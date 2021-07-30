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"Академия молодых ученых" и "Технопарк молодежи" создаются в Нукусе
"Академия молодых ученых" и "Технопарк молодежи" создаются в Нукусе
Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по реализации специальной резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 18 мая 2021 года... 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T15:22+0500
2021-07-30T16:48+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В Нукусе создаются "Академия молодых ученых" и "Технопарк молодежи" для поддержки начинающих ученых, стартаперов и исследователей, сообщает Минюст.Соответствующее постановление "О мерах по реализации специальной резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 18 мая 2021 года "Об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий" подписал Шавкат Мирзиёев.Согласно документу, в данных учреждениях будет открыта лаборатория с генетическим банком семян растений, бизнес-акселератор и учебный центр при Международном инновационном центре Приаралья. Также планируется ввести электронное картирование и создание базы данных объектов растительного и животного мира, находящихся под угрозой исчезновения.Помимо этого, в республике на площади 2,5 тысячи гектаров предусматривается внедрить систему дождевального орошения для выращивания хлопка, зерна, кунжута, кукурузы и кормовых культур.Будут модернизированы испытательные лаборатории (продовольствие, сельское хозяйство, электротехника, легкая промышленность) и налажены услуги логистики по доставке образцов в лабораторию.И наконец, планируется образовать комплексный центр биохимического анализа высших образовательных учреждений в целях определения балла бонитета засоленных почв.
https://uz.sputniknews.ru/20210524/molodoy-uchenyy-vozglavil-upravlenie-innovatsionnogo-razvitiya-v-tashoblasti-18874673.html
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каракалпакстан, наука, нукус, научные исследования, стартап, орошение земель, ученые, молодежь

"Академия молодых ученых" и "Технопарк молодежи" создаются в Нукусе

15:22 30.07.2021 (обновлено: 16:48 30.07.2021)
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CC0 / pixabay / Мужчина проводит исследования
Мужчина проводит исследования - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2021
CC0 / pixabay /
Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по реализации специальной резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 18 мая 2021 года "Об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий".
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В Нукусе создаются "Академия молодых ученых" и "Технопарк молодежи" для поддержки начинающих ученых, стартаперов и исследователей, сообщает Минюст.
Соответствующее постановление "О мерах по реализации специальной резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 18 мая 2021 года "Об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий" подписал Шавкат Мирзиёев.
Согласно документу, в данных учреждениях будет открыта лаборатория с генетическим банком семян растений, бизнес-акселератор и учебный центр при Международном инновационном центре Приаралья. Также планируется ввести электронное картирование и создание базы данных объектов растительного и животного мира, находящихся под угрозой исчезновения.

"Постановлением предусмотрено внедрение технологий распознавания по лицу и разработать автономную технологию опреснения питьевой соленой воды с использованием возобновляемых источников энергии", — говорится в сообщении.

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Помимо этого, в республике на площади 2,5 тысячи гектаров предусматривается внедрить систему дождевального орошения для выращивания хлопка, зерна, кунжута, кукурузы и кормовых культур.
Будут модернизированы испытательные лаборатории (продовольствие, сельское хозяйство, электротехника, легкая промышленность) и налажены услуги логистики по доставке образцов в лабораторию.
И наконец, планируется образовать комплексный центр биохимического анализа высших образовательных учреждений в целях определения балла бонитета засоленных почв.
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