https://uz.sputniknews.ru/20210730/shavkat-mirziyoev-pozdravil-uzbekistantsev-s-dnem-drujby-narodov-19891464.html

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов

Президент пожелал всем гражданам Узбекистана, а также гостям республики здоровья, успехов, мира и благополучия. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T21:05+0500

2021-07-30T21:05+0500

2021-07-30T21:05+0500

общество

шавкат мирзиёев

узбекистанцы

поздравление

дружба народов

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов, который впервые отмечается в стране, передает пресс-служба президента.По словам лидера страны, в независимом Узбекистане одним из важнейших приоритетов государственной политики стало укрепление межнационального и межконфессионального согласия и взаимопонимания."В нашей Конституции и законах закреплено, что все граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности, языка и религии имеют равные права и свободы. Им обеспечены все возможности для развития своей культуры, традиций и обычаев", - отметил Мирзиёев.В последние годы проводимая в этом направлении работа по своему качеству и содержанию была поднята на новый высокий уровень, подчеркнул президент. Как отмечает глава государства, большую роль в дальнейшей гармонизации межнациональных отношений в стране играют 150 национальных культурных центров, чья деятельность активно поддерживается Общественным фондом при Олий Мажлисе.Кроме того, в Ташкенте создается Парк дружбы, также в столице и регионах построены Дома дружбы, добавил лидер страны.Помимо этого, в государственных образовательных учреждениях обучение проводят на семи языках, а Национальная телерадиокомпания Узбекистана ведет трансляцию своих передач на 12 языках, отметил Мирзиёев. Также президент заявил, что накануне праздника несколько граждан разных национальностей были удостоены высоких государственных наград, в частности руководители культурных центров Ташкента: Виктор Пак, Маргарита Филонович, Галина Мельникова, Владимир Бойко, Виктория Акилова, Рахматулла Джаббаров, Ришат Набиулин, Гуландом Субханова, Ханифа Салихова, Умриузок Кувватов, Серикбай Усенов, Кайкеп Алиева и Темур Кападзе.В завершающей части своего поздравления, Шавкат Мирзиёев пожелал всем здоровья, успехов, мира и благополучия.

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шавкат мирзиёев, узбекистанцы, поздравление, дружба народов