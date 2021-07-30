https://uz.sputniknews.ru/20210730/fk-paxtakor-podpisal-kontrakt-s-serbskim-napadayuschim-boyanom-matichem-19882945.html
ФК "Пахтакор" подписал контракт с сербским нападающим Бояном Матичем
ФК "Пахтакор" подписал контракт с сербским нападающим Бояном Матичем
Контракт между футболистом и клубом будет действовать до конца года. О сумме договора в пресс-службе ФК не сообщили. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T12:21+0500
2021-07-30T12:21+0500
2021-07-30T12:30+0500
спорт
фк "пахтакор"
футболист
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Сербский нападающий 29-летний Боян Матич стал игроком команды "Пахтакор", сообщили в пресс-службе ФК.Первую половину прошлого сезона футболист провел в сербском клубе "Партизан", во второй — его арендовал ФК "Атромитос" (Афины). Так, в прошлом сезоне Матич сыграл в 25 матчах, реализовав две голевые передачи.За свою футбольную карьеру Боян был задействован в 155 матчах, забил 46 голов и оформил 9 голевых передач.Игрок перешел в "Пахтакор" в качестве свободного агента. Контракт между футболистом и клубом будет действовать до конца года. О сумме договора в пресс-службе ФК не сообщили.Полтора месяца назад ФК "Пахтакор" решил обнародовать сведения о годовых зарплатах и доходах игроков основного состава клуба, тренерского штаба и руководства команды. Стало известно, что годовой доход генерального директора Д. Адисмана — 588 млн сумов в год, главный тренер получает €350 тысяч, футболисты — чуть более 153 млн сумов. Игроки также получают от спонсоров премию.
https://uz.sputniknews.ru/20210705/v-paxtakore-podtverdili-perexod-ibroximxalila-yuldasheva-v-italyanskiy-futbolnyy-klub-19544923.html
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фк "пахтакор", футболист, узбекистан
ФК "Пахтакор" подписал контракт с сербским нападающим Бояном Матичем
12:21 30.07.2021 (обновлено: 12:30 30.07.2021)
Контракт между футболистом и клубом будет действовать до конца года. О сумме договора в пресс-службе ФК не сообщили.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
Сербский нападающий 29-летний Боян Матич стал игроком команды "Пахтакор", сообщили
в пресс-службе ФК.
Первую половину прошлого сезона футболист провел в сербском клубе "Партизан", во второй — его арендовал ФК "Атромитос" (Афины).
Так, в прошлом сезоне Матич сыграл в 25 матчах, реализовав две голевые передачи.
За свою футбольную карьеру Боян был задействован в 155 матчах, забил 46 голов и оформил 9 голевых передач.
Игрок перешел в "Пахтакор" в качестве свободного агента. Контракт между футболистом и клубом будет действовать до конца года. О сумме договора в пресс-службе ФК не сообщили.
Полтора месяца назад ФК "Пахтакор" решил обнародовать
сведения о годовых зарплатах и доходах игроков основного состава клуба, тренерского штаба и руководства команды.
Стало известно, что годовой доход генерального директора Д. Адисмана — 588 млн сумов в год, главный тренер получает €350 тысяч, футболисты — чуть более 153 млн сумов. Игроки также получают от спонсоров премию.