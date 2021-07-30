https://uz.sputniknews.ru/20210730/fk-paxtakor-podpisal-kontrakt-s-serbskim-napadayuschim-boyanom-matichem-19882945.html

ФК "Пахтакор" подписал контракт с сербским нападающим Бояном Матичем

ФК "Пахтакор" подписал контракт с сербским нападающим Бояном Матичем

Контракт между футболистом и клубом будет действовать до конца года. О сумме договора в пресс-службе ФК не сообщили. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T12:21+0500

2021-07-30T12:21+0500

2021-07-30T12:30+0500

спорт

фк "пахтакор"

футболист

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1d/19877504_0:278:853:758_1920x0_80_0_0_1081c6a263d8146fed9b584048203da5.jpg

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Сербский нападающий 29-летний Боян Матич стал игроком команды "Пахтакор", сообщили в пресс-службе ФК.Первую половину прошлого сезона футболист провел в сербском клубе "Партизан", во второй — его арендовал ФК "Атромитос" (Афины). Так, в прошлом сезоне Матич сыграл в 25 матчах, реализовав две голевые передачи.За свою футбольную карьеру Боян был задействован в 155 матчах, забил 46 голов и оформил 9 голевых передач.Игрок перешел в "Пахтакор" в качестве свободного агента. Контракт между футболистом и клубом будет действовать до конца года. О сумме договора в пресс-службе ФК не сообщили.Полтора месяца назад ФК "Пахтакор" решил обнародовать сведения о годовых зарплатах и доходах игроков основного состава клуба, тренерского штаба и руководства команды. Стало известно, что годовой доход генерального директора Д. Адисмана — 588 млн сумов в год, главный тренер получает €350 тысяч, футболисты — чуть более 153 млн сумов. Игроки также получают от спонсоров премию.

https://uz.sputniknews.ru/20210705/v-paxtakore-podtverdili-perexod-ibroximxalila-yuldasheva-v-italyanskiy-futbolnyy-klub-19544923.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фк "пахтакор", футболист, узбекистан