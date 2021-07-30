https://uz.sputniknews.ru/20210730/tsifra-rastet-uzbekistan-bet-svoy-covid-antirekord-pochti-2-nedeli-podryad-19885592.html

Цифра растет: Узбекистан бьет свой COVID-антирекорд почти 2 недели подряд

Цифра растет: Узбекистан бьет свой COVID-антирекорд почти 2 недели подряд

Между тем показатель выздоровления от COVID-19 в стране по-прежнему высокий — 95%. 30.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-30T14:43+0500

2021-07-30T14:43+0500

2021-07-30T16:41+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

ситуация с коронавирусом в узбекистане

пандемия

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Число заболевших новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 897 — вновь обновлен наибольший показатель в 2021 году.Страна продолжает бить собственные антирекорды: накануне прирост составил +879, +843, до этого — +719 и +738 новых случаев. Все эти показатели ранее считались максимальными. За прошедший день также были зафиксированы семь случаев смерти от COVID-19. С начала пандемии общее число жертв составило 866 человек.По данным Минздрава, всего от коронавируса вылечились 122 368 пациентов. В четверг из больниц были выписаны 650 человека, в среду – 573, во вторник – 825. Сейчас на лечении находятся 4 929 пациентов с COVID-19.Прививочная кампанияВ Узбекистане уже несколько месяцев активно проводится вакцинация населения. Граждане могут сделать прививку одним из препаратов: узбекско-китайским Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica или российским "Спутником V".Также вскоре можно будет вколоть вакцину AstraZeneca.Ранее в Узбекистане ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.

https://uz.sputniknews.ru/20210722/situatsiya-s-koronavirusom-v-uzbekistane--mnenie-epidemiologa-19788003.html

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узбекистан, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане, пандемия