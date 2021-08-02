https://uz.sputniknews.ru/20210802/asadov-nazval-osnovnuyu-tsel-zapuska-v-uzbekistane-proizvodstva-sputnik-v-19919356.html

Асадов назвал основную цель запуска в Узбекистане производства "Спутник V"

Асадов назвал основную цель запуска в Узбекистане производства "Спутник V"

По словам главы пресс-службы президента, в Узбекистане намерены создать необходимые условия и возможности для вакцинации населения от коронавируса. 02.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-02T17:06+0500

2021-08-02T17:06+0500

2021-08-02T17:10+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

вакцина "спутник v"

вакцинация от covid-19 в узбекистане

шерзод асадов

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В ходе брифинга Шерзод Асадов ответил на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан о процессе производства российского препарата от коронавируса "Спутник V" в Алмалыке.Глава пресс-службы отметил, что посещая в конце прошлой недели горно-металлургический комбинат в Ташобласти, лидер государства побывал также на фабрике Jurabek Laboratories, которая планирует производить российскую вакцину совместно со специалистами из РФ.Известно, что первые партии "Спутник V" уже произведены на мощностях предприятия. Оборудование и условия позволяют выпускать до 10 млн доз вакцин в месяц, однако с российскими партнерами достигнута договоренность на первом этапе производить до 2 млн доз препарата. И в последующем будут вестись переговоры об увеличении этого объема.Вопрос финансирования, по словам Асадова, не стоит остро. Самое главное, как подчеркивал президент, — это запуск проекта, чтобы узбекистанцы активно прививались. Главная цель — здоровье населения, заключил Шерзод Асадов.Ранее мы сообщали, что российской вакциной, произведенной в Узбекистане, рассчитывают прививать население республики. К слову, граждан уже активно вакцинируют "Спутником V" наряду с узбекско-китайским препаратом Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica."Спутник V" была одобрена для применения в Узбекистане в феврале 2021 года. На данный момент, препарат зарегистрирован уже в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210429/a-eto-tochno-sputnik-v-rossiyskaya-vaktsina-proizvela-furor-v-poliklinikax-tashkenta-18554245.html

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узбекистан, президент узбекистана, вакцина "спутник v", вакцинация от covid-19 в узбекистане, шерзод асадов