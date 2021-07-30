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Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов
Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов
Президент пожелал всем гражданам Узбекистана, а также гостям республики здоровья, успехов, мира и благополучия. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-30T21:05+0500
2021-07-30T21:05+0500
общество
шавкат мирзиёев
узбекистанцы
поздравление
дружба народов
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов, который впервые отмечается в стране, передает пресс-служба президента.По словам лидера страны, в независимом Узбекистане одним из важнейших приоритетов государственной политики стало укрепление межнационального и межконфессионального согласия и взаимопонимания."В нашей Конституции и законах закреплено, что все граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности, языка и религии имеют равные права и свободы. Им обеспечены все возможности для развития своей культуры, традиций и обычаев", - отметил Мирзиёев.В последние годы проводимая в этом направлении работа по своему качеству и содержанию была поднята на новый высокий уровень, подчеркнул президент. Как отмечает глава государства, большую роль в дальнейшей гармонизации межнациональных отношений в стране играют 150 национальных культурных центров, чья деятельность активно поддерживается Общественным фондом при Олий Мажлисе.Кроме того, в Ташкенте создается Парк дружбы, также в столице и регионах построены Дома дружбы, добавил лидер страны.Помимо этого, в государственных образовательных учреждениях обучение проводят на семи языках, а Национальная телерадиокомпания Узбекистана ведет трансляцию своих передач на 12 языках, отметил Мирзиёев. Также президент заявил, что накануне праздника несколько граждан разных национальностей были удостоены высоких государственных наград, в частности руководители культурных центров Ташкента: Виктор Пак, Маргарита Филонович, Галина Мельникова, Владимир Бойко, Виктория Акилова, Рахматулла Джаббаров, Ришат Набиулин, Гуландом Субханова, Ханифа Салихова, Умриузок Кувватов, Серикбай Усенов, Кайкеп Алиева и Темур Кападзе.В завершающей части своего поздравления, Шавкат Мирзиёев пожелал всем здоровья, успехов, мира и благополучия.
https://uz.sputniknews.ru/20210603/v-uzbekistane-mojet-poyavitsya-dom-drujby-narodov-shos-19077550.html
https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-samarkande-otkrylsya-dom-druzhby-dlya-natsionalnykh-kulturnykh-tsentrov-17910859.html
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шавкат мирзиёев, узбекистанцы, поздравление, дружба народов

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов

21:05 30.07.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев 28 июня принял вице-президента Турецкой Республики Фуата Октая
Шавкат Мирзиёев 28 июня принял вице-президента Турецкой Республики Фуата Октая - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент пожелал всем гражданам Узбекистана, а также гостям республики здоровья, успехов, мира и благополучия.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов, который впервые отмечается в стране, передает пресс-служба президента.

Уважаемые друзья, поздравляю всех вас с Днем дружбы народов. Уверен, этот праздник займет достойное место в сердцах наших людей, станет доброй традицией в нашей жизни

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
По словам лидера страны, в независимом Узбекистане одним из важнейших приоритетов государственной политики стало укрепление межнационального и межконфессионального согласия и взаимопонимания.
"В нашей Конституции и законах закреплено, что все граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности, языка и религии имеют равные права и свободы. Им обеспечены все возможности для развития своей культуры, традиций и обычаев", - отметил Мирзиёев.
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В последние годы проводимая в этом направлении работа по своему качеству и содержанию была поднята на новый высокий уровень, подчеркнул президент.
Как отмечает глава государства, большую роль в дальнейшей гармонизации межнациональных отношений в стране играют 150 национальных культурных центров, чья деятельность активно поддерживается Общественным фондом при Олий Мажлисе.
Кроме того, в Ташкенте создается Парк дружбы, также в столице и регионах построены Дома дружбы, добавил лидер страны.
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Помимо этого, в государственных образовательных учреждениях обучение проводят на семи языках, а Национальная телерадиокомпания Узбекистана ведет трансляцию своих передач на 12 языках, отметил Мирзиёев.
Также президент заявил, что накануне праздника несколько граждан разных национальностей были удостоены высоких государственных наград, в частности руководители культурных центров Ташкента: Виктор Пак, Маргарита Филонович, Галина Мельникова, Владимир Бойко, Виктория Акилова, Рахматулла Джаббаров, Ришат Набиулин, Гуландом Субханова, Ханифа Салихова, Умриузок Кувватов, Серикбай Усенов, Кайкеп Алиева и Темур Кападзе.
В завершающей части своего поздравления, Шавкат Мирзиёев пожелал всем здоровья, успехов, мира и благополучия.
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