет 12%. Это третий самый высокий показатель после Москвы (Россия) – 15,8% и Бишкека (Кыргызстан) – 13,4%.

https://uz.sputniknews.ru/20180216/mirzieev-vizit-vv-buharu-7526636.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

государственный комитет по статистике, строительство, узбекистан